REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nagranie jako dowód w sądzie – przewodnik 2025

Nagranie jako dowód w sądzie – przewodnik 2025

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
29 października 2025, 12:00
sąd, dowód, rozprawa
Nagranie jako dowód w sądzie – przewodnik 2025
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Czy nagranie rozmowy może być dowodem w sądzie? Sprawdź, kiedy nagrywanie jest legalne, jak przygotować nagranie do procesu i dlaczego sąd wymaga profesjonalnego stenogramu. Masz nagranie kluczowej rozmowy – z byłym partnerem, kontrahentem, świadkiem ważnego zdarzenia. Zastanawiasz się, czy możesz wykorzystać je w sądzie jako dowód?

To pytanie zadaje sobie tysiące osób rocznie, stając przed polskimi sądami w sprawach cywilnych, karnych czy rozwodowych.

REKLAMA

REKLAMA

Niepewność co do legalności nagrań, obawy o ich odrzucenie przez sąd oraz brak wiedzy o właściwym przygotowaniu materiału dowodowego sprawiają, że wiele wartościowych dowodów nigdy nie trafia skutecznie do akt sprawy. Tymczasem prawidłowo przygotowane nagranie – wraz z profesjonalnym stenogramem (transkrypcją tekstową spełniającą wymagania sądowe) – może być kluczowym elementem, który przechyli szalę zwycięstwa na Twoją stronę.

W tym kompleksowym przewodniku wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć o wykorzystaniu nagrań jako dowodów w polskim systemie prawnym – od kwestii legalności, przez bezwzględne wymagania dotyczące stenogramu, aż po praktyczne kroki, które pozwolą Ci skutecznie przedstawić nagranie w sądzie.

Czy nagrywanie rozmów jest legalne w Polsce?

Zanim przejdziemy do kwestii wykorzystania nagrań w sądzie, musimy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy w ogóle możesz legalnie nagrywać rozmowy? Odpowiedź brzmi: to zależy od okoliczności.

REKLAMA

Artykuł 267 Kodeksu karnego penalizuje bezprawne uzyskiwanie informacji poprzez "niedozwolone utrwalenie informacji". Brzmi poważnie, ale w praktyce ustawa chroni przede wszystkim przed inwigilacją osób trzecich. Kluczowe jest rozróżnienie kilku sytuacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nagrywanie własnej rozmowy (jako uczestnik)

Jeśli jesteś stroną rozmowy – prowadzisz ją osobiście lub przez telefon – możesz ją nagrywać bez zgody drugiej strony. Tak interpretują przepisy polskie sądy, uznając, że skoro uczestniczysz w rozmowie, nie "podsłuchujesz" jej w rozumieniu art. 267 KK. To najczęstsza sytuacja w sprawach sądowych – nagrywasz rozmowę z byłym małżonkiem, kontrahentem, z którym masz spór, czy osobą, która złożyła wobec Ciebie oskarżenia.

W praktyce oznacza to, że możesz legalnie nagrywać:

  • Rozmowy telefoniczne, w których uczestniczysz
  • Bezpośrednie spotkania, w których bierzesz udział
  • Rozmowy wideo, w których jesteś stroną

Nagrywanie rozmów innych osób (bez Twojego udziału)

Tutaj wkraczamy na grunt art. 267 KK. Nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczysz, jest nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli więc założysz podsłuch w mieszkaniu byłego partnera, ukryty dyktafon w gabinecie szefa czy skonfigurujesz aplikację szpiegowską w telefonie dziecka – łamiesz prawo.

Miejsce publiczne kontra przestrzeń prywatna

Istotne znaczenie ma też miejsce, w którym dochodzi do nagrania. Rozmowy prowadzone w miejscach publicznych (ulica, park, kawiarnia) cieszą się mniejszą ochroną prywatności niż te w przestrzeni prywatnej (dom, biuro). Sądy częściej akceptują nagrania z miejsc publicznych, nawet jeśli zostały zarejestrowane bez wiedzy rozmówcy.

Dane z praktyki

Według doświadczeń firm specjalizujących się w obsłudze spraw sądowych, takich jak ProTranskrypcje.pl, około 85% nagrań przedkładanych jako dowody było wykonanych legalnie – głównie przez uczestników rozmów. Pozostałe 15% to przypadki, w których legalność nagrania była kwestionowana, często z powodu użycia podsłuchu lub nagrania osób trzecich bez ich wiedzy.

Kiedy nagranie jest akceptowane jako dowód w sądzie?

Legalność nagrania to jedno – ale czy sąd faktycznie je przyjmie i uwzględni w orzeczeniu? To zupełnie osobna kwestia, a wymogi są bardzo konkretne. Polskie prawo procesowe (zarówno cywilne, jak i karne) dopuszcza nagrania jako dowody, ale stawia im bezwzględne wymagania formalne. Oto najważniejsze z nich:

1. Autentyczność nagrania

Sąd musi mieć pewność, że nagranie nie zostało sfałszowane, zmontowane ani w inny sposób zmanipulowane. Dlatego tak ważne jest zachowanie oryginału nagrania wraz z metadanymi (data, godzina, urządzenie). W razie wątpliwości sąd może zlecić ekspertyzę fonoskopijną, która potwierdzi autentyczność materiału.

2. Obowiązek przedłożenia stenogramu

Tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, o której wiele osób nie wie: sąd nie odsłuchuje samodzielnie nagrań. To nie jest kwestia wygody czy preferencji – to wymóg procesowy.

Sąd wymaga przedłożenia stenogramu – profesjonalnej transkrypcji tekstowej nagrania, która spełnia standardy formalne. Sama płyta CD czy pendrive z plikiem audio nie wystarczy. Bez stenogramu nagranie nie zostanie faktycznie wykorzystane jako dowód w sprawie.

Dlaczego sąd wymaga stenogramu?

Powody są zarówno praktyczne, jak i proceduralne:

  1. Dokumentacja akt sprawy – stenogram staje się integralną częścią dokumentacji – może być cytowany w pismach procesowych, uzasadnieniach wyroków i dokumentach odwoławczych
  2. Możliwość weryfikacji przez strony – obie strony procesu muszą mieć możliwość odniesienia się do treści nagrania – stenogram pozwala precyzyjnie wskazać kwestionowane fragmenty
  3. Cytowanie w uzasadnieniu – sędzia musi móc dokładnie zacytować konkretne wypowiedzi w uzasadnieniu wyroku – bez stenogramu jest to technicznie niemożliwe
  4. Archiwizacja – akta sprawy są archiwizowane w formie papierowej – nagranie audio nie spełnia tego wymogu

Co to jest stenogram i czym różni się od zwykłej transkrypcji?

Wiele osób błędnie zakłada, że mogą po prostu przepisać nagranie w dokumencie Word i złożyć to jako "stenogram". Niestety, taki dokument najprawdopodobniej zostanie zakwestionowany przez sąd.

Stenogram sądowy to profesjonalny dokument, który musi zawierać:

  • Dane identyfikacyjne takie jak nazwa nagrania, data wykonania stenogramu czy legenda
  • Podział na mówców, czyli wyraźne oznaczenie, kto mówi w danym momencie (Osoba A / Osoba B lub z identyfikacją imienną)
  • Przedziały czasowe (tzw. timestamps), zazwyczaj co 1–2 minuty np. 00:00–02:00, 02:00–04:35, umożliwiające łatwą weryfikację z nagraniem
  • Poprawną interpunkcję i formatowanie, czytelną czcionkę, odpowiednie odstępy
  • Oznaczenie fragmentów niewyraźnych np. jako [dźwięk niewyraźny], [niezrozumiałe] czy [szum w tle]
  • Poświadczenie zgodności z nagraniem oraz pieczątka i podpis wykonawcy, potwierdzające, że stenogram wiernie oddaje treść nagrania

Niebezpieczeństwo amatorskich transkrypcji do sądu

Jeśli wykonasz stenogram samodzielnie lub zlecisz to nieprofesjonalnej firmie, która:

  • Pominie podział na mówców
  • Nie zastosuje przedziałów czasowych
  • Nie zadba o właściwe formatowanie
  • Nie wystawi poświadczenia zgodności
  • Dokument będzie wyglądał nieprofesjonalnie

...to sąd może uznać materiał dowodowy za niewiarygodny lub obniżyć jego wartość dowodową. W praktyce oznacza to, że Twoje nagranie – choćby zawierało kluczowe dla sprawy informacje – może zostać pominięte lub jego wartość dowodowa może być drastycznie obniżona.

