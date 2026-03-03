REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury

Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 14:15
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Marcowa waloryzacja emerytur w 2026 roku przynosi historyczne rozstrzygnięcia. Podczas gdy miliony seniorów liczą każdy grosz, jeden z mieszkańców Śląska otrzyma podwyżkę, która dla wielu Polaków jest równowartością całej miesięcznej wypłaty. Oto szczegóły.

Rekordowa waloryzacja 2026. Dlaczego podwyżki są wyższe niż planowano

Początkowe zapowiedzi rządu sugerowały, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4,88 proc. Jednak najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące inflacji oraz realnego wzrostu płac zweryfikowały te plany. Ostatecznie wskaźnik stanął na poziomie 5,3 proc. Ta niewielka z pozoru różnica ma kolosalne znaczenie dla osób pobierających wysokie świadczenia. Dla przeciętnego emeryta oznacza to kilkanaście złotych więcej, ale dla krajowego rekordzisty to prawdziwy skok dochodów.

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 54 tysiące złotych emerytury. Kim jest polski rekordzista z ZUS?

Najwyższe świadczenie w kraju wypłaca oddział ZUS w Zabrzu. Pobiera je mężczyzna, którego kariera zawodowa mogłaby posłużyć za wzór pracowitości. Senior przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 62 lata czystego stażu pracy. Co niezwykle rzadkie, przez dekady swojej aktywności niemal nie korzystał ze zwolnień lekarskich, co pozwoliło mu zgromadzić potężny kapitał składkowy. Przed marcem 2026 roku jego przelew z ZUS wynosił 51 350,57 zł brutto. Po zastosowaniu nowego wskaźnika 5,3 proc., jego emerytura wzrośnie o astronomiczne 2721,58 zł, osiągając poziom około 54 072 zł brutto miesięcznie. To kwota, która stawia go w absolutnej elicie finansowej kraju.

Przepaść w portfelach seniorów. Emerytura minimalna kontra rekordowa

Dane o rekordowej podwyżce uwypuklają ogromne rozwarstwienie wśród polskich emerytów. W tym samym czasie, gdy śląski rekordzista zyskuje 2700 zł samej podwyżki, osoby pobierające emeryturę minimalną muszą zadowolić się wzrostem o niespełna 100 zł. Od 1 marca 2026 roku najniższe gwarantowane świadczenie wzrasta do 1978,49 zł brutto. Na rękę (po odliczeniu samej składki zdrowotnej, bo kwota ta mieści się w limicie wolnym od podatku) seniorzy otrzymują teraz około 1800,43 zł. To realny wzrost o ok. 90 zł miesięcznie w portfelu. Oznacza to, że najbogatszy emeryt w Polsce otrzymuje obecnie świadczenie ponad 28-krotnie wyższe niż osoba na "minimum". Eksperci podkreślają, że jest to bezpośredni skutek polskiego systemu zdefiniowanej składki: ile wpłacisz do systemu i jak długo będziesz pracować, taką jesień życia sobie sfinansujesz.

Jak podwyższyć swoją emeryturę? Lekcja od rekordzisty

Przykład seniora z Zabrza jest ekstremalny, ale płynie z niego jasna lekcja dla każdego pracującego Polaka. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość przelewu z ZUS nie jest jedynie wysokość zarobków, ale przede wszystkim czas trwania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Każdy rok dodatkowej pracy po 60. lub 65. roku życia potrafi zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10-15 proc. Waloryzacja kwotowa, choć co roku zasila konta seniorów, najlepiej "pracuje" na wysokich kapitałach, co najlepiej widać na przykładzie tegorocznej podwyżki o 2700 zł.

REKLAMA

O ile wzrosną emerytury od 1 marca 2026 roku? Kwoty netto

  • Emerytura średnia (ok. 3500 zł brutto) Dla osoby, która przed waloryzacją pobierała 3323,84 zł, nowa kwota to właśnie 3500 zł brutto. Tutaj mechanizm podatkowy działa już inaczej: od kwoty powyżej 2500 zł odprowadzany jest podatek. Realna wypłata na konto wynosi w tym przypadku około 3135 zł.
  • Emerytura 5000 zł brutto Przy takim świadczeniu waloryzacja o 5,3 proc. oznacza podwyżkę o 265 zł brutto. Nowa emerytura to 5265 zł brutto, co po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej daje około 4515 zł na rękę.

Warto podkreślić, że tegoroczna waloryzacja o 5,3 proc. jest jedną z najwyższych w ostatnich latach, co wynika bezpośrednio z utrzymującej się presji inflacyjnej oraz wzrostu płac w gospodarce w ubiegłym roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Powiązane
Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity
Aparat ortodontyczny na NFZ w 2026 roku. Jak dostać go za darmo? Sprawdź limity
Emerytura nauczycielska w 2026 roku. Ile ZUS wypłaci po 30 i 40 latach pracy?
Emerytura nauczycielska w 2026 roku. Ile ZUS wypłaci po 30 i 40 latach pracy?
ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia
ZUS zmienił limity od 1 marca 2026. Tyle może dorobić emeryt, aby nie stracić ani grosza ze świadczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ulga termomodernizacyjna nawet bez odbioru domu – ważny wyrok NSA. Co to oznacza dla Twojego PIT?
03 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać także wtedy, gdy budowa domu nie została formalnie zakończona. To istotne rozstrzygnięcie dla tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mieszkają w budynkach bez odbioru końcowego. Wyrok nabiera szczególnego znaczenia teraz - w trakcie rozliczania PIT za 2025 rok.
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
03 mar 2026

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
03 mar 2026

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.
Kierowca uszkodził ogrodzenie lub dom - co z odszkodowaniem?
03 mar 2026

Kierowcy czasem uszkadzają znajdujące się blisko drogi ogrodzenia, a nawet … domy. Czy w takiej sytuacji można liczyć na rekompensatę z OC sprawcy? Wyjaśniamy.

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
03 mar 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
03 mar 2026

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
Wielka zmiana w etykietowaniu win i napojów aromatyzowanych. Co czeka producentów od 18 marca?
03 mar 2026

Nowe zasady etykietowania win o obniżonej zawartości alkoholu oraz większą elastyczność produkcji - regulują nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 18 marca br. Zmiany obejmują także aromatyzowane produkty - poinformowało we wtorek ministerstwo rolnictwa.

REKLAMA

Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
03 mar 2026

W Polsce mundurowi mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. We Francji wiek emerytalny zależy od rodzaju wojsk i stopnia – niektórzy mogą przejść w stan spoczynku już w wieku 47 lat; w Czechach służba trwa do 65. roku życia, podobnie jest na Węgrzech, w Szwecji i Niemczech. Takie rozbieżności w systemach emerytalnych świadczą o różnorodności podejść do służb mundurowych w różnych częściach Europy.
Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury
03 mar 2026

Marcowa waloryzacja emerytur w 2026 roku przynosi historyczne rozstrzygnięcia. Podczas gdy miliony seniorów liczą każdy grosz, jeden z mieszkańców Śląska otrzyma podwyżkę, która dla wielu Polaków jest równowartością całej miesięcznej wypłaty. Oto szczegóły.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA