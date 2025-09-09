Aby uzyskać emeryturę, należy spełnić szereg warunków, w tym osiągnąć określony wiek. Planujesz przejść na emeryturę po 40 latach pracy? Sprawdź, jakie świadczenie możesz otrzymać z ZUS, a jakie z KRUS. Oto szczegóły.

rozwiń >

Jaką emeryturę z ZUS, a jaką z KRUS można otrzymać po 40 latach pracy? Oto kwoty

Warunkiem nabycia prawa do emerytury po 40 latach pracy jest ukończenie przez kobiety sześćdziesiątego roku życia, a przez mężczyzn sześćdziesiątego piątego roku życia. Dodatkowo, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań co do okresu składkowego: dwudziestu lat dla kobiet i dwudziestu pięciu lat dla mężczyzn.

Emerytura pomostowa

Mężczyźni mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej po ukończeniu 60. roku życia, a kobiety – 55. roku życia. Warunkiem jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie w warunkach szkodliwych dla zdrowia, podwyższonego ryzyka lub wymagających szczególnej odpowiedzialności.

Emerytura stażowa

Zaproponowana reforma systemu emerytalnego zakłada przejście na system emerytur stażowych. Oznacza to, że prawo do emerytury będzie nabywane po przepracowaniu określonego okresu, niezależnie od wieku. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Projekt ustawy przewiduje objęcie reformą zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i rolników.

Ile wynosi emerytura po 40 latach pracy?

Wysokość emerytury po 40 latach pracy jest indywidualnie kalkulowana i uzależniona od kilku zmiennych, takich jak: wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego, środki zgromadzone na indywidualnym koncie oraz statystyczna długość życia osób w danym wieku. Osoby spełniające kryteria wiekowe i stażowe otrzymają świadczenie proporcjonalne do wysokości zgromadzonego kapitału.

Aby uzyskać dokładną informację o wysokości przyszłej emerytury po 40 latach pracy, zaleca się skorzystanie z dedykowanego kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie indywidualnej symulacji wysokości świadczenia emerytalnego na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych, takich jak wiek, historia zatrudnienia i wysokość zarobków.

Wysokość świadczenia emerytalnego jest bezpośrednio proporcjonalna do wysokości zarobków osiąganych przez ubezpieczonego w trakcie całego okresu pracy zawodowej. Osoby, które przez czterdzieści lat pracowały za minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na emeryturę w wysokości najniższej ustawowo określonej kwoty, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Natomiast osoby, które przez ten sam okres osiągały wyższe wynagrodzenia, będą uprawnione do wyższego świadczenia emerytalnego.

Emerytura rolnicza. Jaka emerytura po 40 latach pracy w gospodarstwie?

Od 1 marca 2025 roku wszystkie świadczenia wypłacane przez KRUS, takie jak emerytury, renty i dodatki, zostały podwyższone w wyniku corocznej waloryzacji. W efekcie najniższa emerytura rolnicza wynosi obecnie 1878,91 zł brutto. Ostateczna wysokość emerytury rolniczej zależy jednak od indywidualnych czynników, takich jak liczba lat opłacania składek oraz zastosowany wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia m.in.

Emerytura rolnicza składa się z dwóch komponentów: części składkowej, której wysokość zależy od liczby lat ubezpieczenia, oraz części uzupełniającej, stanowiącej ustalony procent emerytury podstawowej. Część składkowa jest wyliczana poprzez pomnożenie liczby lat ubezpieczenia przez 1 proc. wartości emerytury podstawowej. Natomiast część uzupełniająca stanowi 95 proc. tej podstawy.

Podstawą do wyliczenia wysokości świadczeń emerytalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest emerytura podstawowa. Od 1 marca 2025 roku wynosi ona 1691,02 zł złotych brutto. Warto podkreślić, że choć istnieje pojęcie najniższej emerytury, to właśnie emerytura podstawowa stanowi punkt odniesienia przy kalkulacji świadczenia dla każdego ubezpieczonego, niezależnie od osiągniętego wieku emerytalnego czy długości okresu składkowego.

Rolnicy, którzy przepracowali w gospodarstwie co najmniej 40 lat, mogą liczyć na emeryturę rolniczą w wysokości około 2113,78 zł brutto. Kwota ta jest sumą części składkowej, zależnej od liczby lat pracy, oraz części uzupełniającej, obliczonej na podstawie minimalnej emerytury.

Łączenie stażu ZUS i KRUS

Osoby, które pracowały w obu systemach, mogą łączyć okresy ubezpieczenia. Czas opłacania składek w KRUS jest traktowany jako okres składkowy w ZUS, co może pomóc w spełnieniu warunku 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, uprawniającego do otrzymania minimalnej emerytury z ZUS.

Emerytura z ZUS i KRUS po 40 latach pracy - podsumowanie najważniejszych informacji

System emerytalny ZUS opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury zależy od sumy zgromadzonych składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego, powiększonej o waloryzację. Długi staż pracy, a co za tym idzie, dłuższy okres opłacania składek, ma bezpośredni wpływ na wyższą emeryturę. Mimo 40 lat stażu, by otrzymać pełne świadczenie z ZUS, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych, które pozwoliłyby na przejście na emeryturę bez względu na wiek. Według wstępnych założeń, staż pracy wynoszący 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet byłby wystarczający do ubiegania się o takie świadczenie, pod warunkiem zgromadzenia kapitału na co najmniej minimalną emeryturę. Jednakże, na chwilę obecną (wrzesień 2025 roku) to rozwiązanie nie jest jeszcze wprowadzone. Wysokość emerytury zależy od:

Wysokości zarobków w całym okresie pracy – im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w efekcie wyższa emerytura.

Wiek emerytalny – im dłużej pracujesz i odkładasz przejście na emeryturę, tym więcej składek zbierasz, a ZUS dzieli je przez mniejszą liczbę miesięcy dalszego trwania życia, co przekłada się na wyższe świadczenie.

Dla osoby z 40-letnim stażem pracy, która zarabiała pensję minimalną, emerytura będzie tylko nieznacznie wyższa od emerytury minimalnej (od marca 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł brutto). Natomiast osoby zarabiające znacznie powyżej średniej krajowej mogą liczyć na świadczenia w wysokości kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych.

System emerytalny KRUS ma inny sposób obliczania świadczeń. Emerytura rolnicza po 40 latach pracy składa się z dwóch części:

Części składkowej – wynosi 1 proc. tzw. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania składek. Części uzupełniającej – wynosi 95 proc. emerytury podstawowej, jednak za każdy rok pracy powyżej 20 lat, jej wartość maleje o 0,5 proc.

Podstawowym warunkiem do otrzymania emerytury z KRUS jest osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) oraz posiadanie co najmniej 25 lat stażu ubezpieczenia rolniczego. Po 40 latach pracy rolnik może liczyć na wyższą emeryturę, ponieważ ma na nią wpływ zarówno długi staż składkowy, jak i doliczane okresy (np. te sprzed 1983 roku).

Przykład obliczenia dla 40 lat stażu pracy rolniczej: przyjmując, że emerytura podstawowa od marca 2025 roku wynosi 1691,02 zł brutto:

Część składkowa: 40 lat×1 proc.×1691,02 zł=676,41 zł

Część uzupełniająca: Obniżana o 0,5 proc. za każdy rok powyżej 20 lat. 40−20=20 lat. Zatem obniżka wynosi 20×0,5 proc.=10 proc. Ostatecznie część uzupełniająca to 95 proc.−10 proc.=85 proc. emerytury podstawowej. 85 proc.×1691,02 zł=1437,37 zł

Łącznie: 676,41 zł+1437,37 zł=2113,78 zł brutto.

Warto pamiętać, że jeśli wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej emerytury pracowniczej (1878,91 zł brutto), jest ona automatycznie podnoszona do tej kwoty.