Nie chcesz dziedziczyć długów? Sprawdź, jak legalnie odrzucić spadek i nie wpaść w pułapkę

Niechciany spadek kojarzy się przede wszystkim z dziedziczeniem długów i innych kłopotliwych zobowiązań. W polskim prawie spadkobierca dziedziczy zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe. Obejmują one m.in. kredyty, zaległe alimenty i inne długi. Aby uniknąć przejęcia cudzych zobowiązań, trzeba w odpowiednim terminie podjąć świadomą decyzję. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sposoby uniknięcia niechcianego spadku w świetle aktualnych przepisów obowiązujących w 2025 r.

Odrzucenie spadku – jak, kiedy i dlaczego warto?

Odrzucenie spadku to jednostronne oświadczenie woli, dzięki któremu spadkobierca rezygnuje z dziedziczenia majątku po zmarłym. Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości:

może przyjąć spadek wprost,

przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza

albo go odrzucić.

Odrzucenie powoduje, że spadkobierca traci wszystkie prawa i obowiązki związane ze spadkiem, a więc nie odpowiada za długi spadkodawcy.

Termin na złożenie oświadczenia

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Ważne jest, że termin liczy się nie od daty śmierci spadkodawcy, lecz od rzeczywistej chwili, w której spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu. Od 15 listopada 2023 r. do zachowania terminu wystarcza samo złożenie wniosku do sądu przed jego upływem, a oświadczenie może zostać przyjęte przez sąd później. Jeżeli spadkobierca w ogóle nie złoży żadnego oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy, uznaje się, że przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak złożyć oświadczenie

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się u notariusza lub w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego. Do dokumentu należy dołączyć m.in. odpis aktu zgonu, dokument potwierdzający tytuł powołania do spadku (np. testament) oraz dane wszystkich znanych spadkobierców. Oświadczenie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika z pisemnym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Po złożeniu oświadczenia spadkobierca otrzymuje protokół, który jest dowodem złożenia oświadczenia w terminie.

Skutki odrzucenia spadku i błędy

Odrzucenie spadku ma poważne konsekwencje. Odrzucający traci wszelkie prawa spadkowe i nie odpowiada za długi. Jego udział przechodzi na kolejnych spadkobierców zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności na dzieci, wnuki lub dalszych krewnych.

Najczęstsze błędy to błędne obliczenie sześciomiesięcznego terminu, brak wymaganych informacji w oświadczeniu oraz przekonanie, że brak reakcji oznacza automatyczne odrzucenie spadku.

Przepisom podlegają również małoletni, nowelizacja z 15 listopada 2023 r. pozwala rodzicom odrzucić spadek w imieniu dziecka bez zgody sądu opiekuńczego, o ile sami również odrzucają spadek i oboje wyrażają zgodę. W przeciwnym razie konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego.

Kiedy warto odrzucić spadek

Odrzucenie spadku warto rozważyć, gdy wartość długów przewyższa wartość aktywów, a także, gdy spadek wiąże się z długotrwałymi procesami sądowymi lub konfliktami rodzinnymi.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Nie zawsze trzeba całkowicie rezygnować z dziedziczenia. Polskie prawo przewiduje również możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości wartości aktywów spadku. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza to najbezpieczniejsza forma dla osób, które nie znają sytuacji finansowej zmarłego. Warunkiem pełnej ochrony jest sporządzenie dokładnego wykazu inwentarza, notariusz lub komornik określają składniki majątku i długi zmarłego.

Jeżeli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy, spadek zostaje z mocy prawa przyjęty właśnie w tej formie. Przepisy nie wymagają więc szczególnej aktywności, ale brak spisu inwentarza może utrudnić dochodzenie ograniczenia odpowiedzialność.

Zrzeczenie się dziedziczenia – oddanie spadku jeszcze za życia spadkodawcy

Zrzeczenie się dziedziczenia (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia) to umowa zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą a potencjalnym spadkobiercą ustawowym, w której ten drugi zrzeka się prawa do dziedziczenia po spadkodawcy. Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie jest nieważna. Zrzeczenie obejmuje zstępnych zrzekającego się, chyba że strony umówią się inaczej.

Skutki zrzeczenia

Osoba, która zrzekła się dziedziczenia, jest wyłączona z kręgu spadkobierców ustawowych tak, jakby nie dożyła chwili otwarcia spadku. Zachowuje jednak zdolność dziedziczenia testamentowego. Spadkodawca może powołać ją w testamencie albo uczynić zapis. Zrzeczenie wymaga zgody samego spadkobiercy; nie jest konieczna zgoda jego wstępnych, nawet jeśli zrzekający się jest małoletni. Umowę o zrzeczenie można w przyszłości uchylić poprzez kolejną umowę w formie aktu notarialnego.

Kiedy warto się zrzec

Zrzeczenie jest jedynym sposobem na „odrzucenie” spadku jeszcze za życia spadkodawcy. Może być stosowane, gdy wiadomo, że przyszła masa spadkowa będzie obciążona długami albo gdy rodzina chce zapobiec konfliktom spadkowym. Zawarcie umowy na etapie planowania spadku daje czas na znalezienie innych rozwiązań (np. zapis testamentowy) i eliminuje presję sześciomiesięcznego terminu po śmierci spadkodawcy. W praktyce zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy jedynie spadkobierców ustawowych; testament może powołać do spadku dowolną osobę.