Przykład z praktyki – w sprawie rozwodowej strona złożyła samodzielnie przepisane nagranie rozmowy z małżonkiem (10 stron tekstu bez podziału na mówców, bez przedziałów czasowych, bez poświadczenia zgodności). Strona przeciwna zakwestionowała autentyczność transkrypcji, wskazując na możliwość manipulacji. Sąd nie przyznał temu materiałowi mocy dowodowej, a strona musiała zlecić profesjonalny stenogram, tracąc czas i wydłużając proces o kilka miesięcy.

Gdzie zlecić profesjonalny stenogram?

Stenogram powinien być przygotowany przez wyspecjalizowaną firmę, która:

  • Zna wymagania sądów
  • Stosuje odpowiednie standardy formatowania
  • Wystawia poświadczenie zgodności
  • Ponosi odpowiedzialność za rzetelność opracowanego tekstu

Przykładowo, specjalistyczne firmy takie jak ProTranskrypcje.pl przygotowują stenogramy akceptowane przez polskie sądy.

Proces wygląda następująco:

  1. Przesyłasz nagranie (email, WeTransfer lub formularz online)
  2. Otrzymujesz bezpłatną wycenę
  3. Po akceptacji – stenogram jest gotowy w ciągu 48h–10 dni
  4. Dostajesz PDF z pieczątką, podpisem i poświadczeniem zgodności, gotowy do złożenia w sądzie

Przykładowe ceny profesjonalnych stenogramów:

  • Nagrania do 45 minut: 500–700 zł
  • Nagrania 45–120 minut: 800–1400 zł
  • Tryb przyspieszony (np. 48h): +100–200 zł

Czy warto oszczędzać na stenogramie?

Koszt 500–700 zł może wydawać się wysoki, ale w kontekście całej sprawy sądowej to niewielka inwestycja. Jeśli weźmiemy pod uwagę:

  • Koszty sądowe (często kilka tysięcy złotych)
  • Honorarium adwokata (dziesiątki tysięcy w poważnych sprawach)
  • Stawkę sprawy (często setki tysięcy lub więcej)
  • Wartość niematerialną (rozwód, opieka nad dziećmi, wolność w sprawach karnych)

...to profesjonalny stenogram, który może zadecydować o wyniku sprawy, jest jedną z najmądrzejszych inwestycji w cały proces.

Orzecznictwo – przykłady z praktyki

Analizując wyroki polskich sądów, można wyróżnić sytuacje, w których nagrania ze stenogramami odegrały kluczową rolę:

  1. Sprawy rozwodowe – nagrania rozmów z małżonkiem dokumentujące przemoc psychiczną, groźby, przywłaszczenie majątku czy zdrady. W jednej ze spraw nagranie 30–minutowej rozmowy, w której współmałżonek przyznał się do wieloletniego związku z inną osobą, wraz z profesjonalnym stenogramem, stało się podstawą orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy pozwanego.
  2. Sprawy karne – nagrania rozmów z osobami, które groziły, wymuszały pieniądze lub przyznawały się do przestępstw. Tutaj szczególnie ważna jest jakość nagrania oraz możliwość jednoznacznej identyfikacji głosu sprawcy – które wypowiedzi dotyczą zarzucanych czynów.
  3. Sprawy cywilne (kontraktowe) – nagrania ustnych uzgodnień, potwierdzeń zawarcia umowy, przyznania się do długu. W sprawach gospodarczych nagranie ze stenogramem może stanowić dowód na to, że strony faktycznie zawarły umowę, mimo braku dokumentu pisemnego.
  4. Sprawy pracownicze – nagrania rozmów z pracodawcą dokumentujące mobbing, nierówne traktowanie, złamanie procedur czy obietnice, które nie zostały dotrzymane.

Kiedy sąd może odrzucić materiał dowodowy

Mimo że nagranie może być legalnie wykonane, sąd może odrzucić materiał dowodowy z kilku powodów:

  • Brak stenogramu lub stenogram niespełniający wymogów – najczęstszy powód odrzucenia
  • Niska jakość nagrania – jeśli treść rozmowy jest w dużej mierze niezrozumiała
  • Brak kontekstu – gdy nie wiadomo, kto, kiedy i w jakich okolicznościach prowadził rozmowę
  • Wątpliwości co do autentyczności – jeśli istnieją przesłanki, że nagranie mogło być zmontowane
  • Pozyskanie z naruszeniem prawa – jeśli nagranie było efektem podsłuchu lub nielegalnej inwigilacji
  • Nieistotność dla sprawy – gdy treść nagrania nie ma związku z przedmiotem sporu
  • Zakwestionowanie przez stronę przeciwną z powodu wadliwego stenogramu – gdy spisany tekst budzi wątpliwości co do wiarygodności

Jak przygotować nagranie do złożenia w sądzie?

Masz legalne nagranie dobrej jakości – co dalej? Samo przyniesienie pliku MP3 na pendrive'ie to za mało. Oto szczegółowy plan działania:

Krok 1: Weryfikacja jakości technicznej

Zanim zdecydujesz się złożyć nagranie jako dowód, upewnij się, że:

  • Słychać wyraźnie wszystkich rozmówców
  • Można zidentyfikować głosy (zwłaszcza jeśli w rozmowie uczestniczy więcej osób)
  • Nie ma długich fragmentów zakłóconych szumem, muzyką czy innymi dźwiękami
  • Czas trwania i data nagrania są czytelne w metadanych pliku

Jeśli nagranie ma problemy z jakością, rozważ konsultację z ekspertem od cyfrowego przetwarzania dźwięku – czasami można poprawić czytelność nagrania bez naruszania jego autentyczności.

Krok 2: Zabezpieczenie oryginału

To absolutnie kluczowe – nie należy pracować na oryginalnym pliku. Stwórz kopię zapasową i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu (np. w chmurze + na zewnętrznym dysku). Oryginał powinien pozostać nietknięty – jego metadata (data utworzenia, modyfikacji, urządzenie) mogą być istotne dla ekspertyzy.

Dobrą praktyką jest również:

  • Zachowanie oryginalnego urządzenia nagrywającego (telefon, dyktafon)
  • Zrobienie sum kontrolnych pliku (hash MD5/SHA) – potwierdzają, że plik nie został zmieniony
  • Zapisanie okoliczności powstania nagrania (notatka: gdzie, kiedy, kto był obecny)

Krok 3: Zlecenie profesjonalnego stenogramu

Tu dochodzimy do najważniejszego elementu przygotowania dowodu z nagrania. Jak już wspomnieliśmy, sąd nie odsłuchuje nagrań samodzielnie – wymaga stenogramu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę nagrać rozmowę telefoniczną bez zgody rozmówcy?

Tak, jeśli jesteś uczestnikiem rozmowy. Polskie prawo nie wymaga, abyś informował drugą stronę o tym, że nagrywasz rozmowę. Wyjątek: jeśli nagrywasz rozmowy innych osób (nie uczestniczysz w nich) – to naruszenie art. 267 KK.

Czy nagranie z ukrytej kamery jest legalne?

To zależy od miejsca i okoliczności. Ukryte nagrywanie wideo w miejscu publicznym jest zwykle legalne (ograniczona ochrona prywatności). Natomiast ukryta kamera w prywatnym mieszkaniu, hotelu czy biurze może być uznana za naruszenie prywatności. W sprawach sądowych takie nagrania są rzadko akceptowane, chyba że dotyczą poważnych przestępstw (np. przemoc).

Ile kosztuje przygotowanie profesjonalnego stenogramu?

Ceny zależą od długości nagrania i terminu realizacji, przykładowo:

  • Nagrania do 45 minut: 500–700 zł (tryb standardowy), 600–800 zł (przyspieszony 48h)
  • Nagrania 45–120 minut: 800–1400 zł (tryb standardowy), 900–1600 zł (przyspieszony)

Jak długo trwa sporządzenie stenogramu?

  • Tryb standardowy: 7–10 dni roboczych
  • Tryb przyspieszony: 48–72 godziny
  • Tryb ekspresowy (w pilnych przypadkach): 24 godziny (dostępność do uzgodnienia)

Czy mogę wykorzystać nagranie, które zrobiłem kilka lat temu?

Tak, o ile zachowałeś oryginalny plik z metadanymi (data utworzenia). Im starsze nagranie, tym ważniejsze jest udokumentowanie jego autentyczności – np. poprzez:

  • Zeznania świadków, którzy byli obecni podczas rozmowy
  • Ekspertyzę fonoskopijną
  • Zachowanie oryginalnego urządzenia nagrywającego

Co jeśli strona przeciwna kwestionuje autentyczność nagrania lub stenogramu?

Sąd może:

  1. Zlecić ekspertyzę fonoskopijną – biegły oceni, czy nagranie było montowane, czy głosy są autentyczne, czy metadane są spójne (koszt: 1000–3000 zł)
  2. Porównać stenogram z nagraniem – sędzia może osobiście sprawdzić wybrane fragmenty
  3. Przesłuchać wykonawcę stenogramu – jeśli stenogram był profesjonalnie przygotowany, firma ponosi odpowiedzialność za jego zgodność

Profesjonalny stenogram z certyfikatem znacznie zmniejsza ryzyko skutecznego zakwestionowania przez przeciwnika.

Czy nagranie rozmowy może być dowodem w sprawie karnej?

Tak, nagrania są często używane w sprawach karnych – zwłaszcza dotyczących:

  • Gróźb karanych
  • Wymuszenia rozbójniczego
  • Oszustwa
  • Przemocy domowej
  • Handlu narkotykami (rozmowy z dealerami)

Czy sąd może odrzucić stenogram przygotowany przez profesjonalną firmę?

Teoretycznie tak, ale w praktyce jest to bardzo rzadkie, jeśli stenogram:

  • Spełnia wszystkie wymogi formalne
  • Jest opatrzony poświadczeniem zgodności
  • Pochodzi od uznanej firmy specjalizującej się w materiałach sądowych
  • Został przygotowany zgodnie ze standardami

Odrzucenie takiego stenogramu wymagałoby wykazania konkretnych uchybień lub manipulacji, co jest trudne przy profesjonalnie przygotowanym materiale.

Zobacz również:

Podsumowanie – co zapamiętać?

Nagranie rozmowy może być decydującym dowodem w sądzie – ale tylko jeśli zostanie prawidłowo przygotowane i przedstawione. Oto najważniejsze zasady:

1. Upewnij się, że nagranie jest legalne

  • Możesz nagrywać własne rozmowy (jako uczestnik) bez zgody drugiej strony
  • Nie możesz nagrywać rozmów innych osób (to podsłuch – art. 267 KK)
  • Rozmowy w miejscach publicznych są łatwiej akceptowane niż w prywatnych

2. Zadbaj o jakość techniczną

  • Zachowaj oryginał nagrania z metadanymi
  • Upewnij się, że treść rozmowy jest wyraźna
  • Zabezpiecz kopię zapasową
  • Udokumentuj okoliczności powstania nagrania

3. Zlecić profesjonalny stenogram

  • Sąd nie odsłuchuje nagrań samodzielnie – wymaga stenogramu
  • Samodzielna transkrypcja lub zlecenie nieprofesjonalnej firmie grozi odrzuceniem dowodu
  • Stenogram musi zawierać: podział na mówców, przedziały czasowe, poświadczenie zgodności, profesjonalne formatowanie
  • Koszt 500–700 zł to niewielka inwestycja w kontekście całej sprawy
  • Wybierz firmę specjalizującą się w stenogramach do sądu

4. Złóż wniosek formalny w terminie

  • W pozwie, odpowiedzi na pozew lub najpóźniej na pierwszej rozprawie
  • Z dokładnym opisem tezy dowodowej
  • Z załączeniem nagrania (2 egzemplarze) i stenogramu (2 egzemplarze)
  • Ze wskazaniem kluczowych fragmentów (przedziały czasowe)

5. Unikaj typowych błędów

  • Nie składaj samodzielnie przygotowanej transkrypcji
  • Nie zlecaj stenogramu firmom niespecjalizującym się w materiałach sądowych
  • Nie czekaj do ostatniej chwili z przygotowaniem stenogramu
  • Nie pomijaj kontekstu i okoliczności powstania nagrania

Masz pytania dotyczące przygotowania nagrania do sprawy sądowej? Skontaktuj się z ProTranskrypcje.pl – pomogą Ci przygotować profesjonalny stenogram spełniający wszystkie wymagania polskich sądów.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Listopad to ostatni miesiąc na skorzystanie z tego uprawnienia. Aby zaoszczędzić w grudniu, trzeba szybko złożyć wniosek
29 paź 2025

Aby skorzystać z wakacji składkowych w grudni 2025 roku, trzeba złożyć wniosek w listopadzie. Oznacza to, że czas na porządki na koncie ubezpieczonego i zawnioskowanie o ulgę, dobiega końca. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni więc przystąpić do działania.
Sąd ogłosił upadłość znanej spółki finansowej. Co powinni zrobić wierzyciele?
29 paź 2025

