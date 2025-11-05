Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł

Znamy już oficjalną kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 r. Coroczna waloryzacja tej formy wsparcia ma związek z podwyżką płacy minimalnej. Kto może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – ile wyniesie? [KWOTA]

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wyniesie 3386 zł miesięcznie. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które 29 października 2025 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim.

Oznacza to, iż wzrośnie ono o 99 zł w porównaniu z obecną kwotą, czyli 3287 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 - waloryzacja

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego ma związek ze wzrostem płacy minimalnej. Z tego powodu kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana od 1 styczna. Taki mechanizm waloryzacyjny został zagwarantowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Na czym polega?

REKLAMA

• Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

• W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Oficjalną kwotę świadczenia na przyszły rok ogłasza się w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 – dla kogo?

Na początku 2024 r. zmieniły się zasady dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie na tzw. nowych zasadach przysługuje:

• matce albo ojcu,

• innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

• opiekunowi faktycznemu dziecka,

• rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy dziecko przebywa w domu pomocy społecznej czy w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026 a praca

Zgodnie z nowymi zasadami opiekunowie nie muszą już tak jak wcześniej rezygnować z pracy zarobkowej, aby zachować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zakaz ten obowiązuje nadal opiekunów pobierających tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne wypłacane przez gminy na zasadzie praw nabytych.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208); Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (M. P. z 2025 r., poz. 1127).

Polecamy: Kalendarz 2026