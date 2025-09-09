REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 i 70 roku życia w 2025 roku?

Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 i 70 roku życia w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 12:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia - komu ile przysługuje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku seniorzy mogą liczyć na wyższe dodatki do emerytur – choć nie pojawiły się nowe świadczenia, to obowiązujące zostały zwaloryzowane. Sprawdź, ile dokładnie wynoszą nowe dodatki i w jakim wieku przysługują – po 65., 70. roku życia i później. Czy trzeba składać wniosek, żeby dostać dodatek do emerytury?

rozwiń >

W 2025 roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%. Aktualnie najniższa emerytura, wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1615,77 zł netto (wcześniej 1 780,96 zł brutto). Waloryzacja objęła również dodatki do emerytury. Poniżej szczegółowe dane na temat ich dostępności i podwyżek w 2025. 

REKLAMA

Trzynasta i czternasta emerytura 2025

REKLAMA

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. Do końca lutego wynosiła 1780,96 zł brutto (około 1620,67 zł netto po odliczeniu podatku dochodowego i składki zdrowotnej). W 2025 roku 13. emerytura zostanie wypłacona w wysokości 1 878,91 zł brutto, czyli 1615,77 zł netto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku. 

14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Kwota zależy od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego i może podlegać zasadzie "złotówka za złotówkę" powyżej określonego progu dochodowego. Wypłacana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Ryczałt Energetyczny 2025 – komu przysługuje?

Ryczałt Energetyczny przysługuje kombatantom oraz innym uprawnionym osobom jako rekompensata za zużycie energii. Do końca lutego wynosiła 299,82 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku wzrosła do około 316,31 zł. Ryczałt przyznawany jest automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek pielęgnacyjny po 65. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji – można się o niego starać już po 65. roku życia. Aby ubiegać się o dodatek potrzebne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez uprawnionego lekarza. Aktualna kwota dodatku to 348,22 zł (wcześniej 330,07 zł miesięcznie).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne: Osoby powyżej 75. roku życia otrzymują dodatek automatycznie. Młodsi emeryci muszą złożyć wniosek do ZUS i przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 
Zobacz również:

Dodatek Kombatancki po 60. roku życia

Dodatek Kombatancki przyznawany jest seniorom ze statusem kombatanta za udział w walkach o niepodległość. Przysługuje po osiągnięci 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę. Wysokość dodatku od 1 marca 2025 roku wzrosła do 348,22 zł miesięcznie ( wcześniej 330,07 zł miesięcznie). Aby ubiegać się o dodatek trzeba koniecznie mieć zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złożyć wniosek w ZUS.

Dodatek Kompensacyjny - uzupełnienie dodatku kombatanckiego

Dodatek Kompensacyjny to uzupełnienie dodatku kombatanckiego dla osób uprawnionych. Od marca 2025 jest wyższy - 52,24 zł (wcześniej 49,51 zł miesięcznie). Dodatek przyznawany jest automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek dla byłych żołnierzy - bez kryterium wieku

Dodatek dla byłych żołnierzy, górników i osób deportowanych przymusowo zatrudnianych to dodatek dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani przed 1960 rokiem. Od marca 2025 wynosi 348,22 zł (wcześniej 330,07 zł). Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia. Dodatek nie jest uzależniony 

Dodatek za tajne nauczanie - bez kryterium wieku

Dodatek za tajne nauczanie przyznawany osobom, które w okresie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Wcześniej wynosił 330,07 zł miesięcznie. W 2025 roku wzrósł do 348,22 zł. Aby dostać dodatek należy udokumentować fakt prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji oraz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2025 roku wzrósł do około 522,34 zł (wcześniej 495,11 zł miesięcznie). Aby dostać dodatek należy udokumentować uraz odniesiony w czasie wojny. Wniosek składa się w ZUS. Natomiast dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi 1332,25 zł. Dodatek nie jest uzależniony od wieku.

Darmowe Leki dla Seniorów po 65. roku życia

Darmowe Leki dla Seniorów - osoby które ukończyły 65 lat, mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na specjalnej liście "S". Aby skorzystać z tego przywileju, należy udać się do lekarza, który wypisze receptę z oznaczeniem "S".

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury po 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny - od 75. roku życia każdy emeryt otrzymuje dodatek pielęgnacyjny – nie trzeba składać wniosku, gdyż wypłacany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Wysokość dodatku od 1 marca 2025 roku to kwota 348,23 zł (wcześniej 330,07 zł).

