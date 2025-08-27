REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

27 sierpnia 2025, 09:38
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.

Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]

Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:

  • Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
  • Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
  • Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
  • Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku

1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:

  • 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy –  na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
  • maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
  • Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.

2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:

  • ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
  • utrzymują osobę z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.

3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

W 2025 roku przysługują m.in.:

  • Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
  • Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców

  • 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.

Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.

5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności

Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).

6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek

W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. 

7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
  • Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Źródło: INFOR
