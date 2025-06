Nawet 20 tys. zł premii za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego ? To jeden z pomysłów, który może trafić do rządowych rekomendacji. Zespół doradczy przy Radzie Nadzorczej ZUS, kierowany przez ekonomistę Łukasza Kozłowskiego, pracuje nad pakietem zachęt mających przekonać Polaków do dłuższej aktywności zawodowej. Eksperci twierdzą: opóźnienie emerytury się opłaca. I to bardzo.

Dłużej pracujesz – wyższa emerytura

Jak wynika z danych przedstawionych przez Łukasza Kozłowskiego, osoby, które opóźnią przejście na emeryturę o rok, mogą liczyć na nawet 21,5 proc. wyższe świadczenie. To efekt:

dalszej waloryzacji kapitału emerytalnego (w 2025 roku aż 14,41% na koncie ZUS),

zmiany w tablicach trwania życia (mniej lat do wypłaty = wyższe świadczenie),

oraz dodatkowych składek za kolejny rok pracy.

Przykład:

Wiek przejścia na emeryturę Miesięczna emerytura Różnica miesięczna Różnica roczna Zysk w 20 lat 65 lat 2 904 zł – – – 66 lat 3 528 zł +624 zł +7 488 zł 149 760 zł

Co z pracującymi emerytami?

Większość Polaków, po osiągnięciu wieku emerytalnego, decyduje się na dorabianie, pobierając jednocześnie świadczenie. To daje chwilową korzyść, ale podwyżka emerytury jest symboliczna – ok. 3 proc. więcej, czyli 87 zł miesięcznie przy tej samej składce rocznej (ok. 19,2 tys. zł).

Eksperci ostrzegają: to zamrażanie emerytury na lata i proponują inne rozwiązanie.

20 tys. zł premii za rok pracy po 65. roku życia?

Zespół doradczy przy ZUS analizuje nowy pomysł:

Jednorazowa premia pieniężna – 20 tys. zł za każdy rok pracy po 65. roku życia.

Dla osób, które opóźnią przejście na emeryturę co najmniej o rok.

Bonus byłby wypłacany razem z pierwszą emeryturą lub dopisywany do kapitału emerytalnego.

Według Łukasza Kozłowskiego nie jest to kosztowna zmiana – bo:

świadczenia byłyby wypłacane krócej,

osoby dłużej pracujące płaciłyby składki i PIT,

a bonus trafiałby tylko do niewielkiej grupy – ok. 30 tys. osób rocznie.

Obecny system premiuje dłuższą pracę – ale Polacy o tym nie wiedzą

Polski system emerytalny już dziś nagradza opóźnienie przejścia na emeryturę, bo działa w formule zdefiniowanej składki. Problemem jest brak wiedzy o jego zasadach.

– Ogromną częścią pracy, która jest do wykonania, nie jest wcale opracowanie "magicznej" zachęty, ale odpowiednia edukacja ubezpieczonych – mówi Kozłowski w rozmowie z money.pl – Ludzie nie wiedzą, jak działa waloryzacja, tablice trwania życia czy przeliczanie świadczenia.

Dlaczego 20 tys. zł może zadziałać?

Ekonomiści od lat mówią o tzw. behawioralnym impulsie. Polacy chętniej reagują na duże, jednorazowe korzyści niż na długofalowy zysk. Premia 20 tys. zł mogłaby stać się realnym argumentem, który przechyli szalę w decyzji: "przechodzę czy jeszcze poczekam?".

Kiedy decyzja ZUS?

Zespół doradczy ZUS rozpoczyna prace w lipcu 2025 r. Pierwsze rekomendacje mają zostać przedstawione jesienią tego roku. Rekomendacje nie oznaczają jeszcze zmian w przepisach, ale mogą stać się podstawą do konkretnych działań rządu w zakresie polityki senioralnej i emerytalnej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o opóźnienie emerytury

1. Czy muszę składać dodatkowy wniosek, żeby opóźnić emeryturę?

Nie. Wystarczy, że nie złożysz wniosku o przyznanie świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wniosek można złożyć później – w dowolnym momencie.

2. Czy pracując po 65. roku życia dalej płacę składki emerytalne?

Tak. Osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal opłacają składki – które są uwzględniane przy ponownym przeliczeniu świadczenia, choć wpływ ten jest niewielki.

3. Dlaczego opóźnienie emerytury się bardziej opłaca niż dorabianie?

Bo w modelu opóźnienia korzystasz z trzech efektów: waloryzacji kapitału, krótszego okresu wypłat (czyli wyższego świadczenia według tablic trwania życia) oraz dodatkowych składek. Dorabianie wpływa tylko na jedną z tych trzech rzeczy.

4. Czy premia 20 tys. zł za opóźnienie emerytury już obowiązuje?

Nie. To jedna z propozycji zespołu ekspertów przy ZUS. Rekomendacje mają zostać przedstawione jesienią 2025 roku – to na razie pomysł, nieobowiązujące prawo.

5. Czy taka premia byłaby wypłacana wszystkim emerytom?

Nie. Według założeń premia miałaby dotyczyć tylko osób, które świadomie opóźnią przejście na emeryturę o co najmniej rok. Szacuje się, że byłaby to grupa ok. 30 tys. osób rocznie.