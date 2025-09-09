REKLAMA

1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Nowe świadczenie mieszkaniowe będzie kosztować prawie 4,5 mld zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Nowe świadczenie mieszkaniowe będzie kosztować prawie 4,5 mld zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

09 września 2025, 17:42
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
świadczenie, mieszkanie, pieniądze, rząd, służba więzienna
1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Nowe świadczenie mieszkaniowe będzie kosztować prawie 4,5 mld zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?
Już od lipca 2025 roku funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli korzystać z nowego świadczenia mieszkaniowego. Rząd chce w ten sposób uprościć dotychczasowy – skomplikowany system wsparcia oraz poprawić warunki pełnienia służby. Roczny koszt programu oszacowano na ponad 428 mln zł, a w perspektywie dziesięciu lat państwo wyda na ten cel niemal 4,5 mld zł.

Dlaczego dotychczasowy system wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej się nie sprawdził?

Dotychczasowe rozwiązania były skomplikowane i mocno zależne od indywidualnej sytuacji funkcjonariusza. Istniało kilka form pomocy:

  • lokal służbowy,
  • kwatera tymczasowa lub
  • wsparcie finansowe, przyznawane pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów – od stażu i kwalifikacji, po brak własnego mieszkania w danej miejscowości.

Funkcjonariusze, którzy nie otrzymali lokalu, mogli liczyć na równoważnik pieniężny (13,47 zł dziennie w 2025 r.) albo na dodatek remontowy (572 zł rocznie).

Problem polegał jednak na tym, że zasoby mieszkaniowe Służby Więziennej systematycznie się kurczyły. W 2014 roku liczba lokali wynosiła ok. 450, a dekadę później – już tylko 380. Część przejęły gminy, inne wróciły do spadkobierców dawnych właścicieli, a wiele budynków po prostu rozebrano. W efekcie system przestał odpowiadać realnym potrzebom funkcjonariuszy.

Nowe świadczenie mieszkaniowe – 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto i gdzie dostanie pieniądze?

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość będzie zależna od miejsca pełnienia służby:

  • 1800 zł w Warszawie,
  • 1500 zł w miastach wojewódzkich,
  • 1200 zł w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach,
  • 900 zł w pozostałych miejscowościach.

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od tego, czy funkcjonariusz posiada własne mieszkanie. Wyłączone z niego zostaną jedynie osoby korzystające z lokali służbowych oraz ci, którzy nie rozliczyli wcześniej otrzymanej pomocy finansowej. Istotne jest również to, że dodatek obejmie małżeństwa – jeśli oboje małżonkowie pełnią służbę, każde z nich otrzyma pełną kwotę świadczenia.

Co się zmieni? Koniec dodatków remontowych i równoważników za brak mieszkania

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów znikną dotychczasowe formy wsparcia: pomoc finansowa na zakup mieszkania, równoważnik za brak lokalu oraz dodatek remontowy.

Funkcjonariusze, którzy już skorzystali z pomocy finansowej, będą mieli dwie możliwości:

  • otrzymywać świadczenie pomniejszone o część wcześniej wypłaconych środków (rozliczanych przez 120 miesięcy),
  • pobierać pełną kwotę, jeśli zdecydują się zwrócić całość otrzymanej pomocy.

Koszt programu – 428 mln zł rocznie i 4,5 mld zł w 10 lat. Dlaczego rząd wybrał ryczałt zamiast budowy mieszkań?

Według rządowych wyliczeń roczny koszt programu wyniesie ponad 428 mln zł. Alternatywą byłby zakup mieszkań dla funkcjonariuszy, co w perspektywie dekady kosztowałoby nawet 11,5 mld zł – czyli niemal trzykrotnie więcej.

Wszystko po to, żeby zachęcić do pracy w Służbie Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że nowy system ma nie tylko uprościć dotychczasowe zasady, ale także zwiększyć atrakcyjność służby. Dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe były mniej korzystne niż w innych formacjach mundurowych, co zniechęcało kandydatów.

Obecnie w Służbie Więziennej zatrudnionych jest ok. 28,5 tys. funkcjonariuszy. Średnie uposażenie wynosi 8370 zł brutto, a osoby nowo przyjęte otrzymują co najmniej 6118 zł brutto. Dodatkowe 900–1800 zł miesięcznie będzie więc dla wielu z nich istotnym wsparciem domowego budżetu.

Kiedy świadczenie wejdzie w życie?

Zgodnie z projektem ustawy, nowe świadczenie ma zacząć obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r.. Obecnie nad dokumentem trwają konsultacje publiczne.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 3 września 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Źródło: INFOR
REKLAMA