Co może zrobić spadkodawca, aby nie obciążać bliskich

Spadkodawca może sporządzić testament, w którym powoła do spadku konkretne osoby lub wykluczy niektórych spadkobierców. Wydziedziczenie to testamentowe pozbawienie osoby uprawnionej prawa do zachowku. Aby było skuteczne, musi zostać wyraźnie wskazane w testamencie wraz z przyczyną. Art. 1008 kodeksu cywilnego przewiduje trzy przesłanki wydziedziczenia:

uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy; popełnienie względem spadkodawcy lub jego najbliższych umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażąca obraza czci; uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych

Osoba wydziedziczona jest traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, ale jej zstępni zachowują prawo do zachowku. Wydziedziczenie jest więc instrumentem dla spadkodawcy, a nie dla potencjalnego spadkobiercy.

Umowa dożywocia – przeniesienie własności nieruchomości poza masę spadkową

Osoby chcące uniknąć sporów spadkowych lub przenieść nieruchomość na wybrane osoby mogą zawrzeć umowę dożywocia (art. 908–916 kc). Umowa ta polega na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie dożywotnika. W odróżnieniu od darowizny jest to umowa odpłatna i wzajemna, a nieruchomość przekazana w ramach takiej umowy nie wchodzi do masy spadkowej po dożywotniku i nie jest doliczana do schedy przy obliczaniu zachowku. Dzięki temu spadkobiercy nie mogą żądać zachowku od wartości nieruchomości, a wybrana osoba staje się jej właścicielem z momentem zawarcia umowy.

Umowa dożywocia musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zaletą jest zapewnienie dożywotnikowi opieki i godnych warunków życia, a wadą, znaczące zobowiązania dla nabywcy i koszty notarialne.

O czym jeszcze warto pamiętać

Ważne Pamiętaj o terminie: Masz tylko sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o powołaniu do spadku, aby podjąć decyzję. Opóźnienie oznacza automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Poinformuj kolejnych spadkobierców: Odrzucenie spadku oznacza, że udział przechodzi na zstępnych. Warto ich powiadomić, aby i oni mogli złożyć oświadczenia w terminie. Przygotuj się na formalności: Oświadczenia i umowy wymagają formy notarialnej albo sądowej. Dokumenty muszą zawierać wszystkie wymagane dane, w tym informacje o znanych spadkobiercach i testamentach. Nie myl odrzucenia ze zrzeczeniem: Odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy, jest jednostronne i obejmuje zarówno spadkobierców ustawowych, jak i testamentowych. Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawierana przed śmiercią, obejmuje tylko spadkobierców ustawowych i wymaga zgody obu stron. Konsultuj się ze specjalistą: Sprawy spadkowe są złożone, a błędne lub spóźnione oświadczenie może prowadzić do przejęcia długów. Adwokat lub notariusz pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie, przygotować dokumenty i dotrzymać terminów.

Unikanie niechcianego spadku wymaga podjęcia świadomej decyzji i działania w wyznaczonych terminach. Spadkobierca może odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, a przyszły spadkodawca może zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia bądź przenieść nieruchomość w ramach umowy dożywocia. Prawidłowo przygotowane oświadczenia i umowy, konsultacja z prawnikiem oraz pilnowanie terminów to klucz do ochrony przed przejęciem cudzych długów i konfliktami spadkowymi.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Co do zasady, nie. Spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia od momentu, gdy dowiedział się o powołaniu do spadku. Po tym czasie przyjmuje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy spadkobierca nie był świadomy powołania) można próbować uchylić się od skutków niezłożenia oświadczenia, powołując się na błąd lub groźbę. konieczne jest jednak postępowanie sądowe.

Czy dzieci automatycznie dziedziczą po odrzuceniu spadku przez rodziców?

Tak. Jeżeli spadkobierca odrzuca spadek, jego udział przechodzi na jego zstępnych (dzieci, wnuki). Dlatego, jeśli np. rodzic odrzuca spadek, powinien również zadbać o to, by zrobiły to jego dzieci (w imieniu małoletnich, za zgodą sądu lub w trybie uproszczonym po nowelizacji z 15 listopada 2023 r.).

Czy odrzucenie spadku obejmuje tylko długi?

Nie. Odrzucając spadek, spadkobierca rezygnuje również z ewentualnych aktywów: nieruchomości, gotówki, ruchomości itp. To całkowita rezygnacja z praw i obowiązków wynikających ze spadku.

Czy muszę iść do sądu, żeby odrzucić spadek?

Nie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć także u notariusza. Wybór zależy od sytuacji życiowej i preferencji spadkobiercy. W przypadku małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych konieczna może być zgoda sądu opiekuńczego.

Czy testament chroni przed dziedziczeniem długów?

Nie zawsze. Testament określa, kto dziedziczy, ale nie zmienia zasad odpowiedzialności za długi. Osoba powołana do spadku w testamencie ma te same trzy opcje: przyjąć spadek, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić.

Czy darowizna lub umowa dożywocia ochronią przed zachowkiem?

Darowizna, nie w pełni. Jest doliczana do schedy spadkowej przy obliczaniu zachowku. Umowa dożywocia natomiast tak. Nieruchomość przekazana w ramach tej umowy nie wchodzi do masy spadkowej i nie jest uwzględniana przy zachowku.

