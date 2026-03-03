Padł emerytalny rekord wszech czasów. Jeden z seniorów będzie dostawał o 2700 zł więcej co miesiąc do emerytury

Marcowa waloryzacja emerytur w 2026 roku przynosi historyczne rozstrzygnięcia. Podczas gdy miliony seniorów liczą każdy grosz, jeden z mieszkańców Śląska otrzyma podwyżkę, która dla wielu Polaków jest równowartością całej miesięcznej wypłaty. Oto szczegóły.

Rekordowa waloryzacja 2026. Dlaczego podwyżki są wyższe niż planowano

Początkowe zapowiedzi rządu sugerowały, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 4,88 proc. Jednak najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące inflacji oraz realnego wzrostu płac zweryfikowały te plany. Ostatecznie wskaźnik stanął na poziomie 5,3 proc. Ta niewielka z pozoru różnica ma kolosalne znaczenie dla osób pobierających wysokie świadczenia. Dla przeciętnego emeryta oznacza to kilkanaście złotych więcej, ale dla krajowego rekordzisty to prawdziwy skok dochodów.

Ponad 54 tysiące złotych emerytury. Kim jest polski rekordzista z ZUS?

Najwyższe świadczenie w kraju wypłaca oddział ZUS w Zabrzu. Pobiera je mężczyzna, którego kariera zawodowa mogłaby posłużyć za wzór pracowitości. Senior przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 62 lata czystego stażu pracy. Co niezwykle rzadkie, przez dekady swojej aktywności niemal nie korzystał ze zwolnień lekarskich, co pozwoliło mu zgromadzić potężny kapitał składkowy. Przed marcem 2026 roku jego przelew z ZUS wynosił 51 350,57 zł brutto. Po zastosowaniu nowego wskaźnika 5,3 proc., jego emerytura wzrośnie o astronomiczne 2721,58 zł, osiągając poziom około 54 072 zł brutto miesięcznie. To kwota, która stawia go w absolutnej elicie finansowej kraju.

Przepaść w portfelach seniorów. Emerytura minimalna kontra rekordowa

Dane o rekordowej podwyżce uwypuklają ogromne rozwarstwienie wśród polskich emerytów. W tym samym czasie, gdy śląski rekordzista zyskuje 2700 zł samej podwyżki, osoby pobierające emeryturę minimalną muszą zadowolić się wzrostem o niespełna 100 zł. Od 1 marca 2026 roku najniższe gwarantowane świadczenie wzrasta do 1978,49 zł brutto. Na rękę (po odliczeniu samej składki zdrowotnej, bo kwota ta mieści się w limicie wolnym od podatku) seniorzy otrzymują teraz około 1800,43 zł. To realny wzrost o ok. 90 zł miesięcznie w portfelu. Oznacza to, że najbogatszy emeryt w Polsce otrzymuje obecnie świadczenie ponad 28-krotnie wyższe niż osoba na "minimum". Eksperci podkreślają, że jest to bezpośredni skutek polskiego systemu zdefiniowanej składki: ile wpłacisz do systemu i jak długo będziesz pracować, taką jesień życia sobie sfinansujesz.

Jak podwyższyć swoją emeryturę? Lekcja od rekordzisty

Przykład seniora z Zabrza jest ekstremalny, ale płynie z niego jasna lekcja dla każdego pracującego Polaka. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość przelewu z ZUS nie jest jedynie wysokość zarobków, ale przede wszystkim czas trwania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Każdy rok dodatkowej pracy po 60. lub 65. roku życia potrafi zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10-15 proc. Waloryzacja kwotowa, choć co roku zasila konta seniorów, najlepiej "pracuje" na wysokich kapitałach, co najlepiej widać na przykładzie tegorocznej podwyżki o 2700 zł.

O ile wzrosną emerytury od 1 marca 2026 roku? Kwoty netto

Emerytura średnia (ok. 3500 zł brutto) Dla osoby, która przed waloryzacją pobierała 3323,84 zł, nowa kwota to właśnie 3500 zł brutto. Tutaj mechanizm podatkowy działa już inaczej: od kwoty powyżej 2500 zł odprowadzany jest podatek. Realna wypłata na konto wynosi w tym przypadku około 3135 zł.

Emerytura 5000 zł brutto Przy takim świadczeniu waloryzacja o 5,3 proc. oznacza podwyżkę o 265 zł brutto. Nowa emerytura to 5265 zł brutto, co po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej daje około 4515 zł na rękę.

Warto podkreślić, że tegoroczna waloryzacja o 5,3 proc. jest jedną z najwyższych w ostatnich latach, co wynika bezpośrednio z utrzymującej się presji inflacyjnej oraz wzrostu płac w gospodarce w ubiegłym roku.

