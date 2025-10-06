REKLAMA

Strona główna » Prawo » Dodatkowe emerytury w 2026? Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?

Dodatkowe emerytury w 2026? Dla kogo czternastka, czy będzie piętnastka, ile wyniosą wypłaty?

06 października 2025, 16:33
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek opłacania abonamentu RTV to jeden z najbardziej kontrowersyjnych wydatków. W 2025 roku kluczowe dla emerytów i rencistów jest kryterium dochodowe. Wyjaśniamy, ile musi wynosić emerytura brutto, aby legalnie przestać płacić. Sprawdź, jak nowa kwota 4090,86 zł wpływa na Twoje finanse oraz jakich formalności musisz dopełnić, aby ZUS i Poczta Polska uznały Twoje zwolnienie.

rozwiń >

Ustawa o opłatach abonamentowych (Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r.) wyodrębnia dwie główne kategorie emerytów, które mogą liczyć na całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat za radio i telewizję.

REKLAMA

REKLAMA

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV ze względu na wiek

Najprostszą i najbardziej powszechną formą zwolnienia jest kryterium wiekowe. Z abonamentu RTV zwolnione są osoby, które ukończyły 75. rok życia. W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość pobieranej emerytury ani renty – zwolnienie przysługuje niezależnie od statusu majątkowego i wysokości świadczenia. Zgodnie z przepisami, zwolnienie dla osób, które ukończyły 75 lat, przysługuje z urzędu. Oznacza to, że Poczta Polska S.A. powinna ustalić to uprawnienie na podstawie danych z rejestru PESEL.

Należy pamiętać o najważniejszym: ulga ta dotyczy tylko odbiorników zarejestrowanych na osobę uprawnioną, czyli na seniora, który ukończył 75 lat. Jeśli odbiornik był zarejestrowany na współmałżonka lub inną osobę, należy dokonać przerejestrowania odbiornika na siebie, aby zwolnienie mogło zacząć obowiązywać. Warto to zweryfikować w najbliższej placówce Poczty Polskiej. Zwolnienie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior ukończył 75 lat.

Emeryci zwolnieni z abonamentu RTV ze względu na dochód

Druga grupa emerytów i rencistów, która może skorzystać z ulgi, to osoby, które spełniają jednoczesne kryterium wieku i dochodu. Zwolnione z abonamentu RTV są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury lub renty, której miesięczna wysokość nie przekracza kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

REKLAMA

Ze względu na coroczne ogłaszanie przez GUS przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok, limit ten ulega zmianie. W 2025 roku próg zwalniający z abonamentu RTV wynosi 4090,86 zł brutto. Limit ten wzrósł z poprzedniego progu (3577,74 zł brutto) i obowiązuje od 1 marca 2025 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga jednak na pułapkę dochodową. Pod uwagę brana jest suma wszystkich pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych (np. emerytura z ZUS i renta rodzinna), a nie tylko jedno świadczenie. Nawet przekroczenie progu o symboliczną złotówkę oznacza utratę prawa do zwolnienia.

To zwolnienie nie jest automatyczne. Aby z niego skorzystać, musisz:

  1. Udać się do placówki Poczty Polskiej.
  2. Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.
  3. Przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie – dowód osobisty oraz decyzję ZUS/KRUS lub innego organu określającą wysokość pobieranego świadczenia.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty. Należy także pamiętać o konieczności zarejestrowania odbiornika.

Pozostałe grupy zwolnione z opłat abonamentowych

Oprócz seniorów, ustawa wyznacza szereg innych grup, którym ze względu na sytuację zdrowotną lub socjalną przysługuje całkowite zwolnienie z abonamentu RTV.

1. Osoby z niepełnosprawnościami i inwalidzi

Prawo do zwolnienia mają osoby, w stosunku do których orzeczono o:

  • Zaliczeniu do I grupy inwalidów.
  • Całkowitej niezdolności do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
  • Znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
  • Trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).
  • Orzeczeniu o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu.
  • Orzeczeniu o ślepocie lub trwałym uszkodzeniu narządu wzroku, którego ostrość nie przekracza 15%.

Wymagane dokumenty to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja ZUS o niezdolności do pracy, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych/Niesłyszących, etc.

