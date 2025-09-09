REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji? Sprawdź nowe kwoty brutto i netto [Tabela]

Emerytura w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji? Sprawdź nowe kwoty brutto i netto [Tabela]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 10:17
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Emerytura w 2026 roku – ile wyniesie po waloryzacji? Sprawdź nowe kwoty brutto i netto [Tabela]
Ile wyniesie Twoja emerytura w 2026 roku? Sprawdź tabelę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co roku 1 marca ZUS podnosi emerytury, ale to, ile zyskają seniorzy w 2026 r., wciąż budzi emocje. Rząd, związki zawodowe i prezydent proponują różne zasady waloryzacji, a różnice mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych. Zobacz, jak mogą zmienić się Twoje świadczenia i sprawdź orientacyjne wyliczenia brutto i netto w przejrzystej tabeli.

Aktualna emerytura minimalna w 2025 r.

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1709,81 zł netto po odliczeniu składki zdrowotnej i podatku. To świadczenie przysługuje kobietom, które ukończyły 60 lat i mają co najmniej 20 lat stażu (składkowego i nieskładkowego) oraz mężczyznom od 65. roku życia z 25-letnim stażem. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, otrzymują emeryturę wyliczaną na podstawie rzeczywiście zgromadzonego kapitału i może ona być niższa.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Powiązane
Zmiany w emeryturach 2025–2030. Wiek emerytalny w górę i zmiany w świadczeniach ZUS
Zmiany w emeryturach 2025–2030. Wiek emerytalny w górę i zmiany w świadczeniach ZUS
Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku dla seniorów i niepełnosprawnych. Sprawdź, kto dostanie 215 zł z MOPS
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF - kto ponosi ryzyko?
09 wrz 2025

Krajowy System e-Faktur już całkiem niedługo stanie się obowiązkowym narzędziem do rozliczeń VAT w obrocie gospodarczym. Jest to chyba najbardziej ambitny projekt cyfryzacji podatkowej w Polsce, mający na celu ograniczenie szarej strefy, przyspieszenie rozliczeń VAT i zwiększenie transparentności obrotu gospodarczego.
Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
09 wrz 2025

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.
Rząd znowu zamraża ceny energii! Nowy projekt z bonem ciepłowniczym i dodatkowymi rozwiązaniami może zmienić sytuację milionów Polaków
09 wrz 2025

Rząd szykuje ważne decyzje, które bezpośrednio wpłyną na codzienne życie milionów Polaków. Podczas dzisiejszego posiedzenia ministrowie zajmą się projektem przedłużającym zamrożenie cen energii oraz wprowadzającym nowy instrument wsparcia – bon ciepłowniczy. To odpowiedź na rosnące koszty utrzymania i niepewną sytuację na rynku energii, które od miesięcy budzą obawy obywateli. Oprócz tego w porządku obrad znajdą się także projekty dotyczące świadczeń dla cudzoziemców, bezpieczeństwa energetycznego, doradców podatkowych i pielęgniarek, ale to właśnie temat rachunków za prąd i ciepło jest dziś kluczowy dla większości rodzin.
Jaką emeryturę z ZUS, a jaką z KRUS można otrzymać po 40 latach pracy? Oto kwoty
09 wrz 2025

Aby uzyskać emeryturę, należy spełnić szereg warunków, w tym osiągnąć określony wiek. Planujesz przejść na emeryturę po 40 latach pracy? Sprawdź, jakie świadczenie możesz otrzymać z ZUS, a jakie z KRUS. Oto szczegóły.

REKLAMA

1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Nowe świadczenie mieszkaniowe będzie kosztować prawie 4,5 mld zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?
09 wrz 2025

Już od lipca 2025 roku funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli korzystać z nowego świadczenia mieszkaniowego. Rząd chce w ten sposób uprościć dotychczasowy – skomplikowany system wsparcia oraz poprawić warunki pełnienia służby. Roczny koszt programu oszacowano na ponad 428 mln zł, a w perspektywie dziesięciu lat państwo wyda na ten cel niemal 4,5 mld zł.
GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
09 wrz 2025

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki uważa, że pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery, kiedy będziemy pracować mniej. Od 100 lat praca organizowana jest w systemie 5 dni po 8 godzin. Czas na zmianę.
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Ustawa ponownie na biurku Prezydenta
09 wrz 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już dorosłych – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Za sprawą Marszałka Sejmu – projekt ustawy, 5 września br., ponownie trafił na biurko Prezydenta.
Ponad 3 tysiące zł miesięcznie dla każdego. Nikt nie pyta o zarobki. Wystarczy ten dokument
09 wrz 2025

Dokładnie 3287 zł miesięcznie, tyle wynosi teraz świadczenie pielęgnacyjne przysługujące tym, którzy opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością. Novum, jakie pojawiło się w przepisach, pozwala na łączenie świadczenia z pracą zarobkową. Jak uzyskać to finansowe wsparcie na nowych zasadach?

REKLAMA

e-Paragony 2.2 - nowe funkcje w aplikacji Ministerstwa Finansów. Komu i do czego mogą się przydać?
08 wrz 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało 8 września 2025 r., że udostępniło nową wersję (2.2) aplikacji mobilnej e-Paragony. Kolejna wersja tej aplikacji pozwala na udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektroniczne na kilku urządzeniach. To wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony w formie elektronicznej. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa.
ZUS: 312,71 zł dodatku do emerytury co miesiąc. Kto dostanie ryczałt energetyczny we wrześniu 2025?
09 wrz 2025

ZUS wypłaca dodatkowe 312,71 zł miesięcznie w ramach ryczałtu energetycznego. Świadczenie przysługuje określonym grupom seniorów, głównie kombatantom, osobom represjonowanym i ich rodzinom. Dodatek jest zwolniony z podatku, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji.

REKLAMA