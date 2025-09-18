REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Znalazłeś pracę, ale ją straciłeś? Nowe przepisy pozwalają bezrobotnym wrócić do zasiłku

Znalazłeś pracę, ale ją straciłeś? Nowe przepisy pozwalają bezrobotnym wrócić do zasiłku

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2025, 10:35
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek
Znalazłeś pracę, ale ją straciłeś? Nowe przepisy pozwalają bezrobotnym wrócić do zasiłku
Shutterstock

1 czerwca 2025 roku weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy, która wprowadza zmiany dotyczące powrotu do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba bezrobotna, która podjęła pracę lub rozpoczęła działalność gospodarczą, będzie mogła ponownie ubiegać się o zasiłek, jeśli spełni ustalone kryteria. Jakie? Oto szczegóły.

Znalazłeś pracę, ale ją straciłeś? Nowe przepisy pozwalają bezrobotnym wrócić do zasiłku

Nowa ustawa o rynku pracy, obowiązująca od 1 czerwca 2025 roku, wprowadza rozwiązania, które chronią bezrobotnych decydujących się na podjęcie tymczasowego zatrudnienia. Jeśli osoba zarejestrowana w urzędzie pracy i uprawniona do zasiłku znajdzie pracę, ale ma obawy, że umowa szybko się zakończy, może wrócić do pobierania wcześniej przyznanego świadczenia.

Warunki powrotu do zasiłku dla bezrobotnych

Aby bezrobotny mógł odzyskać prawo do zasiłku, musi spełnić dwa kluczowe warunki:

  1. Utrata statusu bezrobotnego z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej lub uzyskiwania miesięcznego przychodu powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia.
  2. Ponowna rejestracja w urzędzie pracy w ciągu 14 dni od dnia ustania ww. zatrudnienia, pracy, działalności, lub pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku, ale na skrócony okres – pomniejszony o czas, przez który już pobierał świadczenie przed podjęciem pracy.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Nowa ustawa z 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia określa, że zasiłek przysługuje bezrobotnym, którzy spełniają określone kryteria, m.in.:

  • Osoby niepełnosprawne.
  • Członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.
  • Osoby, które ukończyły 50 lat i mają łącznie co najmniej 20-letni staż pracy.
  • Osoby mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeśli ich małżonek jest również bezrobotny i stracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.
  • Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 2025 roku wysokość zasiłku wynosi:

  • 1721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni.
  • 1352,20 zł brutto – w kolejnych dniach.

Dla osób z 20-letnim stażem pracy zasiłek jest wyższy (120 proc. podstawowej kwoty):

  • 2066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni.
  • 1622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje?

Prawo do zasiłku nie przysługuje w kilku sytuacjach, np. gdy bezrobotny:

  • Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia.
  • Rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumienia stron, chyba że powodem była zmiana miejsca zamieszkania, upadłość lub likwidacja pracodawcy.
  • Z własnej winy nie podjął lub przerwał realizację formy pomocy, np. prac interwencyjnych, stażu lub szkolenia.

Zasiłek dla bezrobotnych - podsumowanie najważniejszych informacji

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce w 2025 roku przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją przepracowały co najmniej 365 dni i odprowadzały składki od wynagrodzenia co najmniej minimalnego. Wysokość tego zasiłku wynosi na początku 1721,90 zł brutto (lub 2066,28 zł brutto dla osób z ponad 20-letnim stażem pracy) przez pierwsze 90 dni, a następnie 1352,20 zł brutto (lub 1622,64 zł brutto dla długiego stażu) przez kolejne dni pobierania świadczenia. Po potrąceniu składki zdrowotnej 9 proc. kwota netto jest odpowiednio niższa. Nowe przepisy od czerwca 2025 roku uprościły zasady i podniosły zasiłek dla osób z krótszym stażem pracy do pełnej podstawy, a także umożliwiły rejestrację w dowolnym urzędzie pracy bez względu na miejsce zameldowania.

Warunki przyznania obejmują rejestrację w powiatowym urzędzie pracy oraz wykazanie wymaganego stażu pracy z wynagrodzeniem co najmniej na poziomie minimalnej krajowej wraz z opłacanymi składkami na Fundusz Pracy. Wypłata zasiłku jest uzależniona od braku odpowiedniej propozycji pracy ze strony urzędu i nie można łączyć go z podjęciem zatrudnienia czy udziałem w stażach, czy szkoleniach.

