Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora tuż tuż? Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

800 plus dla seniora tuż tuż? Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

22 sierpnia 2025, 11:35
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus dla seniora tuż tuż? Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?
Zgodnie z petycją skierowaną do Kancelarii Prezydenta, powraca pomysł wprowadzenia 800 plus dla seniora. Miałoby ono stanowić rekompensatę za wychowywanie dzieci w czasach, gdy państwo nie zapewniało wsparcia. Autorzy petycji argumentują, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pominięci, ponieważ państwo hojnie wspiera młodsze pokolenia, ale zapomina o ich zasługach.

800 plus dla seniora tuż tuż? Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

800 plus dla seniora to propozycja świadczenia mającego na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla osób starszych, które wychowały dzieci. Pomysł zakłada, że seniorzy mieliby otrzymywać 800 zł miesięcznie za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. W przypadku małżeństw, jeśli wychowano jedno dziecko, dodatek ten byłby dzielony na pół, czyli po 400 zł dla każdego z małżonków. Idea tego świadczenia wynika z przekonania, że seniorzy zasługują na rekompensatę za lata poświęcone na wychowanie dzieci, zwłaszcza że wcześniejsze systemy wsparcia nie obejmowały ich takimi dodatkami. Propozycja ta ma również aspekt sprawiedliwości międzypokoleniowej i próbę wyrównania historycznych nierówności w systemie wsparcia emerytalnego.

Petycja o 800 plus dla seniora i jej uzasadnienie

Petycja z czerwca 2025 roku dotycząca wprowadzenia świadczenia 800 plus dla seniora opiera się na wyliczeniach, które mają zrekompensować straty finansowe poniesione przez starsze pokolenia. Zgodnie z nimi, rodziny w przeszłości nie korzystały ze wsparcia, które obecnie przysługuje beneficjentom programu 800 plus. Autorzy petycji wyliczają, że za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i odprowadza podatki w Polsce, rodzice powinni otrzymać 172,8 tys. zł rekompensaty, co odpowiada kwocie, jaką przez 12 lat otrzymywałaby współczesna rodzina z programu 800 plus. W przypadku rodzin z dwójką dzieci, kwota ta przekroczyłaby 345 tys. zł.

800 plus dla seniorów. Poczucie niesprawiedliwości i propozycja finansowania

Propozycja dotyczy nie tylko obecnych seniorów, którzy wychowywali dzieci w PRL-u, ale również osób po pięćdziesiątce, których dzieci były już dorosłe, gdy wprowadzono program 500 plus. Uzasadnieniem jest poczucie niesprawiedliwości, ponieważ to oni przez lata kształtowali gospodarkę i wychowali pokolenie, które dziś zasila państwowy budżet, a obecnie czują się pominięci i często mają niskie emerytury. Autorzy petycji proponują, aby każdy rodzic otrzymywał 400 zł miesięcznie za każde pracujące w Polsce dziecko, a jeśli dzieci jest co najmniej dwoje, świadczenie wzrosłoby do 800 zł na każde z nich. To rozwiązanie odwołuje się do idei, że "wychowanie podatnika" powinno być traktowane jako inwestycja, która zasila przyszły budżet państwa.

800 plus dla seniora. Reakcja rządu i koszty

Warto wspomnieć, że obecnie jest to inicjatywa w formie petycji i pomysł, który budzi dyskusje i emocje w przestrzeni publicznej. Nie został jeszcze formalnie wprowadzony do prawa, ale temat jest nadal aktualny i może w przyszłości zostać rozważony przez odpowiednie instytucje. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory nie wyraziło zainteresowania tą propozycją, argumentując, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych. W ten sposób dyskusja na poziomie ministerialnym została zamknięta. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, roczny koszt wprowadzenia 800 plus dla seniora wyniósłby ponad 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus kosztował budżet państwa około 64 mld zł w 2024 roku.

500 plus dla seniora

Warto również wspomnieć, że obecnie istnieje inny dodatek nazywany potocznie 500 plus dla seniora, ale dotyczy on osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jest świadczeniem uzupełniającym, który może wynosić do 500 zł miesięcznie w zależności od dochodu i stopnia niezdolności do samodzielności.

Źródło: INFOR
REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

