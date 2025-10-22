REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 15:32
Katarzyna Kania
Prawnik
pomoc, zdrowie, pracownik, pracodawca, siła wyższa, choroba
Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać nie tylko z powodu widocznych ograniczeń ruchowych. W 2026 roku katalog chorób zostanie doprecyzowany i będzie obejmował również schorzenia psychiczne, metaboliczne i neurologiczne.

To ważna zmiana, która może wpłynąć na sytuację wielu osób z niewidocznymi objawami. Dzięki temu więcej pacjentów zmagających się z przewlekłymi, ale trudnymi do zauważenia chorobami, zyska prawo do wsparcia. Nowe przepisy mają na celu lepsze dostosowanie systemu orzekania do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

Choroby uprawniające do orzeczenia

Orzeczenie będzie można uzyskać m.in. z powodu: chorób układu ruchu (np. amputacje, porażenia), schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, padaczki, chorób nowotworowych, przewlekłej niewydolności nerek, chorób psychicznych (np. schizofrenia, depresja lekooporna), autyzmu i choroby Alzheimera. Lista chorób będzie również regularnie aktualizowana, co pozwoli uwzględniać nowe jednostki chorobowe oraz zmieniające się standardy leczenia. Warto zaznaczyć, że każda z tych chorób może powodować znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu, nawet jeśli nie zawsze są one widoczne na pierwszy rzut oka. Uznanie tych schorzeń za podstawę do orzeczenia to krok w stronę większej równości i zrozumienia.

Jak oceniany jest stopień niepełnosprawności

Lekarz orzecznik ocenia, w jakim stopniu choroba ogranicza zdolność do pracy, nauki i samodzielnego funkcjonowania. Nie decyduje sama diagnoza, ale wpływ choroby na codzienne życie pacjenta. Dlatego dwie osoby z tą samą jednostką chorobową mogą mieć różny stopień niepełnosprawności. Podczas oceny lekarz bierze również pod uwagę wiek pacjenta, jego wykształcenie oraz środowisko życia. Dodatkowo ważna jest możliwość adaptacji do nowych warunków i stopień zależności od pomocy innych osób. Orzeczenie nie jest więc jedynie medyczną oceną, ale kompleksową analizą funkcjonowania danej osoby.

Dokumentacja medyczna

Wniosek o orzeczenie powinien zawierać pełną dokumentację medyczną – historię choroby, wyniki badań i opinie specjalistów. Brak aktualnych zaświadczeń może skutkować wydaniem orzeczenia na krótki okres lub odmową. Z tego względu warto wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który może pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku braku kompletu dokumentacji, pacjent może zostać wezwany do jej uzupełnienia w określonym terminie. Dobrze przygotowany wniosek zwiększa szanse na otrzymanie orzeczenia zgodnego z rzeczywistym stanem zdrowia.

REKLAMA

Choroby czasowe a trwała niepełnosprawność

W przypadku chorób, które mogą ulec poprawie (np. po leczeniu onkologicznym lub rehabilitacji), orzeczenie wydaje się na czas określony. Przy schorzeniach nieodwracalnych (np. utrata kończyny, choroby neurodegeneracyjne) – orzeczenie jest bezterminowe. Okres ważności orzeczenia może różnić się w zależności od rodzaju i dynamiki choroby – najczęściej jest to od roku do pięciu lat. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia można wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wydanie orzeczenia bezterminowego nie wymaga już ponownego stawiennictwa przed komisją, co znacznie ułatwia życie osobom z trwałą niepełnosprawnością.