2. Kombatanci i weterani

Zwolnieniem objęte są również osoby, których sytuacja wynika z zasług dla państwa:

  • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  • Weterani poszkodowani na skutek działań poza granicami państwa.
  • Członkowie rodzin pozostałych po zmarłych kombatantach, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Wymagane dokumenty to książka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja weterana poszkodowanego.

3. Osoby korzystające ze świadczeń socjalnych

Ulga w opłatach abonamentowych przysługuje także osobom, które pobierają określone świadczenia mające charakter socjalny lub wspierający:

  • Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub renta socjalna.
  • Zasiłek dla bezrobotnych (konieczność posiadania statusu bezrobotnego).
  • Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.
  • Osoby spełniające kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. rodziny z niskimi dochodami).
  • Osoby, które otrzymują stałe świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, okresowy).

Wymagane dokumenty to decyzja administracyjna o przyznaniu danego świadczenia, zaświadczenie z urzędu pracy.

Procedura zwolnienia z abonamentu RTV

Najważniejszą kwestią jest to, że prawo do ulgi rzadko kiedy jest realizowane z automatu. Z wyjątkiem osób 75+, większość uprawnionych musi dopełnić następujących kroków formalnych:

Krok 1: Rejestracja odbiornika

Zwolnienie dotyczy tylko zarejestrowanych odbiorników. Jeśli urządzenie nie jest zarejestrowane na osobę uprawnioną (nawet 75+), formalnie ciąży na niej obowiązek jego rejestracji. Formularz rejestracyjny (R-1) można wypełnić w placówce Poczty Polskiej.

Krok 2: Wizyta w placówce Poczty Polskiej

Należy osobiście (lub przez upoważnioną osobę) udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej.

Krok 3: Złożenie oświadczenia i dokumentów

Trzeba złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia (dostępne na poczcie) oraz przedstawić oryginały dokumentów potwierdzających uprawnienia (np. decyzja ZUS o wysokości emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności, dowód osobisty).

Krok 4: Potwierdzenie zwolnienia

Poczta Polska na podstawie złożonych dokumentów dokonuje wpisu uprawnienia. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Ważne

W przypadku zwolnień okresowych (np. status bezrobotnego) konieczne jest regularne przedłużanie tego statusu w placówce Poczty Polskiej, aby nie utracić ulgi.

Stawki i kary w 2025 roku

Warto wiedzieć, o jaką kwotę toczy się gra, aby zrozumieć, jak dużą oszczędnością jest zwolnienie z abonamentu.

Tabela 1. Stawki opłat za abonament RTV w 2025 r.

Rodzaj opłaty (2025 r.)

Miesięczna stawka

Roczna stawka (z 10% zniżką przy płatności z góry)

Radioodbiornik

8,70 zł

94,00 zł

Telewizor/Zestaw

27,30 zł

294,90 zł

Kara za brak rejestracji/opłat

Najważniejszą konsekwencją braku rejestracji odbiornika lub nieopłacania abonamentu jest kara. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli.

  • W przypadku telewizora/zestawu RTV kara wynosi 819,00 zł.
  • W przypadku radioodbiornika 261,00 zł.

Kontrolę odbiorników, w imieniu Poczty Polskiej, może przeprowadzić upoważniony pracownik. Co ważne, obowiązek opłacania abonamentu RTV nie zależy od tego, czy korzystasz z mediów publicznych, czy wyłącznie z płatnych platform streamingowych. Liczy się samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru sygnału.

Podsumowanie

Zwolnienie z abonamentu RTV to realne wsparcie finansowe, szczególnie dla seniorów.

1. Seniorzy 75+: Mają najprościej – zwolnienie z automatu, ale muszą upewnić się, że odbiornik jest zarejestrowany na ich nazwisko.

2. Seniorzy 60+: Mogą uniknąć opłaty, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza 4090,86 zł (limit na 2025 rok). W ich przypadku wniosek i dokumenty na Poczcie Polskiej są obowiązkowe.

Należy pamiętać, że abonament RTV dotyczy jednej opłaty niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w jednym gospodarstwie domowym.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1689 z późn. zm.).

