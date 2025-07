Druga waloryzacja emerytur 2025 - czy będzie druga waloryzacja emerytur we wrześniu? Jest decyzja rządu!

Czy we wrześniu 2025 emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z ZUS? Przekroczenie progu inflacji w pierwszym półroczu znów rozgrzało dyskusję o drugiej waloryzacji świadczeń. Gdyby rząd zdecydował się na ten krok, część seniorów mogłaby zyskać nawet kilkaset złotych więcej. Jakie warunki trzeba spełnić? Co mówi ustawa i na czym polega ten mechanizm? Sprawdzamy, kto i ile mógłby dostać.

Druga waloryzacja emerytur będzie we wrześniu 2025?

Zgodnie z założeniami, dodatkowa waloryzacja świadczeń miała zostać wprowadzona we wrześniu 2025, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Mimo że inflacja w I półroczu 2025 przekroczyła próg 5%, dokładnie wyniosła 5,2%, co mogłoby uruchomić mechanizm drugiej waloryzacji, rząd uznał, że póki co sytuacja ekonomiczna nie wymaga takiego kroku – wskazując m.in. stabilizację cen, potrzebę dyscypliny budżetowej i wysoki koszt obsługi długu. Podsumujmy:

REKLAMA

inflacja w styczniu 2025 wyniosła 5,3% r/r,

inflacja w czerwcu 2025 wyniosła 5,1–5,4%,

średnia inflacja za I półrocze wyniosła 5,2%.

Prognozy inflacji i szanse na drugą waloryzację emerytur. Ustawa

Prognozy inflacji Ministerstwa Finansów wskazują na spadek do ok. 3,9 % w całym 2025 roku, co dodatkowo osłabia argumenty za waloryzacją we wrześniu. Gotowy projekt ustawy o drugiej waloryzacji nadal czeka – do Sejmu nie trafił, a rząd może powrócić do tematu tylko, gdy znów wzrośnie inflacja. Druga waloryzacja nie jest obowiązkowa, to rozwiązanie dobrowolne, przewidziane w sytuacjach nadzwyczajnych.

Druga waloryzacja emerytur we wrześniu 2025 - kto ile mógłby dostać?

Gdyby doszło do drugiej waloryzacji świadczenia mogłyby wzrosnąć o około 5,3%–5,98%. Na przykład, emerytura w wysokości 2000 zł brutto mogłaby wzrosnąć do około 2106–2120 zł.

Kiedy będzie druga waloryzacja emerytur?

Póki co, nie ma żadnych nowych planów ani decyzji o drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku. Rząd uznał, że wystarczająca jest marcowa waloryzacja z 5,5 %, a dodatkowej podwyżki we wrześniu prawdopodobnie nie będzie. Kolejna nadzieja to tradycyjna waloryzacja w marcu 2026.

Druga waloryzacja emerytur 2025? Stanowisko ZUS i rządu

REKLAMA

Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w rozmowie z mediami podkreślił, że na ten moment nie ma planów wprowadzenia dodatkowej waloryzacji w 2025 roku. Zwrócił uwagę, że prognozy ekonomistów wskazują na stopniową stabilizację inflacji, co może ograniczyć potrzebę dodatkowego wsparcia dla emerytów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podobne stanowisko prezentują przedstawiciele rządu. Choć projekt ustawy dotyczący drugiej waloryzacji jest gotowy, a decyzja o jego wdrożeniu zależała od rzeczywistych wskaźników inflacji w pierwszej połowie roku (i ta została przekroczona), decyzja o waloryzacji została przesunięta na marzec 2026, ze względu na optymistyczne prognozy w sprawie spadków inflacji i kondycję budżetu państwa.

Eksperci zwracają uwagę, że druga waloryzacja emerytur 2025 wymagałaby znaczących nakładów finansowych. Obecna, marcowa podwyżka rent i emerytur kosztowała budżet państwa ponad 19 mld zł. Wprowadzenie drugiej waloryzacji oznaczałoby dodatkowe miliardy złotych wydatków, co w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej może być trudne do zrealizowania.