Karta parkingowa 2025 – Bez tego zapisu w orzeczeniu jej nie dostaniesz [TABELA]

Renta wdowia, dostępna od 1 lipca 2025 r., to nowe świadczenie łączące prawo do renty rodzinnej i własnej emerytury lub renty. Pozwala zachować 100% jednego świadczenia oraz otrzymać część drugiego – 15% (rosnąc do 25% od 2027 r.) – przy ograniczeniu sumy miesięcznych wypłat do trzykrotności minimalnej emerytury. Sprawdź 10 najważniejszych pytań dotyczących zasad, wnioskowania i limitów.