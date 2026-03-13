ZUS wypłaca 500 plus dla seniora. I tak co miesiąc, nawet do końca życia. Sprawdź zasady świadczenia w 2026 roku

ZUS kontynuuje wypłaty świadczenia uzupełniającego, znanego jako "500 plus dla seniora". W 2026 roku kluczowe pozostają kryteria dochodowe oraz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Sprawdź, jakie progi obowiązują w tym roku i kto może liczyć na dożywotnie wsparcie finansowe.

500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia wprowadzona na mocy ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu pomóc osobom, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. ZUS ocenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń, czy dana osoba rzeczywiście wymaga stałej opieki. Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, masz prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania, składając wniosek w jednostce, która rozpatrywała sprawę.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające, czyli potocznie zwane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", przysługuje w wysokości maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać to wsparcie, musisz spełniać kilka kluczowych warunków:

Miejsce zamieszkania: Musisz mieszkać w Polsce.

Wiek: Musisz mieć ukończone 18 lat.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Niezbędne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji (lub innego równoważnego dokumentu). Choć często kojarzone z osobami po 75. roku życia, świadczenie to mogą otrzymać również osoby młodsze.

(lub innego równoważnego dokumentu). Choć często kojarzone z osobami po 75. roku życia, świadczenie to mogą otrzymać również osoby młodsze. Kryterium dochodowe (aktualne od marca 2026 roku): Jeśli nie pobierasz żadnej emerytury ani renty, przysługuje Ci pełne 500 zł. Jeśli pobierasz takie świadczenia, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2 187,67 zł miesięcznie - wtedy otrzymasz pełne 500 zł. W przypadku, gdy suma Twoich świadczeń brutto przekracza 2 187,67 zł, ale nie jest wyższa niż 2 687,67 zł, świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej kwoty 2 687,67 zł świadczenie w ogóle nie przysługuje.

Ważne: Do limitu dochodowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego, trzynastej i czternastej emerytury ani zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o świadczenie uzupełniające

Wniosek (formularz ESUN) możesz złożyć na dwa sposoby:

Osobiście: W dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Online: Przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).

Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia, musisz dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną.

Jak długo otrzymuje się świadczenie uzupełniające?