Powiązane
Prawa pracownika z niepełnosprawnością w 2026 roku – skrócony czas pracy i dodatkowe uprawnienia
Prawa pracownika z niepełnosprawnością w 2026 roku – skrócony czas pracy i dodatkowe uprawnienia
Karta parkingowa 2026 – kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
Karta parkingowa 2026 – kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.? [LISTA]
Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.? [LISTA]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Na jakie choroby będzie można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku
22 paź 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać nie tylko z powodu widocznych ograniczeń ruchowych. W 2026 roku katalog chorób zostanie doprecyzowany i będzie obejmował również schorzenia psychiczne, metaboliczne i neurologiczne.
Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS
22 paź 2025

Nowe przepisy, które weszły w życie 10 października 2025 r. wprowadzają zasadę zdalnego wydawania orzeczeń lekarskich w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dopiero gdy dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca, lekarz skieruje rolnika na badanie osobiste.
5 tys. zł grzywny (a nawet kara pozbawienia wolności!) za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci na cmentarzu. Nowe pojemniki na odpady załatwiają sprawę, ale wciąż większość musi zabrać znicze ze sobą
22 paź 2025

Choć przepisy w tym zakresie obowiązują już od 2016 r. – wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrzucenie znicza do znajdującego się na cmentarzu pojemnika na odpady zmieszane, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla portfela sprawcy takiego wykroczenia (które niekiedy może nawet zostać uznane za przestępstwo). Mowa o coraz popularniejszych na polskich cmentarzach zniczach elektronicznych (w tym zniczach led) oraz zniczach solarnych.
Ponad 14.000 zł odprawy za rozwiązanie umowy z pracownikiem zarabiającym minimalną pensję. Tyle już w 2026 roku będą musieli zapłacić pracodawcy
22 paź 2025

W przypadku utraty pracy w najgorszej sytuacji pozostają najniżej wynagradzani pracownicy. Zazwyczaj nie mają oni oszczędności, które mogłyby w takiej sytuacji służyć im jako poduszka finansowa, a ich sytuacja życiowa gwałtownie się pogarsza.

REKLAMA

Dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością – zasady przyjęcia, koszty, skierowanie w 2026
22 paź 2025

W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.
Niespodziewany zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja 15 października zmienia strategię, a Sejm rusza z wyborem nowych sędziów
22 paź 2025

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” pojawiła się informacja, która może znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do 5 i 20 listopada trwa zbieranie kandydatur na sędziowskie wakaty w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował dziennik, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa Sejmu. To ruch, który zdaniem obserwatorów może oznaczać początek poważnej zmiany w podejściu Koalicji 15 października do kwestii TK.
Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które naprawią jedną z największych niesprawiedliwości na rynku pracy
22 paź 2025

Pracują latami – bez urlopu, bez zwolnienia, bez pewności jutra. Dziś ich wysiłek nie liczy się do stażu, jutro może to wyglądać zupełnie inaczej. Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które naprawią jedną z największych niesprawiedliwości na rynku pracy. Skorzysta nawet 5 milionów Polaków.
Zbliża się Black Friday i trwa boom rekrutacyjny na Black Friday. Czy wystarczy rąk do pracy?
22 paź 2025

Fala zakupowego szaleństwa dopiero przed nami, bo w listopadzie, ale w handlu, e-commerce i logistyce gorączka rekrutacyjna trwa od września. Firmy z całej Polski walczą z czasem, aby uzupełnić zespoły przed Black Friday, kiedy liczba zamówień i klientów potrafi wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Jednak coraz trudniej o odpowiednie kadry: młode osoby częściej wybierają zajęcia z perspektywą stabilnego zatrudnienia, a cudzoziemcy zmagają się z przewlekłymi procedurami urzędowymi, które hamują tempo rekrutacji. Czy znajdą się pracownicy, którzy zapewnią operacyjną płynność w czasie zakupowej gorączki?

REKLAMA

Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
21 paź 2025

„Kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze kawalerem, zmarła moja mama. Teraz jestem już żonaty i niedawno zmarł mój ojciec. Jakie prawa do spadku ma moja żona? Czy dziedziczy ona razem ze mną?” – pyta Czytelnik.
Każdy pracownik powinien dostać tę jedną dodatkową pensję. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pieniądze
22 paź 2025

Dodatkowa pensja kojarzy się z pracownikami zatrudnionymi w sferze budżetowej. Jednak prawo do takiego świadczenia ma w określonych okolicznościach każdy pracownik, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu należne pieniądze. Jednak aby tak było, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

REKLAMA