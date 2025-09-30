REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów

System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 14:48
System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.

System kaucyjny w Polsce - czas start!

Startujący z początkiem października br. system kaucyjny w Polsce już od dłuższego czasu wywołuje ożywione dyskusje w środowisku producentów i handlowców. Jednak, jak pokazują najnowsze dane, zebrane w sierpniu 2025 roku przy użyciu technologii Shelf Recognition AI, grunt pod tę rewolucję jest już dawno przygotowany. Analiza półek z napojami bezalkoholowymi dowodzi, że opakowania objęte systemem kaucyjnym stanowią absolutną większość oferty największych sieci handlowych w kraju. To, jakie będą pierwsze efekty wprowadzenia systemu poznamy jednak dopiero za kilka miesięcy, gdyż producenci muszą najpierw zejść ze stanów magazynowych produktów w opakowaniach bez specjalnego oznaczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Komentuje: Paweł Majsiej, Chief of Shelf Recognition AI w eLeader

Dane spółki technologicznej eLeader, specjalizującej się w automatyzacji pracy przedstawicieli handlowych, pozyskane dzięki analizie zdjęć półek sklepowych, nie pozostawiają złudzeń. Jeszcze przed startem systemu, opakowania, które zostaną objęte kaucją, w pełni dominują w kluczowych kanałach sprzedaży.

  • W hipermarketach ponad 73 proc. napojów bezalkoholowych znajduje się w butelkach PET i puszkach
  • W dyskontach ten udział jest jeszcze wyższy i przekracza 86 proc.

Oznacza to, że system kaucyjny od pierwszego dnia obejmie większość produktów wybieranych przez konsumentów. Należy jednak pamiętać, że producenci muszą w pierwszej kolejności wyprzedać stany magazynowe produktów w opakowaniach bez specjalnego oznaczenia nowego systemu. Z tego powodu realny obraz rynku i pierwsze wiarygodne dane dotyczące funkcjonowania systemu pojawią się dopiero na przełomie roku.

Możliwe scenariusze rynkowe: Co nas czeka po 1 października?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego otwiera pole do spekulacji na temat przyszłych strategii producentów i zachowań konsumentów. Jako eksperci monitorujący rynek, obserwujemy kilka potencjalnych kierunków rozwoju sytuacji.

REKLAMA

1. Powrót do kartonów i opakowań alternatywnych

Producenci, zwłaszcza w segmentach soków i nektarów, mogą zintensyfikować wykorzystanie opakowań nieobjętych kaucją, takich jak kartony, aby uniknąć bariery cenowej w postaci kaucji. Konsumenci poszukujący tańszych i prostszych rozwiązań mogą chętniej sięgać po te produkty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Podział rynku ze względu na wygodę

Możemy zaobserwować podział rynku. Część klientów, dla których zwrot opakowań będzie kłopotliwy, może świadomie wybierać produkty "bez kaucji". Stwarza to szansę dla mniejszych sklepów, które mogą budować swoją przewagę na asortymencie nieobjętym systemem.

3. Akceptacja kaucji jako nowego standardu

Wysoki udział opakowań kaucyjnych w dyskontach (ponad 86 proc.) sugeruje, że konsumenci są przywiązani do produktów w tych formatach i mogą zaakceptować kaucję, o ile system zwrotu będzie prosty i zautomatyzowany.

4. Presja na innowacje opakowaniowe

System kaucyjny może stać się katalizatorem innowacji, zmuszając producentów do inwestycji w badania i rozwój nowych rozwiązań, takich jak opakowania wielokrotnego użytku czy biodegradowalne alternatywy.

Nowa rola przedstawiciela handlowego

Okres przejściowy i nowe zasady rynkowe wpłyną także na pracę przedstawicieli handlowych. To oni staną się kluczowym ogniwem w zarządzaniu transformacją na poziomie sklepu. Do ich zadań należeć będzie nie tylko dbanie o ekspozycję, ale także monitorowanie procesu wymiany opakowań na te z nowym oznaczeniem, edukowanie personelu sklepów oraz raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu.

W tym dynamicznym środowisku jeszcze większego znaczenia nabierają nowoczesne narzędzia automatyzujące pracę przedstawicieli handlowych oraz zarządzanie nowymi obowiązkami. Chodzi przede wszystkim o systemy wspierające pracę w terenie (SFA), które stają się niezbędne do zbierania precyzyjnych danych w czasie rzeczywistym i szybkiego reagowania na wyzwania, jakie niesie ze sobą system kaucyjny.

Pełny obraz efektów systemu kaucyjnego poznamy za kilka miesięcy

System kaucyjny to punkt zwrotny, który redefiniuje strategie rynkowe. W nadchodzących miesiącach kluczowe będą odpowiedzi na pytania o to, czy konsumenci zaakceptują kaucję, czy będą jej unikać oraz jak na ich zachowania odpowiedzą producenci i detaliści.

