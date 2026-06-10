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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zabiera z emerytury blisko 1000 złotych. Ta rygorystyczna zmiana weszła w życie w czerwcu. Obowiązują zupełnie nowe zasady

ZUS zabiera z emerytury blisko 1000 złotych. Ta rygorystyczna zmiana weszła w życie w czerwcu. Obowiązują zupełnie nowe zasady

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10 czerwca 2026, 08:08
Maja Retman
Maja Retman
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana wejdzie w życie od czerwca. Będą obowiązywać nowe zasady
ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana wejdzie w życie od czerwca. Będą obowiązywać nowe zasady
Shutterstock

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Seniorzy coraz częściej szukają dodatkowego źródła dochodu, by podreperować domowy budżet. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że dorabianie do emerytury lub renty wiąże się z ważnymi ograniczeniami. Przekroczenie wyznaczonych przez ZUS progów może skutkować obniżeniem świadczenia o kilkaset złotych, a nawet jego zawieszeniem.

Nie każdy ma pełną swobodę w dorabianiu do emerytury

Emeryci i renciści mogą podejmować dodatkową pracę, ale przepisy nie są jednakowe dla wszystkich. Szczególne ograniczenia dotyczą osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

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To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą pilnować swoich miesięcznych przychodów. Ograniczenia obejmują między innymi osoby pobierające emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty z tytułu niezdolności do pracy. W ich przypadku przekroczenie określonych progów dochodowych może skutkować zmniejszeniem świadczenia albo nawet jego czasowym zawieszeniem.

Kto może dorabiać do emerytury bez żadnych limitów?

Znacznie spokojniejszą sytuację mają seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez ograniczeń, a dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość wypłacanej emerytury.

Inaczej wygląda to w przypadku wcześniejszych emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie sprawdza wysokość ich przychodów i porównuje je z obowiązującymi limitami.

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Jak często zmieniają się limity dorabiania do emerytury

Problem dla wielu seniorów polega na tym, że progi dochodowe nie są stałe. ZUS aktualizuje je co trzy miesiące — w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

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Obowiązują dwa kluczowe progi. Jeśli dodatkowy przychód przekroczy 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. Z kolei przekroczenie poziomu 130 procent przeciętnej pensji oznacza zawieszenie wypłaty emerytury lub renty za dany miesiąc.

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Od czerwca limity po nowemu

Kolejna zmiana progów nastąpiła z początkiem czerwca 2026 roku. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł. To właśnie ta kwota jest podstawą do wyliczenia nowych limitów dorabiania.

Nowy bezpieczny próg wynosi 6694,10 zł brutto miesięcznie. Dochody do tej kwoty nie wpłyną na wysokość świadczenia. Dopiero po przekroczeniu tego poziomu ZUS zacznie zmniejszać emeryturę lub rentę. Z kolei po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto miesięcznie wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Ile dokładnie może potrącić ZUS?

Mechanizm działa bardzo konkretnie. Jeśli wcześniejszy emeryt od czerwca zarobi na przykład 7200 zł brutto miesięcznie, przekroczy bezpieczny limit o około 505 zł. W takiej sytuacji ZUS obniży świadczenie właśnie o tę kwotę, ponieważ nadal będzie ona niższa od maksymalnego możliwego potrącenia.

Dopiero przy większych przekroczeniach zacznie obowiązywać górny limit zmniejszenia świadczenia wynoszący obecnie 989,41 zł miesięcznie.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń ZUS?

Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez ograniczeń, a dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość wypłacanej emerytury.

Kogo dotyczą limity dorabiania do emerytury lub renty?

Limity dotyczą osób pobierających świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, w tym wcześniejszych emerytów, rencistów, osób z emeryturą pomostową i nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym.

Jakie limity dorabiania obowiązują od 1 czerwca 2026 roku?

Od 1 czerwca 2026 roku nowy bezpieczny próg ma wynieść 6694,10 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto miesięcznie wypłata emerytury lub renty zostanie zawieszona.

Ile maksymalnie może potrącić ZUS po przekroczeniu limitu dorabiania?

Maksymalne zmniejszenie świadczenia może wynieść 989,41 zł miesięcznie dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 831,05 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

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Źródło: INFOR
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