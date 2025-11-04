Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... zadziałają przepisy ze wsteczną mocą. Wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
REKLAMA
REKLAMA
Ci, którzy całymi latami pracowali na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnieni byli w pewnym sensie obywatelami drugiej kategorii, jeśli chodzi o prawa pracownicze. Teraz ich doświadczenie zawodowe wreszcie zacznie się liczyć. Do kodeksu pracy od nowego roku wchodzi prawdziwa rewolucja. Po nowelizacji do stażu pracy będą wliczane nie tylko umowy o pracę, ale także okresy przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. A to oznacza realne korzyści. Dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki dla milionów Polaków, którzy dotąd byli poza systemem.
- Staż pracy 2026. Co się zmieni w Kodeksie pracy
- Zaświadczenie z ZUS do stażu pracy. Jak je uzyskać
- Staż pracy a stare umowy – pracownik ma 24 miesiące na złożenie dokumentów
- Od kiedy obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy 2026
- Co zyskasz dzięki zmianie w stażu pracy
Staż pracy 2026. Co się zmieni w Kodeksie pracy
ZUS przypomina: od nowego roku katalog okresów uwzględnianych przy ustalaniu stażu pracy znacząco się poszerzy. Obejmie między innymi czas wykonywania umów zlecenia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy zarobkowej poza granicami kraju.
REKLAMA
REKLAMA
Potwierdzeniem tych okresów będą specjalne zaświadczenia wydawane przez ZUS. Otrzymają je osoby, które złożą wniosek w systemie PUE lub eZUS – ale dopiero po wejściu w życie ustawy.
– Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych – cytuje PAP wyjaśnienia Krystyny Michałek, regionalnego rzeczniczka prasowego ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.
Zaświadczenie z ZUS do stażu pracy. Jak je uzyskać
Jak podkreśla rzeczniczka, potwierdzanie nowych okresów będzie możliwe wyłącznie na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. – Wnioski o ich wydanie zostaną udostępnione dopiero po wejściu w życie ustawy – na nowych formularzach dostępnych w systemie PUE/eZUS – dodaje Michałek.
REKLAMA
ZUS zwraca uwagę, że już teraz wiele osób próbuje uzyskać pełne zaświadczenia obejmujące cały przebieg ubezpieczenia, także z okresami zatrudnienia na etacie. Nie ma takiej potrzeby. W tym zakresie przepisy pozostają bez zmian – potwierdzeniem zatrudnienia nadal będzie świadectwo pracy.
Staż pracy a stare umowy – pracownik ma 24 miesiące na złożenie dokumentów
Ministerstwo Pracy, które przygotowało nowe przepisy, podkreśla, że do stażu pracy będą wliczane również okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Warunek jest jeden – trzeba je odpowiednio udokumentować.
Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy. Po tym czasie nieudokumentowane okresy nie zostaną wliczone do stażu, a co za tym idzie – nie wpłyną na prawo do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych.
Od kiedy obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy 2026
Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku dla pracodawców z sektora finansów publicznych.
W przypadku firm spoza sektora publicznego – pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
To zmiana, która może całkowicie przeorganizować sposób, w jaki w Polsce liczymy staż pracy. Dla wielu osób to wreszcie szansa, by ich zawodowy wysiłek – niezależnie od formy umowy – został potraktowany na równi z etatem.
Co zyskasz dzięki zmianie w stażu pracy
- Więcej urlopu – w zależności od długości stażu, nawet 6 dni więcej w roku.
- Dodatek stażowy – pracownicy sektora publicznego oraz wielu prywatnych firm będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzenia po osiągnięciu określonego stażu.
- Nagrody jubileuszowe – w instytucjach, które je przyznają, do stażu wliczy się teraz także praca na zleceniach czy w działalności.
- Większe poczucie bezpieczeństwa – okresy z różnych form zatrudnienia zostaną wreszcie uznane przez prawo.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA