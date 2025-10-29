REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te osoby mogą otrzymać 100 zł na rachunki za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę?

Te osoby mogą otrzymać 100 zł na rachunki za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę?

29 października 2025, 10:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Mało kto o tym wie, a można dostać 100 zł na rachunki za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dopłatę?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapewnia wsparcie finansowe w wysokości 100 zł miesięcznie na pokrycie kosztów prądu. Dofinansowanie to jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które do funkcjonowania wymagają użycia respiratora lub koncentratora tlenu. Oto szczegóły.

Mało kto o tym wie, a można dostać 100 zł na rachunki za prąd. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dopłatę?

Od 1 lipca 2025 roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozszerzył możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Pomoc ta jest skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które w warunkach domowych stale korzystają z urządzeń medycznych takich jak respiratory czy koncentratory tlenu.

Kto jest uprawniony do dopłaty do prądu?

Wsparcie finansowe, w formie comiesięcznego dodatku do rachunków za prąd, przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Obejmuje to zarówno dorosłych, jak i dzieci do 16. roku życia. Nie ma znaczenia, czy używany sprzęt (respirator lub koncentrator tlenu) został wypożyczony, czy też zakupiony ze środków prywatnych. Wniosek o dofinansowanie może złożyć bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, jej opiekun prawny lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa.

Wysokość i okres dofinansowania do rachunków za prąd

W ramach programu "Aktywny samorząd" (Moduł I, Obszar E), uprawnione osoby mogą otrzymać dodatek w stałej kwocie 100 zł miesięcznie. Dofinansowanie jest przyznawane na okres od trzech do maksymalnie sześciu miesięcy, co oznacza, że łączna kwota wsparcia może wynieść do 600 zł. Co istotne, program umożliwia również refundację kosztów poniesionych wstecz – do 180 dni przed złożeniem wniosku. Oznacza to, że składając wniosek do 30 lipca 2025 roku, można ubiegać się o zwrot kosztów za energię elektryczną już od stycznia 2025 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą uprawniały do refundacji od lutego 2025.

Procedura składania wniosków o 100 zł na rachunki za prąd

Proces aplikacyjny o dopłatę do prądu odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Do wniosku należy dołączyć dwa kluczowe dokumenty:

  • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stałego korzystania z respiratora lub koncentratora tlenu. Dokument ten musi być wystawiony i podpisany przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę oraz posiadać pieczęć placówki medycznej (świadczeniodawcy).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy samorząd powiatowy, przyznane środki są przelewane bezpośrednio na numer rachunku bankowego podany we wniosku. Czas oczekiwania na wypłatę jest zależny od wewnętrznych procedur danego samorządu oraz liczby napływających wniosków.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

