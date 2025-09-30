REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie do wymiany dachu ARiMR 2025 - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

Dofinansowanie do wymiany dachu ARiMR 2025 - jak uzyskać? Komu przysługuje? Jakie dopłaty do wymiany dachu w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 20:36
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025
Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 - gdzie złożyć wniosek?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Masz dach do wymiany? W 2025 roku możesz skorzystać z różnych form dofinansowania – zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Sprawdź, jakie programy obejmują dopłaty do wymiany pokrycia dachowego, kto może z nich skorzystać i gdzie złożyć wniosek. Lista programów.

rozwiń >

Dofinansowanie do wymiany dachu 2025 z azbestem – kto może skorzystać?

NFOŚiGW finansuje prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – od demontażu po utylizację. Wsparcie obejmuje nawet 100% uzasadnionych kosztów kwalifikowanych, w tym:

REKLAMA

REKLAMA

  • bezpłatny odbiór, transport i utylizację azbestu w ramach programów gminnych i miejskich,
  • dofinansowanie do demontażu eternitu w wysokości nawet 100% kosztów (w wybranych lokalizacjach).

W 2025 roku NFOŚiGW przekazał wojewódzkim funduszom około 48 mln zł na te działania. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, które realizują programy usuwania azbestu.

Czy w 2025 roku można uzyskać dopłatę do wymiany dachu z ARiMR?

Program realizowany przez ARiMR (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) umożliwiał uzyskanie do 20 000 zł dopłaty do wymiany dachu na budynku rolniczym. Dotacja obejmowała demontaż eternitu i nową instalację pokrycia, do 40 zł/m², maksymalnie 500 m² powierzchni.

W 2025 roku środki są dostępne tylko dla osób, które podpisały umowę z ARiMR do końca 2024 roku. Termin realizacji tych inwestycji wydłużono do 31 grudnia 2025 r. Na razie nie ma informacji o nowych naborach, ale możliwe jest rozszerzenie programu w ramach funduszy NFOŚiGW.

REKLAMA

Czyste Powietrze 2025 – dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym?

Choć program Czyste Powietrze nie obejmuje wymiany samego pokrycia dachowego, przewiduje finansowanie następujących prac:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • zakup materiałów do ocieplenia dachu lub stropodachu,
  • montaż termoizolacji,
  • wykończenie przegrody ocieplonej (np. zabudowa z płyt g-k).

Program jest przeznaczony dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wniosek można złożyć przez stronę gov.pl lub za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty wymiany dachu?

Wymiana dachu w ramach prac termomodernizacyjnych kwalifikuje się do ulgi podatkowej. Dzięki uldze termomodernizacyjnej można odliczyć koszty zakupu materiałów budowlanych i robocizny do kwoty 53 000 zł na jednego podatnika.

Ulga przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu w 2025 roku?

Miejsce składania wniosków zależy od rodzaju programu:

ProgramGdzie złożyć wniosek?
Programy gminne (azbest)Urząd gminy lub miasta
Czyste Powietrze
WFOŚiGW lub przez portal gov.pl
Ulga termomodernizacyjnaRozliczenie w PIT
Program ARiMR (2022–2024)Tylko beneficjenci z podpisaną umową

Do kiedy trzeba usunąć azbest z dachu?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, całkowite usunięcie azbestu z budynków ma nastąpić do 2032 roku. Materiały azbestowe są rakotwórcze, dlatego nie wolno ich usuwać samodzielnie – wymagane jest zgłoszenie prac w urzędzie gminy i zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy.

Co grozi za nielegalne usuwanie azbestu?

Za niezgłoszony demontaż pokrycia dachowego z azbestu grożą surowe kary:

  • mandat do 500 zł za brak zgłoszenia i niewłaściwe zabezpieczenie,
  • kara administracyjna lub grzywna do 50 000 zł za nielegalne składowanie (np. w lesie).

Czym jest azbest i dlaczego trzeba go usuwać?

Azbest to włóknisty minerał, który był powszechnie używany w budownictwie w Polsce od lat 50. XX wieku. Najczęściej występuje w postaci eternitu – płyt dachowych lub elewacyjnych. Choć materiał jest trwały, po uszkodzeniu uwalnia mikroskopijne włókna, które mogą prowadzić do chorób płuc i nowotworów. W Polsce wciąż zalega ponad 12 milionów ton materiałów zawierających azbest.

Powiązane
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Coraz więcej firm ma rezerwę finansową, choć zazwyczaj wystarczy ona na krótkotrwałe problemy
30 wrz 2025

Więcej firm niż jeszcze dwa lata temu jest przygotowanych na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, czyli ma tzw. poduszkę finansową. Jednak oszczędności nie starczy na długo. 1 na 3 firmy wskazuje, że dysponuje rezerwą na pół roku działalności, kolejne 29 proc. ma zabezpieczenie na 2–3 miesiące.
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w trakcie roku 2025 - jak liczyć? Od kiedy? Ile godzin? Do kiedy trzeba wykorzystać? Jaki ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
30 wrz 2025

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W 2025 roku przepisy nie zmieniają się – nadal obowiązuje 10 dni roboczych w skali roku kalendarzowego. Nie każdy jednak wie, od kiedy dokładnie można z niego skorzystać jeśli orzeczenie zostało wydane w trakcie roku, ile godzin obejmuje w przypadku pracy na część etatu i do kiedy trzeba go wykorzystać. Wyjaśniamy.
Zakup używanego auta – 5 zasad, które uchronią Cię przed stratą pieniędzy
30 wrz 2025

Zakup samochodu używanego to dla wielu kierowców najprostszy sposób na własne auto, tańszy i szybszy niż czekanie na nowy model z salonu. Jednocześnie to rynek pełen pułapek: cofnięte liczniki, auta powypadkowe czy ukryte długi sprzedającego mogą zamienić marzenie w kosztowny koszmar. Jak nie wpaść w tę pułapkę? Oto pięć sprawdzonych zasad, które pomogą odróżnić okazję od ryzykownego zakupu.
Na koniec roku małe i średnie firmy oceniają swoją sytuację najlepiej od czterech lat. Jednak niewiele jest skłonnych ryzykować z inwestycjami
30 wrz 2025

Koniec roku przynosi poprawę nastrojów w małych i średnich firmach. Najlepiej swoją sytuację oceniają mikrofirmy - najlepiej od czterech lat. Jednak ten optymizm nie przekłada się na chęć ryzykowania z inwestycjami.

REKLAMA

System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Już 1 października 2025 r. w całej Polsce zacznie działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.
System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
30 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
30 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.

REKLAMA

Debata: Motywacja i pozytywne myślenie
30 wrz 2025

Po co nam kolejna debata na temat motywacji i pozytywnego myślenia? Żeby teorię zastąpić wreszcie procedurą! Debatę poprowadzi Paweł Dudziak.
Czy zmniejszy się liczba miesięcznych sprawozdań budżetowych?
30 wrz 2025

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) dostrzegła konieczność zmniejszenia liczby miesięcznych sprawozdań budżetowych (Rb) składanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych.

REKLAMA