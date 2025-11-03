REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

03 listopada 2025, 10:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025
229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025
Tysiące osób w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc. To świadczenie jest stałe i często nie wymaga corocznego odnawiania, ale nie każdy je dostanie. Wszystko zależy od spełnienia określonych warunków oraz sytuacji dochodowej. Trzeba dodać, że kryterium dochodowe zostało podniesione w 2025 roku, a to oznacza że teraz więcej osób może dostać zasiłek z MOPS w wysokości 1229 zł miesięcznie.

Zasiłek stały z MOPS 2025 – dla kogo?

Trzeba spełnić poniższe warunki, aby dostać zasiłek stały:

Warunki dla osoby samotnie gospodarującej:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Warunki dla osoby w rodzinie:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Zasiłek stały w 2025 - Ile wynosi?

Dla osoby samotnej:

  • Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.
  • Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Kryteria dochodowe - jakie, aby dostać zasiłek z MOPS? 

Kryterium dochodowe dla: 

  • osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),
  • osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł). 

Kryterium dochodowe zostało podniesione od 1 stycznia 2025 w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia. 

Wniosek o zasiłek stały - pdf do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

Kiedy wypłacany jest zasiłek stały w 2025 roku?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743, 858, 859)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Zasiłek jest wydawany bezterminowo jeśli osoba jest niezdolna do pracy z tytułu wieku (wiek emerytalny) lub jeśli ma orzeczenie na stałe. Osoba, która ma orzeczenie okresowe, po jego wygaśnięciu musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Źródło: INFOR
