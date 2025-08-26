215 zł zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku. Kiedy wreszcie będzie podwyżka?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku nadal wynosi jedynie 215,84 zł miesięcznie. Od lat kwota ta pozostaje bez zmian, choć koszty życia w Polsce gwałtownie rosną. Świadczenie, które miało realnie wspierać osoby wymagające stałej opieki, dziś starcza na niewiele: paczkę leków czy kilka biletów komunikacji. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy i kiedy wreszcie zostanie podniesione. Sprawdź, komu przysługuje, jak go otrzymać i czy można liczyć na podwyżkę w najbliższym czasie.

rozwiń >

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie pieniężne, które ma częściowo rekompensować koszty opieki i pomocy osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności lub wieku. Wypłacają go gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS). Wysokość nie zależy od dochodu ani sytuacji materialnej, a jedynie od spełnienia ustawowych kryteriów.

REKLAMA

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Prawo do świadczenia mają:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ,

, dorośli z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia ,

, jeśli niepełnosprawność powstała , seniorzy powyżej 75 lat – bez konieczności przedstawiania orzeczenia.

Kto nie może otrzymać świadczenia?

Zasiłek nie przysługuje osobom, które:

pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS (348,22 zł od marca 2025 r.),

(348,22 zł od marca 2025 r.), przebywają w instytucjach zapewniających całodobową opiekę,

mają ustalone prawo do renty rodzinnej powiększonej o dodatek pielęgnacyjny.

Czy zasiłek pielęgnacyjny zostanie podwyższony?

REKLAMA

Od lat temat podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego powraca niczym bumerang. Kwota świadczenia, nie zmieniła się od 2019 roku, choć w tym czasie inflacja znacząco uszczupliła wartość tych pieniędzy. W praktyce oznacza to, że świadczenie, które miało stanowić realne wsparcie w codziennych wydatkach, dziś starcza najwyżej na opakowanie leków czy kilka przejazdów komunikacją miejską. Organizacje pozarządowe i środowiska opiekuńcze alarmują: to nie jest kwota, która odpowiada faktycznym potrzebom osób wymagających stałej opieki.

Rząd wielokrotnie odpowiadał na interpelacje poselskie w tej sprawie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że najbliższa planowa weryfikacja kwoty świadczenia przewidziana jest dopiero na 2027 rok. Do tego czasu seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami muszą zadowolić się niezmienną stawką. Dla porównania, dodatek pielęgnacyjny z ZUS, wypłacany emerytom i rencistom, jest waloryzowany co roku i od marca 2025 r. wynosi już 348,22 zł. Ta różnica jeszcze mocniej uwypukla problem nierówności w systemie wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Politycy opozycji mówią wprost o "rażącej niesprawiedliwości" wobec najbardziej potrzebujących. Eksperci dodają, że zamrożenie świadczenia na tym samym poziomie przez kolejne dwa lata będzie oznaczać dalsze pogłębianie się przepaści między kosztami życia a realnym wsparciem oferowanym przez państwo.

To nie jest kwestia dodatku – to kwestia godności– komentują przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych.

Czy w takim razie zasiłek pielęgnacyjny zostanie podwyższony wcześniej niż w 2027 roku? Na razie nic na to nie wskazuje. Mimo społecznych nacisków, w budżecie państwa nie znalazło się miejsce na waloryzację świadczenia. Tymczasem w debacie publicznej coraz częściej pojawia się pytanie, czy utrzymywanie tak niskiej stawki nie podważa sensu całego instrumentu pomocowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w MOPS/GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić:

osobiście w urzędzie,

elektronicznie przez portal Emp@tia lub ePUAP,

lub ePUAP, listownie.

Kompletna dokumentacja powinna zawierać:

wniosek SR-3,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

dowód osobisty lub akt urodzenia dziecka,

numer konta bankowego,

dodatkowe zaświadczenia lekarskie – jeśli urząd o nie poprosi.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia, świadczenie wypłacane jest z wyrównaniem od tej daty. W innych przypadkach, od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta nie zmieniła się od 2019 roku.

2. Czy zasiłek pielęgnacyjny zostanie podwyższony?

Nie. W 2025 r. nie przewidziano waloryzacji. Najbliższa możliwa zmiana kwoty nastąpi w 2027 r.

3. Czy zasiłek pielęgnacyjny można łączyć z rentą socjalną?

Tak. Zasiłek pielęgnacyjny nie wyklucza pobierania renty socjalnej ani innych świadczeń z ZUS czy PFRON.

4. Czy seniorzy po 75. roku życia muszą składać orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie. Wystarczy dowód osobisty potwierdzający wiek.

5. Jak długo wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Seniorzy 75+ otrzymują go bezterminowo. W innych przypadkach świadczenie przyznaje się na okres wskazany w orzeczeniu.