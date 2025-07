3287 zł miesięcznie dla chorujących na otyłość [lista przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień]

Otyłość to poważna choroba i realne zagrożenie dla zdrowia. Osoby chorujące na otyłość oraz związane z nią choroby mogą jednak liczyć na wsparcie państwa. W zależności od sytuacji zdrowotnej, wieku i orzeczeń, możliwe jest uzyskanie szeregu świadczeń, ulg i przywilejów.

Otyłość to groźna choroba

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje nadwagę i otyłość jako nieprawidłowe i nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które stanowi zagrożenie dla zdrowia. Otyłość została oficjalnie uznana za chorobę i wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 pod kodem E66.1

W Polsce na otyłość choruje już 8 milionów dorosłych

Według danych WHO, nadmierne odżywienie częściej prowadzi dziś do zgonów niż niedożywienie. Od 1975 roku liczba osób z otyłością na świecie potroiła się – w 2016 roku blisko 2 miliardy dorosłych miało nadwagę, z czego ponad 650 milionów było otyłych. W Polsce z problemem otyłości zmaga się około 8 milionów dorosłych. Badania przeprowadzone w 20 krajach Europy wykazały, że ponad połowa dorosłych (53,1%) ma nadwagę lub otyłość.2

Skąd się bierze otyłość?

W aż 90% przypadków mamy do czynienia z otyłością pierwotną, która wynika z zaburzenia bilansu energetycznego – przede wszystkim z nadmiernego spożywania wysokoenergetycznej żywności i braku aktywności fizycznej. To właśnie te dwa czynniki – dieta i styl życia – stanowią główne zagrożenia prowadzące do rozwoju otyłości.3

Otyłość sprzyja powstawaniu innych chorób

Zarówno nadwaga, jak i otyłość (zwłaszcza ta zaawansowana) znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia, a także chorób sercowo-naczyniowych. Im wyższy wskaźnik BMI, tym większe ryzyko chorób przewlekłych i zgonu.4

Jak obliczyć BMI? BMI (ang. Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, który obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Przykład: osoba ważąca 100 kg i mająca 1,70 m wzrostu ma BMI: 100 /(1,7)2 = 34,6.

Coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę z powodu otyłości

Choć cukrzyca typu 1, najczęstsza u dzieci, ma nieznane przyczyny, to jednak coraz więcej dzieci choruje na cukrzycę typu 2 – a ta jest już silnie związana z otyłością i stylem życia. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w Polsce w grupie dzieci do 15. roku życia na cukrzycę choruje już 17,7 na 100 tys. mieszkańców. Prognozy są niepokojące - liczba chorych dzieci w ciągu najbliższych 15–20 lat może się podwoić.5

Cukrzyca i otyłość – podstawa do uznania za osobę niepełnosprawną

Osoby, które w wyniku otyłości zachorowały na cukrzycę, mogą zostać uznane za osoby z niepełnosprawnością. Cukrzyca, jako choroba przewlekła, została wpisana do systemu orzekania o niepełnosprawności i oznaczana jest symbolem 11-I.

Czym jest niepełnosprawność?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 27 sierpnia 1997 r., niepełnosprawność to trwała lub czasowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu ograniczonej sprawności organizmu. Chodzi tu m.in. o trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, podejmowaniu pracy czy korzystaniu z życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi.6

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzecznictwo dzieli się na:

dla dzieci do 16. roku życia,

dla osób dorosłych (w tym dzieci powyżej 16 lat).

Orzeczenie wydają powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Należy przygotować:

wniosek,

zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni),

dokumentację medyczną (np. wypisy szpitalne, wyniki badań, opinie specjalistów).

Do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej potrzebne są:

wniosek,

orzeczenie o niepełnosprawności,

zdjęcie 35 mm × 45 mm.

Ważne Od orzeczenia można się odwołać: najpierw do wojewódzkiego zespołu, a następnie – w razie potrzeby – do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakie świadczenia i ulgi przysługują osobie z niepełnosprawnością?

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z wielu przywilejów. Najważniejsze z nich to:

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub powyżej 75 lat).

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i usług aptecznych, np.:

lekarz rodzinny, pielęgniarka, położna, poradnie specjalistyczne, szpitale, rehabilitacja lecznicza (bez limitu).

Brak konieczności skierowania do specjalisty - dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przez PFRON.

Ulga rehabilitacyjna w PIT – m.in. na:

adaptację mieszkania, przystosowanie pojazdu, zakup sprzętu, leków, pieluchomajtek (do 2 280 zł rocznie), turnusy rehabilitacyjne, zabiegi, pobyt w uzdrowisku.

Karta parkingowa – dla osób ze znacznie ograniczoną mobilnością (na podstawie orzeczenia).

Zwolnienie z abonamentu RTV – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i wszystkich po 75. roku życia. Zwolnione są także osoby powyżej 60 lat, pobierające niską emeryturę (do 50% przeciętnego wynagrodzenia).

Świadczenie pielęgnacyjne – aż 3287 zł miesięcznie (lub więcej)

Rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Od 2024 r. świadczenie to można łączyć z pracą zarobkową – zniesiono wymóg rezygnacji z zatrudnienia.

Uprawnieni do świadczenia to m.in.:

matka lub ojciec,

inni krewni zobowiązani alimentacyjnie,

opiekun faktyczny dziecka,

rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczych.

Od 1 stycznia 2025 r. wysokość świadczenia wynosi 3287 zł miesięcznie.

W przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, kwota mnoży się – np. dla dwojga dzieci: 3287 zł × 2 = 6574 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć:

osobiście (papierowo),

lub online przez portal Emp@tia