Jako eLeader, na bieżąco monitorujemy rynek za pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych. Gdy tylko na półkach pojawią się produkty z nowym, dedykowanym oznaczeniem systemu kaucyjnego, warto będzie powtórzyć badanie ekspozycji, które pozwoli precyzyjnie ocenić, jak producenci i konsumenci adaptują się do nowych zasad gry.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Tego dokumentu nie podpisuj pracodawcy w ciemno. Bez niego nie będzie mógł dokonać potrącenia z wynagrodzenia i cię nie zaskoczy
30 wrz 2025

Jak dbać o swoje wynagrodzenie? Między innymi warto zwracać baczną uwagę na to, jakie dokumenty podpisuje się pracodawcy. Zgody podpisane w ciemno i bez należytej uwagi mogą bowiem w przyszłości doprowadzić do tego, że pracownik straci wpływ na potrącenia ze swojej wypłaty.
Polska przeregulowała MiCA? Eksperci ostrzegają przed barierami i chaosem podatkowym [Projekt ustawy o kryptoaktywach]
30 wrz 2025

Polska przygotowała najobszerniejszą implementację MiCA w całej UE aż 104 strony regulacji (Projekt ustawy o kryptoaktywach). Tak rozbudowane przepisy mają uporządkować rynek, ale rodzą pytania, czy nie staną się barierą dla polskich przedsiębiorców.
To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko
30 wrz 2025

Czy jest prosty sposób na rozwiązanie problemu długiego oczekiwania na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia? Samorząd lekarski sformułował swoje stanowisko w tej istotnej sprawie. Może ono mieć poważne skutki społeczne i zdrowotne.
Dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Mało kto o tym wie, ale szef musi zwrócić Ci pieniądze, jeżeli dojeżdżasz autem do pracy do innego miasta
30 wrz 2025

Okazuje się, że jeżeli dojeżdżasz autem do pracy z innej miejscowości, to w niektórych sytuacjach twój pracodawca może pomóc Ci pokryć koszty związane z wydatkami na dojazd. Kiedy przysługuje zwrot? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

REKLAMA

Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
30 wrz 2025

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.
Wyrzucasz torebki po herbacie do tego pojemnika? Ten segregacyjny błąd kosztuje cztery razy więcej
30 wrz 2025

Nowe zasady segregacji odpadów sprawiają, że nawet doświadczeni w tej sztuce mieszkańcy zaczynają się gubić. Ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne wcale nie trafiają już do bio, a plastikowe butelki nie zawsze kończą w żółtym koszu. Do listy „segregacyjnych pułapek” dochodzi jeszcze jedno zaskoczenie: torebki po herbacie. Niby drobiazg, a w praktyce pułapka, która może skończyć się nawet karą finansową.
Gdzieś jest projekt ustawy? Za 5 lat pracy 28 dni urlopu, za 10 lat 30 dni, za 15 lat 32 dni, za 20 lat 34 dni, za 25 dni 36 dni
30 wrz 2025

Za 5 lat pracy prawo do 28 dni urlopu dotyczy oczywiście osób, które nabyły prawo do 10 dni urlopu, a staż 5 lat pracy daje im dodatkowe 2 dni. Zapowiadany projekt ustawy obejmuje opiekunów. Ale nowy typ urlopu wywołał dyskusję w 2024 r. o wprowadzeniu ogólnej nowelizacji urlopów pod tym kątem w Kodeksie pracy. Od kwietnia 2024 r. opinia publiczna była wielokrotnie informowana przez polityków o zamiarze wprowadzenia nowego typu urlopu. Prace zatrzymały się jednak na deklaracji opracowania projektu ustawy nowelizującej. Pracownicy mają otrzymać od 2 dni do 10 dodatkowego urlopu w stosunku do "standardowego" urlopu 20 dni albo 26 dni. Wszystko wynika z formuły "2 dni dodatkowego urlopu za 5 lat pracy". Projekt ustawy wpisany został do wykazu prac legislacyjnych rządu. Na dziś nic nie wskazuje na to, aby projekt miał przekształcić się w ustawę (w najbliższym czasie).
Rzecznik TSUE w sprawie WIBOR potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków
29 wrz 2025

Stanowisko Rzeczniczki Generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WIBOR porządkuje dyskusję wokół stosowania wskaźników referencyjnych i potwierdza fundamentalną zasadę unijnego systemu benchmarków: wyraźny podział ról między ich ustalaniem, stosowaniem a informowaniem o nich – piszą Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki, partnerzy kancelarii ITMA.

REKLAMA

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o niepełnosprawności?
29 wrz 2025

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?
W październiku pracownicy dostaną dodatkowe 900 złotych do wynagrodzenia. Niestety, pieniądze nie trafią do zleceniobiorców
30 wrz 2025

Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale często również szereg dodatków do niej. Wysokość niektórych z nich może być inna w poszczególnych miesiącach roku i nie każdy je dostanie. Dlaczego tak się dzieje i od czego to zależy?

REKLAMA