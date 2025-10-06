REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Skończyłeś 56 lat? Możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Skończyłeś 56 lat? Możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 14:05
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, emerytura, emerytury, zasiłek, świadczenie
Skończyłeś 56 lat? Możesz otrzymywać z ZUS prawie 1900 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek przedemerytalny wypłacany przez ZUS stanowi element szerszego systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu wsparcie osób zbliżających się do wieku emerytalnego, ale jeszcze niespełniających wszystkich warunków do jej uzyskania. Oto szczegóły. 

rozwiń >

Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego, które może otrzymać osoba, która straciła pracę z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie nie spełnia jeszcze wszystkich warunków do nabycia prawa do emerytury. Jego celem jest zapewnienie osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, środków do życia w okresie oczekiwania na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne jest adresowane do kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 61 lat. 

REKLAMA

REKLAMA

Ochrona przedemerytalna

Pracownicy w wieku przedemerytalnym, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, są objęci szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest w ostatnich czterech latach okresu uprawniającego do emerytury, pod warunkiem że spełnia on wymagany staż pracy. Drugi warunek, dotyczący prawa do emerytury, jest obecnie czysto formalny. Wystarczy bowiem opłacić choć jedną składkę emerytalną, by nabyć takie prawo. Oznacza to, że nawet jeśli wysokość przyszłej emerytury będzie symboliczna – kilka groszy lub złotych – to formalnie spełnione są warunki uprawniające do ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

Świadczenie przedemerytalne - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków poza osiągnięciem odpowiedniego wieku. W przeciwieństwie do ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, prawo do tego świadczenia nie powstaje automatycznie, lecz wymaga złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne? Przede wszystkim być osobą, która:

  • przez co najmniej 180 dni nieprzerwanie pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o czym zaświadczy urząd pracy,
  • pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna, co potwierdzi urząd pracy odpowiednim dokumentem,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, czego dowodem będzie zaświadczenie urzędu pracy,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez urząd pracy faktu pobierania zasiłku przez 180 dni.

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej pracy zarobkowej, które zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w ciągu 30 dni od ustania tego zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tego terminu nie pozbawia prawa do świadczenia, jednak wymaga uzupełnienia dokumentacji i złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne - kwota 2025

Podstawowa wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi obecnie 1893,41 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od indywidualnych okoliczności uprawnionego. Przykładowo, osoby, które uzyskały prawo do zasiłku przedemerytalnego w związku z utratą renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą otrzymywać świadczenie w innej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W takim przypadku wysokość świadczenia przedemerytalnego zostanie ustalona na poziomie ostatnio pobieranej renty. Jednak maksymalna kwota świadczenia przedemerytalnego jest limitowana kwotą ryczałtową. Oznacza to, że jeśli renta była wyższa niż aktualny ryczałt (1893,41 zł), to świadczenie zostanie przyznane w tej maksymalnej kwocie.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne na rękę?

Świadczenie przedemerytalne na rękę w 2025 roku nie jest stałą kwotą, ale zależy od sytuacji osoby pobierającej to świadczenie. Wysokość zasiłku brutto od 1 marca 2025 roku wynosi 1 893,41 zł, ale kwota netto będzie niższa po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dodatkowo, jeśli świadczenie zostało przyznane na mocy ustania prawa do renty, jego wysokość może być niższa niż kwota ryczałtowa, choć nie może przekroczyć tej ryczałtowej kwoty.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne w 2025 roku

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Wniosek elektroniczny (ESP) można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać osobiście w każdej placówce tego zakładu. Do złożenia wniosku wymagane jest dołączenie kompletu dokumentów, w tym świadectw pracy oraz informacji o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Skład dokumentów może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowy wykaz wymaganych załączników, jak również pełne omówienie pozostałych kryteriów uprawniających do świadczenia przedemerytalnego, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS.

Nowy wiek emerytalny a świadczenie przedemerytalne

Nowy wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie wpływa na możliwość uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, ale wyznacza graniczny dzień, w którym prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje. Oznacza to, że osoba otrzymująca świadczenie przedemerytalne automatycznie przejdzie na emeryturę w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, jeśli wcześniej złoży odpowiedni wniosek do ZUS.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego

Staż pracy wymagany do świadczenia przedemerytalnego zależy od wieku i powodu rozwiązania stosunku pracy: zazwyczaj jest to 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) przy rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy, po ukończeniu 56/61 lat, albo 30/35 lat (kobiety/mężczyźni) przy utracie pracy po 55/60 latach, lub 35/40 lat stażu niezależnie od wieku, jeśli umowa została rozwiązana z winy pracodawcy.

Czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne to dokładnie to samo. Dawniej, świadczenie to nazywano zasiłkiem przedemerytalnym. Jednak, wraz z nowelizacją przepisów, wprowadzono bardziej formalną nazwę – świadczenie przedemerytalne. Mimo zmiany nazwy chodzi o to samo wsparcie finansowe, które przysługuje osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego, spełniającym określone warunki (np. staż pracy, bezrobocie). 

W skrócie różnica polega na tym, że zasiłek przedemerytalny to przestarzała nazwa dla obecnego świadczenia przedemerytalnego. Zasiłek przedemerytalny funkcjonował na mocy wcześniejszej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która została zastąpiona w 2004 roku przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie jest wypłacane świadczenie przedemerytalne, które jest formą pomocy finansowej dla osób, które straciły pracę i mają trudności ze znalezieniem nowej.

Powiązane
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Uwaga! Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z ZUS
06 paź 2025

Ostatnio lekarze otrzymują SMS-y z linkiem do rzekomej „aktualizacji” certyfikatu do wystawiania zwolnień lekarskich. ZUS ostrzega - to próba oszustwa!
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
06 paź 2025

Aż 3 miesiące wolnego co 7 lat. Z takiego uprawnienia mieliby skorzystać wszyscy pracownicy. Urlop regeneracyjny byłby rozwiązaniem na kształt urlopu zdrowotnego przysługującego nauczycielom, sędziom, czy policjantom.
Nowe świadczenie: 500 plus dla małżeństw. Wypłaty od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
06 paź 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Trwają właśnie prace nad petycją dotyczącą tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje projekt ustawy przewidujący wypłaty od 5000 do nawet 8000 zł, zależnie od liczby wspólnie przeżytych lat.
Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów po 60. i 65. roku życia. Od kiedy i na jakich zasadach?
06 paź 2025

Nowy bon energetyczny dla seniorów może odmienić sytuację osób najbardziej narażonych na wysokie rachunki za prąd i ogrzewanie. Rząd zapowiada, że wsparcie wyniesie nawet 1200 zł rocznie. Kiedy pierwsze wypłaty? Co warto wiedzieć o zasadach programu.

REKLAMA

30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum to 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4100 złotych brutto
06 paź 2025

Po 50 roku życia ta grupa pracowników ma prawo do szczególnego świadczenia. Jego wysokość zaczyna się od 1800 złotych, a przeciętnie wynosi ponad 4100 złotych. To szczególnie ważne dla osób, które obawiają się o trwałość swojego zatrudnienia. Jak się o nie ubiegać?
850 zł miesięcznie od ZUS. Wystarczy jeden dokument i niski dochód
06 paź 2025

Średnia emerytura w Polsce wynosi dziś około 3500 zł brutto, ale niemal połowa świadczeniobiorców otrzymuje znacznie mniej. Wzrost cen żywności i energii sprawił, że nawet niewielkie dopłaty z budżetu państwa mają dziś ogromne znaczenie. Tymczasem wielu seniorów nie wie, że może otrzymywać nie jedno, lecz dwa świadczenia: dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające. Łącznie daje to nawet 850 zł miesięcznie wypłacane przez ZUS. To realna pomoc dla osób o najniższych dochodach, szczególnie tych wymagających stałej opieki.
11 000 zł więcej do emerytury od ZUS za opiekę nad wnukami. W jaki sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi?
06 paź 2025

Program Aktywny Rodzic oferuje dziadkom i babciom możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego. Okazuje się, że wykorzystanie umowy uaktywniającej pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na doliczenie seniorom nawet 11 tysięcy złotych do sumy, która wpłynie na ich przyszłą emeryturę. Oto szczegóły.

REKLAMA

Edukacja zdrowotna w kryzysie: skąd tak masowe wypisy?
06 paź 2025

Nowy przedmiot „edukacja zdrowotna”, który w roku szkolnym 2025/2026 zajął miejsce wychowania do życia w rodzinie, miał być ważnym krokiem ku poprawie świadomości zdrowotnej młodych ludzi.Jednak już w pierwszych tygodniach funkcjonowania wywołał ogromne kontrowersje. W wielu miastach i regionach uczniowie — lub ich rodzice — masowo składali rezygnacje z udziału w zajęciach. W niektórych szkołach ponadpodstawowych liczba wypisanych przekroczyła 90 procent.
Rząd zadowolony z programu Aktywny Rodzic. Objął ponad 635 tys. dzieci
06 paź 2025

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w poniedziałek w Bożkowie (Dolnośląskie), że program Aktywny Rodzic zdał egzamin. Minął rok jego funkcjonowania.

REKLAMA