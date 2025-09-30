REKLAMA

Bon energetyczny 2025 - dla kogo 3 500 zł do ogrzewania? Gdzie złożyć wniosek? Limit dochodu netto czy brutto?

Bon energetyczny 2025 - dla kogo 3 500 zł do ogrzewania? Gdzie złożyć wniosek? Limit dochodu netto czy brutto?

30 września 2025, 17:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Bon energetyczny 2025 - gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?
Bon energetyczny 2025 - gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?
Rząd wprowadza nowe świadczenie - bon ciepłowniczy - to nowa odsłona bonu energetycznego. Prezydent 26 września podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym. Będzie on formą dopłaty do rachunków za ogrzewanie. To odpowiedź na wysokie koszty ciepła systemowego. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie nawet 3,5 tys. zł rocznie. Sprawdź, kto może liczyć na pomoc i gdzie złożyć wniosek.

Bon ciepłowniczy – nowa odsłona bonu energetycznego 2025

Nowy bon ciepłowniczy to dopłata do rachunków za ogrzewanie i zmniejszenie skutków podwyżek cen energii cieplnej. Dopłata przeznaczona jest dla rodzin o najniższych dochodach, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Rozwiązanie obejmie gospodarstwa domowe w całym kraju – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025? Limit dochodu netto czy brutto?

Świadczenie skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Otrzymają je zarówno mieszkańcy bloków w dużych miastach, jak i osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, gdzie modernizowane kotłownie dostarczają ciepło również do osiedli domów jednorodzinnych. Warunki:

  • Cena ciepła musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul,
  • Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 3 272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 2 454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przy przekroczeniu progów stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wsparcie zostanie odpowiednio obniżone, ale mimo przekroczenia progu można składać wniosek o bon ciepłowniczy.

Ile wynosi nowy bon energetyczny 2025?

Wysokość bonu będzie uzależniona od cen ciepła - w drugiej połowie 2025 roku będzie to od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku od 1000 do 3500 zł.

Wysokość wsparcia w 2026 roku wyniesie:

  • 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
  • 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
  • 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Według szacunków rządu koszt programu to około 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 400 tys. osób.

Od kiedy bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dopłaty obejmą drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok.

Jak i gdzie złożyć wniosek o nowy bon energetyczny?

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać:

  • za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025.
  • za okres od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026.

Wnioski będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania.:

  • w urzędzie gminy lub miasta,
  • online – poprzez platformę ePUAP.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • fakturę z ciepłowni, potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,
  • dokumenty dochodowe (np. PIT lub zaświadczenie z KRUS).

Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę – Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator do rozliczania dochodu ryczałtowego.

Źródło: INFOR
REKLAMA

