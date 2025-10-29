REKLAMA

Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?

Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?

29 października 2025, 11:12
Karolina Pilawska
Karolina Pilawska
Adwokat, wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci
Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?
Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?
W dniu 27 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze (Wydział Gospodarczy) wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Cinkciarz.pl Sp. z o.o. Sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia roszczeń, powołano także sędziego komisarza i wyznaczono syndyka. Jak poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Zielonej Górze sędzia Bogumił Hoszowski - wszystkie postępowania o charakterze cywilnym, zarówno przed wydziałami cywilnymi, jak też przed wydziałami gospodarczymi z mocy prawa ulegają zawieszeniu.

30 dni dla wierzycieli na zgłoszenie roszczeń

To bardzo istotna informacja dla wszystkich osób, które posiadają wobec tej spółki jakiekolwiek roszczenia – zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Wierzyciele mają teraz 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości, czyli do 26 listopada 2025 roku, na zgłoszenie swoich wierzytelności. Zgłoszenie to można złożyć wyłącznie elektronicznie – poprzez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) - radzi adwokat Karolina Pilawska.

Trzeba zebrać dokumenty

Aby skutecznie zgłosić wierzytelność, konieczne jest przygotowanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej istnienie i wysokość roszczenia. W praktyce oznacza to konieczność załączenia m.in. potwierdzeń przelewów bankowych, historii transakcji, potwierdzeń wymiany walut, zestawień lub podsumowań transakcji, a także wszelkiej korespondencji z serwisem Cinkciarz.pl. W przypadku osób, które uzyskały już orzeczenie sądu – nakaz zapłaty lub wyrok – te dokumenty również należy dołączyć do zgłoszenia.

Zgłoszenie po terminie to konieczność uiszczenia opłaty

Zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu, czyli po 26 listopada, będzie wciąż możliwe, jednak wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zryczałtowanej opłaty sądowej w wysokości 1239,90 zł. Brak zgłoszenia wierzytelności może w praktyce oznaczać utratę możliwości odzyskania pieniędzy – również w przypadku, gdy toczyło się już postępowanie cywilne o zapłatę. Zgłoszenie wierzytelności w KRZ gwarantuje natomiast ujęcie jej na liście wierzycieli sporządzanej przez syndyka, co otwiera drogę do ewentualnego zaspokojenia z majątku spółki. Choć na tym etapie trudno przewidzieć, jaka część środków zostanie odzyskana, warto działać szybko – majątek Cinkciarza znajduje się pod ścisłym nadzorem, a zgłoszenie roszczenia pozwala wierzycielom zachować realne szanse na zwrot przynajmniej części pieniędzy.

Skutki ogłoszenia upadłości

Warto pamiętać, że z dniem ogłoszenia upadłości upadają wszystkie zabezpieczenia zastosowane w postępowaniach sądowych z udziałem Cinkciarza. Postępowania sądowe, w których spółka występowała jako pozwany, ulegają z mocy prawa zawieszeniu – i mogą zostać wznowione tylko wówczas, gdy wierzytelność nie zostanie ujęta na liście wierzytelności. To samo dotyczy postępowań egzekucyjnych – zostają one automatycznie zawieszone z dniem ogłoszenia upadłości i nie mogą być dalej prowadzone. Wierzyciele, którzy posiadali już nakaz zapłaty, ale nie zdążyli wszcząć egzekucji, również nie mają obecnie możliwości jej rozpoczęcia.

Jak podkreślam – zgłoszenie wierzytelności w terminie to dziś kluczowy krok dla każdego poszkodowanego klienta Cinkciarza. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć swoje roszczenia i zwiększyć szanse na odzyskanie środków, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania upadłościowego.

adw. Karolina Pilawska, Pilawska Zorski Adwokaci (www.pzadwokaci.pl)

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
REKLAMA