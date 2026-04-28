REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Pracowałeś przed 1999 rokiem? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Wystarczy jeden dokument

Pracowałeś przed 1999 rokiem? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Wystarczy jeden dokument

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 13:58
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Pracowałeś przed 1999 rokiem? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Wystarczy jeden dokument
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dobra wiadomość od ZUS! Wyższa emerytura dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wystarczy odnaleźć stare dokumenty, aby skutecznie ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Sprawdź, jakich formalności dopełnić i jak złożyć wniosek w systemie eZUS. Oto szczegóły.

rozwiń >

Pracowałeś przed 1999 rokiem? ZUS przypomina o możliwości podwyżki

Osoby, które były aktywne zawodowo przed 1 stycznia 1999 roku, mogą ubiegać się o przeliczenie emerytury. Dzięki dostarczeniu brakujących dokumentów Twoje świadczenie może trwale wzrosnąć.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy można ponownie przeliczyć emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownego przeliczenia świadczenia, gdy pojawią się nowe dowody. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • Przy składaniu pierwszego wniosku nie posiadałeś wszystkich dokumentów o zarobkach.
  • Odnalazłeś dowody na wyższe wynagrodzenie niż to przyjęte do obliczeń.
  • Kontynuowałeś pracę po przejściu na emeryturę i opłacałeś składki (doliczenie stażu).

Ważne: Jak wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, składanie wniosku bez nowych dowodów jest bezpodstawne i nie zmieni wysokości wypłaty. ZUS: przeliczenie w 3 sytuacjach

Dlaczego staż sprzed 1999 roku jest tak ważny?

Przed 1999 rokiem ZUS nie prowadził indywidualnych kont dla ubezpieczonych. Wysokość Twojej emerytury zależy od tzw. kapitału początkowego. Jeśli nie udokumentowałeś wszystkich lat pracy z tamtego okresu, ZUS mógł przyjąć za nie wynagrodzenie zerowe lub minimalne, co zaniża obecną emeryturę.

REKLAMA

Niezbędne dokumenty - co przygotować?

Do wniosku o przeliczenie (druk ERPO) warto dołączyć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu (druk ERP-7).
  • Legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zarobkach.
  • Książeczkę wojskową (służba zasadnicza liczy się do stażu).
  • Odpisy aktów urodzenia dzieci (okresy opieki nad dzieckiem).
  • Dyplom ukończenia studiów (podjętych przed 1999 roku).

Jeśli zakład pracy już nie istnieje, dowodami mogą być umowy o pracę, angaże, a nawet zeznania świadków (np. byłych współpracowników).

Nowoczesne narzędzia i aktualne kwoty 2026

  • eZUS zamiast PUE: Od marca 2026 roku dotychczasowa Platforma Usług Elektronicznych działa pod nową nazwą eZUS. To tam sprawdzisz stan swojego konta i złożysz wniosek online.
  • Najniższa emerytura: Po marcowej waloryzacji (wskaźnik 5,3 proc.) minimalne świadczenie wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Waloryzacja 2026
  • Kalkulator emerytalny: Na nowym portalu eZUS dostępny jest ulepszony kalkulator, który uwzględnia najnowsze tablice średniego trwania życia, opublikowane przez GUS w marcu 2026 roku.

Jak złożyć wniosek?

  • W placówce ZUS (doradcy emerytalni pomogą wypełnić formularz).
  • Elektronicznie: Przez portal eZUS, co przyspiesza proces weryfikacji dokumentów.

Warto pamiętać, że przeliczenie emerytury czerwcowej z lat 2009-2019 w 2026 roku odbywa się u wielu osób automatycznie, ale dokumentowanie stażu sprzed 1999 roku zawsze wymaga Twojej inicjatywy. Automatyczne przeliczenie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy ZUS sam przeliczy moją emeryturę, jeśli znajdzie moje stare dokumenty? Nie. ZUS nie szuka dokumentów w archiwach za ubezpieczonego. To w Twoim interesie leży dostarczenie nowych dowodów (np. zaświadczenia ERP-7 lub legitymacji ubezpieczeniowej). Wyjątkiem są błędy systemowe lub zmiany ustawowe, które ZUS wdraża z urzędu.
  2. Mój zakład pracy już nie istnieje. Gdzie mam szukać dokumentacji płacowej? W kwietniu 2026 roku najskuteczniejszą metodą jest skorzystanie z bazy zlikwidowanych zakładów pracy na stronie ZUS lub w Archiwum Państwowym. Wiele dokumentów zostało zdigitalizowanych. Możesz też sprawdzić następcę prawnego firmy (np. spółkę, która przejęła majątek).
  3. Czy okres studiów zawsze podwyższa emeryturę? Okres studiów (przed 1999 roku) jest traktowany jako okres nieskładkowy. Zostanie uwzględniony, jeśli ukończyłeś naukę w wymiarze programowym. Pamiętaj jednak, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 udowodnionych okresów składkowych.
  4. Czy mogę przeliczyć emeryturę, jeśli pracuję po osiągnięciu wieku emerytalnego? Tak. Jeśli nadal pracujesz, możesz raz w roku (lub po ustaniu zatrudnienia) złożyć wniosek o doliczenie składek odprowadzonych po przyznaniu emerytury. W 2026 roku najwygodniej zrobisz to przez portal eZUS.
  5. Czy przeliczenie może obniżyć moją obecną emeryturę? Nie musisz się tego obawiać. Jeśli po ponownym przeliczeniu okaże się, że nowa kwota jest niższa od dotychczasowej, ZUS będzie kontynuował wypłatę świadczenia w dotychczasowej, korzystniejszej dla Ciebie wysokości.
  6. Co jeśli nie mam żadnych dokumentów, a firma zniknęła? Możesz powołać świadków (najlepiej byłych współpracowników), którzy potwierdzą Twój staż pracy. Jest to dopuszczalne szczególnie w przypadku zatrudnienia przed 1991 rokiem. ZUS wymaga wtedy zeznań co najmniej dwóch osób.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA