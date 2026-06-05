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Rząd zmienia zasady przyznawania 800 plus. To już ostatni taki nabór wniosków o wypłatę świadczenia

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05 czerwca 2026, 07:59
Maja Retman
Maja Retman
Rząd zmienia zasady przyznawania 800 plus. To już ostatni taki nabór wniosków o wypłatę świadczenia
Rząd zmienia zasady przyznawania 800 plus. To już ostatni taki nabór wniosków o wypłatę świadczenia
Shutterstock
Shutterstock

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Stanowi ważne wsparcie dla domowych budżetów. Miliony polskich rodzin z dziećmi korzystają ze świadczenia 800 plus. Ale choć program działa już od dziesięciu lat, wielu rodziców wciąż zapomina o formalnościach. Właśnie teraz trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, ale nadchodzą zmiany. Rząd pracuje nad regulacjami, które w przyszłości mogą całkowicie wyeliminować konieczność corocznego składania dokumentów.

Kto złoży wniosek do końca czerwca, nie straci pieniędzy

Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, mają czas do końca czerwca, aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać świadczenie z wyrównaniem za pierwszy miesiąc nowego okresu.

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Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski apeluje, by nie odkładać formalności na później. - Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, by zrobili to jak najszybciej. Złożenie wniosku w maju i w czerwcu spowoduje, że to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem do końca sierpnia – cytuje PAP wypowiedź Ściwiarskiego.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w nowym okresie świadczeniowym, ci którzy złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 czerwca 2026 roku, otrzymają decyzję oraz wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za czerwiec najpóźniej do 31 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem wyłącznie od lipca i wypłacone do końca września. Z kolei składający dokumenty w sierpniu otrzymają pieniądze dopiero za okres od sierpnia, a wypłata nastąpi do końca października.

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Choć program funkcjonuje od dziesięciun lat, ZUS nadal spotyka się z przypadkami rodziców, którzy zwyczajnie zapominają o obowiązku złożenia nowego wniosku. To dlatego szykują się zmiany w ubieganiu się o świadczenie.

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Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada automatyczne ustalanie prawa do świadczenia 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe. Oznaczałoby to koniec corocznego składania wniosków przez większość rodzin.

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Resort chce jednak pozostawić możliwość aktualizacji danych, gdy sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Jeżeli nic się nie zmieni, świadczenie miałoby być odnawiane automatycznie na podstawie informacji, które już znajdują się w systemach ZUS.

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Według przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponowane rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć sytuacje, w których rodzice tracą część świadczenia wyłącznie z powodu niedopełnienia formalności. - Korzyści z tego płyną przede wszystkim dla klientów, bo jak wspomniałem, zdarzają się jeszcze sytuacje, w których rodzice po prostu zapominają złożyć wniosek. Jeśli wnioski będą składane automatycznie nie będzie już problemu, że świadczenie przepadnie na przykład na miesiąc – wyjaśnia rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów przypada na drugi kwartał 2026 roku. Oznacza to, że szczegóły gotowego projektu powinny zostać przedstawione jeszcze przed końcem czerwca.

Ministerstwo przewiduje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od okresu świadczeniowego 2027–2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku. Powodem jest konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS do obsługi automatycznego przyznawania świadczeń.

Wniosek pozostanie tylko w wyjątkowych sytuacjach

Resort rodziny podkreśla, że projekt wpisuje się w szerszy plan ograniczania biurokracji i cyfryzacji usług publicznych. - Nowelizacja realizuje deregulacyjny postulat w zakresie ograniczenia zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli. Wpisuje się również w jeden z priorytetów polityki członków Rady Ministrów zmierzającej m.in. do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów obsługi realizacji świadczenia wychowawczego po stronie administracji publicznej, w szczególności ZUS, poprzez cyfryzację i automatyzację procesów – przytacza PAP wyjaśnienia resortu rodziny, pracy i polityki społecznej,

Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z wniosków. Jak wynika z założeń projektu, rodzice nadal będą musieli samodzielnie wystąpić o świadczenie po raz pierwszy na dane dziecko, między innymi po jego narodzinach lub po powrocie rodziny z zagranicy.

Z danych ZUS wynika, że na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 3,9 mln wniosków obejmujących przeszło 5,8 mln dzieci.

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Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru pozostaje aplikacja mZUS na urządzenia mobilne, platforma eZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia.

Nie każde dziecko otrzyma 800 plus

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od czerwca 2026 roku obowiązuje jednak istotny wyjątek dotyczący uchodźców z Ukrainy.

Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie może być wypłacane wyłącznie na dzieci uczęszczające do polskiej szkoły lub oddziału przedszkolnego, czyli tzw. zerówki. Wymóg ten nie obejmuje młodszych dzieci, które nie podlegają jeszcze obowiązkowi nauki.

Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, po wprowadzeniu nowych regulacji liczba uczniów z Ukrainy uczęszczających do polskich szkół wzrosła o około 13 tys. osób. Jednocześnie ograniczenie wypłat świadczenia niespełniającym ustawowych warunków pozwoliło zmniejszyć wydatki państwa o ponad 101 mln zł

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Źródło: INFOR
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