Dodatek dla deportowanych - bez kryterium wieku

Dodatek dla deportowanych przyznawany jest osobom, które były deportowane do pracy przymusowej lub przebywających w obozach pracy. Do 28 lutego 2025 roku wynosił od 16,55 zł do 313,61 zł miesięcznie. W 2025 roku wzrósł do 17,46 zł – 330,87 zł. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające deportację i okres pracy przymusowej.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komisja lekarska 2025 – jak wygląda i co mówić, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności? [Nowe zasady]
09 wrz 2025

Komisja lekarska trwa tylko kilka minut, ale to właśnie wtedy zapada decyzja, czy dostaniesz orzeczenie. Od sierpnia 2025 obowiązują nowe zasady, a lekarze oceniają nie tylko dokumenty, ale i to, jak mówisz o swojej codzienności. Sprawdź, co powiedzieć, czego unikać i jak dobrze się przygotować do rozmowy, by zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję.
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
09 wrz 2025

Jeśli masz dziecko do 6. roku życia, możesz wziąć urlop wychowawczy lub obniżyć wymiar czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika lub pracownicy. Czy może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Czy osobie zatrudnionej grozi w tym czasie zwolnienie? Czy Kodeks pracy pozwala na rezygnację z urlopu wychowawczego?
Granty do 500 tys. zł dla samorządów. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku w programie Premia Społeczna
09 wrz 2025

Jeszcze tylko do 17 września 2025 r. gminy i powiaty mogą składać wnioski o granty do 500 tys. zł w ramach programu „Premia Społeczna”. Środki pozwolą rozwinąć lokalne usługi społeczne, wesprzeć osoby potrzebujące i zacieśnić współpracę między samorządami a podmiotami ekonomii społecznej.
Zasady korzystania z KSeF od lutego 2026 r. – uprawnienia, uwierzytelnianie, faktury, wymogi techniczne. Co i jak ureguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki?
09 wrz 2025

Dla polskich podatników VAT od 1 lutego 2026 r. (dla większości od 1 kwietnia 2026 r.) rozpocznie się zupełnie nowy rozdział. Zasadniczej zmianie ulegną zasady fakturowania, które będzie obowiązkowo przebiegało w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSef). Jednym z kluczowych aktów prawnych dotyczących obowiązkowego KSeF ma być rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Najnowszy projekt tego rozporządzenia (datowany na 26 sierpnia 2025 r.), przechodzi aktualnie fazy konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Oczywiście w toku rządowej procedury legislacyjnej projekt może ulec pewnym zmianom ale na pewno nie będą to zmiany zasadnicze. Jest to bowiem już kolejny projekt tego rozporządzenia (prace nad nim zaczęły się w Ministerstwie Finansów pod koniec 2023 roku) i uwzględnia on liczne, wcześniej zgłoszone uwagi i wnioski.

REKLAMA

To ostatnie dni na to, by pracownicy zdecydowali o swoich uprawnieniach. Później wedle swojego uznania zrobi to pracodawca
09 wrz 2025

Choć o wielu sprawach dotyczących przebiegu stosunku pracy pracodawca i pracownik powinni decydować wspólnie, to jednak jednocześnie to pracodawca jako podmiot profesjonalny ponosi ewentualną odpowiedzialność za niewywiązanie się ustawowych obowiązków. Dotyczy to m.in. prawa pracowników do wypoczynku, czyli urlopów.
Koniec z 800 plus dla rodziców niepracujących. ZUS zabierze prawo do świadczenia po jednej kontroli
09 wrz 2025

Rząd zmienia zasady przyznawania 800 plus. ZUS będzie co miesiąc sprawdzał, kto naprawdę kwalifikuje się do świadczenia. Nowe przepisy mają wprowadzić ścisłą weryfikację aktywności zawodowej. Wystarczy pół etatu, ale nie dla wszystkich. Szacunki wskazują, że już w pierwszym miesiącu obowiązywania zmian łączna wartość wypłacanego świadczenia 800 plus może spaść o około 10 proc. Kogo dotkną zmiany? Oto szczegóły.
Nowa faktura VAT (ustrukturyzowana) w 2026 r. Jak będzie wyglądać – wizualizacja, zakres danych, kody QR
09 wrz 2025

W 2026 roku w Polsce obowiązkowe stanie się korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Będzie to miało w szczególności ten skutek, że tradycyjne faktury papierowe i elektroniczne w formacie PDF zostaną zastąpione przez faktury ustrukturyzowane w formacie XML. Każda taka faktura będzie miała jednolitą strukturę danych określoną przez Ministerstwo Finansów, co zapewni spójność i automatyzację w obiegu dokumentów. Dodatkowo faktury udostępniane poza systemem KSeF będą musiały być oznaczone kodem weryfikującym, najczęściej w formie kodu QR. Będzie to wymagało odpowiedniego oznaczenia. Faktura w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) znacząco różni się od tradycyjnych faktur papierowych czy elektronicznych w formacie PDF.
Kiedy włączą ogrzewanie w blokach? Zobacz, od czego zależy start sezonu grzewczego 2025/2026
09 wrz 2025

Choć wielu z nas pamięta czasy, gdy kaloryfery robiły się ciepłe 1 października bez względu na warunki pogodowe, dziś nie działa to już tak automatycznie. Sezon grzewczy nie ma sztywnej daty. O tym, kiedy zaczyna się ogrzewanie w blokach, decyduje pogoda, lokalne przepisy i... czasem sami mieszkańcy. Zobacz, kiedy możesz spodziewać się ciepła w kaloryferach w 2025 roku.

REKLAMA

Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
09 wrz 2025

Nie można zwolnić pracownika lub pracownicy, jeśli są niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracownika. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę. Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Sejm na żywo: 9 września 2025 [Transmisja online]
09 wrz 2025

We wtorek, 9 września o godz. 12:00 rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu.

REKLAMA