W dniu 27 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze (Wydział Gospodarczy) wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Cinkciarz.pl Sp. z o.o. Sąd wezwał wierzycieli do zgłoszenia roszczeń, powołano także sędziego komisarza i wyznaczono syndyka. Jak poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Zielonej Górze sędzia Bogumił Hoszowski - wszystkie postępowania o charakterze cywilnym, zarówno przed wydziałami cywilnymi, jak też przed wydziałami gospodarczymi z mocy prawa ulegają zawieszeniu.
Ugoda sądowa czy postępowanie sądowe w sprawach o naruszenie własności?
29 paź 2025

Praktyka pokazuje, iż spory o własność mogą trwać latami. Czy w takich sprawach właściciel rzeczy i naruszyciel mogą zawrzeć ugodę? Jak wygląda kwestia kosztów? Warto przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i ich prawnym skutkom.
Milczące załatwienie sprawy po nowemu. Rewolucyjne przepisy, które już na zawsze mogą zmienić relacje obywatel–urząd
29 paź 2025

Rząd szykuje istotną zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA) – milczenie urzędnika może wkrótce oznaczać znacznie więcej niż tylko opieszałość. Projekt ustawy, który trafił właśnie do konsultacji, przewiduje rozszerzenie stosowania tzw. milczącego załatwienia sprawy. To część szerokiego pakietu deregulacyjnego, który ma uprościć życie zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

REKLAMA

Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – Rada Ministrów przyjęła ustawę, która rozczaruje wielu seniorów
29 paź 2025

W dniu 28 października br. rząd przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który – według informacji przekazanej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasonia – czyni zadość wymaganiom Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jednocześnie jednak – całkowicie wyklucza on z zakresu wsparcia (tj. prawa do świadczenia w postaci asystencji osobistej) niepełnosprawnych seniorów, czyli osoby z niepełnosprawnościami powyżej 65 roku życia. Z ww. Konwencji wynika natomiast, że – państwa, będące stronami Konwencji, zobowiązane są do uznania równego prawa wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, nie wprowadzając żadnego ograniczenia ze względu na wiek osoby niepełnosprawnej.
Okularnicy muszą się mieć na baczności za kierownicą. Za to grozi mandat w wysokości 500 zł! O tym musisz pamiętać
29 paź 2025

Kierowcy z wadami wzroku powinni zachować szczególną ostrożność. Mimo że jazda w okularach korekcyjnych wydaje się standardowa, w niektórych przypadkach może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł. Wysokość kary zależy od kodów, które są wpisane w twoim prawie jazdy. Upewnij się, że znasz obowiązujące przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
Nowe zasady nadawania polskiego obywatelstwa w ramach realizacji strategii migracyjnej – co się zmieni?
28 paź 2025

Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zaostrzenia zasad nadawania obywatelstwa polskiego to istotna zmiana w polityce migracyjnej państwa. Kierunek zaproponowany przez resort obejmuje m.in. wprowadzenie testu integracyjnego, obowiązek dobrej znajomości języka polskiego, deklarację lojalności wobec Rzeczypospolitej oraz wydłużenie wymaganego okresu pobytu. Celem rządu jest wzmocnienie znaczenia obywatelstwa jako przywileju, a nie wyłącznie formalnego statusu administracyjnego.
To koniec z mrożeniem cen prądu - Minister Energii wydał jasny komunikat. W 2026 zapłacimy więcej?
28 paź 2025

Ceny prądu dla odbiorców mają pozostać zamrożone jedynie do końca tego roku, a rząd nie będzie kontynuował programu mrożenia cen prądu. To oznacza, że ceny za energię elektryczną zostaną uwolnione od stycznia 2026 r. Czy to oznacza, że już od stycznia trzeba będzie sięgać głębiej do portfela przy rachunkach za prąd?

REKLAMA

Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności
28 paź 2025

W październiku 2025 r. aż 12 banków pogorszyło warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Na razie napływ oszczędności do banków nie maleje, bo Polacy spodziewając się dalszych cięć stóp procentowych, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert - ocenia Bartosz Turek, niezależny analityk rynku finansowego.
D. Tusk o rozsądnym rozważeniu opuszczenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rzecznik rządu prostuje
28 paź 2025

W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Sunday Times”, opublikowanym 26 października 2025 r., premier polskiego rządu Donald Tusk zauważył, że istotną częścią problemu migracji jest sztywna i rozszerzająca się interpretacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak cytował Tuska brytyjski dziennik: jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej modyfikacji, to jego zdaniem całkiem rozsądne będzie rozważenie po prostu opuszczenia konwencji”. W dniu 27 października 2025 r. rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Polska nie miała i nie ma planu wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

REKLAMA