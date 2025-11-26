REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To orzeczenie jest kluczem do nawet 21 świadczeń! Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek

To orzeczenie jest kluczem do nawet 21 świadczeń! Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek

26 listopada 2025, 10:08
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność orzeczenie
To orzeczenie jest kluczem do nawet 21 świadczeń! Karta parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny to dopiero początek
Stopień niepełnosprawności, który może być lekki, umiarkowany lub znaczny, decyduje o przysługujących świadczeniach. Przykładowo, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej, karty parkingowej, a także zasiłku okresowego. Oto szczegóły.

Co oznacza orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w Polsce istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to taka, która:

  • ma naruszoną sprawność organizmu,
  • jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
  • wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia swoich funkcji życiowych.

Czas pracy i dodatkowe uprawnienia pracownicze

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte specjalnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy, które mają na celu zapewnienie im odpowiednich warunków. Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo, przysługuje im 15-minutowa przerwa na gimnastykę lub wypoczynek, wliczana do czasu pracy. Mają również prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych rocznie.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - świadczenia i ulgi

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do szeregu świadczeń i ulg, które mają na celu wsparcie w codziennym życiu, rehabilitacji i utrzymaniu aktywności zawodowej. Mogą one obejmować:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: świadczenie z MOPS w wysokości 215,84 zł miesięcznie (w 2025 r.), przysługujące dzieciom z niepełnosprawnością oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki.
  • Zasiłek okresowy: przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza określonego kryterium (w 2025 roku to 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub bezrobocie.
  • Ulga rehabilitacyjna: możliwość odliczenia od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające czynności życiowe, przysługująca zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i osobie, która ma ją na utrzymaniu.
  • Karta parkingowa: przysługuje osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się, jeśli ich niepełnosprawność jest związana z chorobami narządu wzroku (04-O), ruchu (05-R), neurologicznymi (10-N) lub chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S).
  • Dofinansowania i pomoc z PFRON: wsparcie finansowe m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu, wózka inwalidzkiego, sprzętu elektronicznego, protez, a także pomoc w uzyskaniu prawa jazdy czy w kontynuowaniu rehabilitacji.
  • Inne: ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, możliwość udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Jakie schorzenia mogą prowadzić do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać przyznane w przypadku różnorodnych chorób, które istotnie wpływają na sprawność organizmu. Należą do nich m.in.:

  • choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona),
  • choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
  • choroby układu oddechowego (np. POChP),
  • choroby serca i układu krążenia,
  • choroby psychiczne (np. depresja, zaburzenia lękowe),
  • choroby metaboliczne (np. cukrzyca),
  • choroby układu pokarmowego i moczowo-płciowego.
Źródło: INFOR
