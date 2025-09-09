Prawo do renty szkoleniowej, w kwocie 1400 zł miesięcznie przez trzy lata, jest mało znane, mimo że może być istotnym wsparciem finansowym. Jest to świadczenie przeznaczone dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły zdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu. Od 2025 roku minimalna kwota brutto renty wynosi 1409,18 zł. Oto szczegóły.

ZUS wypłaca 1400 zł przez 36 miesięcy. Kto może otrzymywać takie wsparcie finansowe co miesiąc?

Niewielu pracowników wie o istnieniu renty szkoleniowej z ZUS – świadczenia, które może finansowo wspierać osoby zmuszone do przekwalifikowania się. Mimo że stanowi realną pomoc, wniosek o nią składa zaledwie garstka uprawnionych. Przykładem jest Dolny Śląsk, gdzie pomimo dużej populacji (około 3 mln mieszkańców), od dłuższego czasu nie odnotowano żadnych wniosków o tę formę wsparcia.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobie, która utraciła zdolność do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie, ale rokującej na przekwalifikowanie zawodowe.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy spełnić następujące warunki:

Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego: Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że ze względu na stan zdrowia, niemożliwa jest praca w dotychczasowym zawodzie, ale istnieje szansa na podjęcie pracy w innym.

Posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego: Wymagany staż pracy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy: 1 rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat. 2 lata – od 20 do 22 lat. 3 lata – od 22 do 25 lat. 4 lata – od 25 do 30 lat. 5 lat – po ukończeniu 30 lat. Wymóg ten nie dotyczy osób, u których niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Brak prawa do emerytury: Osoba ubiegająca się o rentę szkoleniową nie może mieć ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ani nie może spełniać warunków do jej uzyskania.

Wysokość i okres wypłaty renty szkoleniowej

Wysokość renty szkoleniowej:

Standardowo wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wynosi 100% podstawy wymiaru renty i jest wypłacana z funduszu wypadkowego.

Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Okres renty szkoleniowej:

Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy.

Może zostać wydłużona na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy. Decyzja o przedłużeniu jest podejmowana na wniosek starosty.

Okres ten może zostać skrócony, jeśli starosta poinformuje ZUS o braku możliwości przekwalifikowania lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się procesowi przekwalifikowania.

Ważne informacje na temat renty szkoleniowej

Osoba pobierająca rentę szkoleniową jest kierowana przez ZUS do powiatowego urzędu pracy w celu znalezienia odpowiednich szkoleń i kursów. Podczas pobierania renty szkoleniowej nie można pracować. Osiąganie przychodu z działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Wniosek o rentę szkoleniową składa się w ZUS, najlepiej nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych.

Renta szkoleniowa - podsumowanie najważniejszych informacji

Renta szkoleniowa to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla osób, które straciły możliwość wykonywania swojego dotychczasowego zawodu, ale mają szansę na przekwalifikowanie się i podjęcie nowej pracy. Aby ją otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, orzeczenie lekarskie musi potwierdzić, że dana osoba jest niezdolna do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie. Dodatkowo, musi istnieć celowość przekwalifikowania, czyli szansa na powrót na rynek pracy po odbyciu odpowiednich szkoleń. Wymagany jest także odpowiedni staż ubezpieczeniowy, którego długość zależy od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy.

Wysokość świadczenia wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. Jeśli jednak niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta jest wyższa i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Standardowo renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przedłużona na czas potrzebny do przekwalifikowania, ale nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Podczas pobierania renty szkoleniowej, osoba jest kierowana do urzędu pracy w celu odbycia szkoleń, a jej obowiązkiem jest aktywne uczestnictwo w procesie przekwalifikowania. W tym czasie nie można podejmować pracy zarobkowej, ponieważ mogłoby to skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia.