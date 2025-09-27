REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł [Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę]

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł [Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 września 2025, 07:55
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
500 plus, emerytura, bon ciepłowniczy, świadczenie, prezydent
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł [Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę]

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci co najmniej 500 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzanym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która oczekuje już na biurku Prezydenta na jego podpis. W dniu 26 września 2025 r. Prezydent zapowiedział, że podpisze ww. ustawę.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – od czego uzależnione będzie przysługiwanie świadczenia?

Bon ciepłowniczy, to nowe świadczenie, którego celem jest wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Przysługiwanie świadczenia uzależnione będzie od spełniania kryterium dochodowego:

REKLAMA

REKLAMA

  • osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto,
  • w przypadku gospodarstw wieloosobowych – będzie to natomiast 2 454,52 zł netto na osobę.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia, pod uwagę brany będzie dochód za 2024 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 r. i odpowiednio dochód za 2025 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 r.

Ważne

Samotni seniorzy, będą zatem mogli ubiegać się o przyznanie bonu ciepłowniczego, jeżeli otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nieprzekraczającym ww. kwoty 3 272,69 zł netto, a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł.

Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego będzie także korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, która ma wprowadzić bon ciepłowniczy – świadczenie to ma przysługiwać najuboższym gospodarstwom domowym, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z uwagi na obowiązywanie mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej tylko do końca roku 2025 – „powrót do cen rynkowych [red.: w zakresie rachunków za energię elektryczną; wraz z początkiem 2026 r.] może być znacząco obciążający dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego (...). Szereg rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie jest wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.” – wyjaśnia Ministerstwo Energii.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – w jakiej kwocie będzie przysługiwało świadczenie?

Wysokość bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od cen ciepła. W drugiej połowie 2025 roku, będzie to jednorazowa wypłata kwoty:

REKLAMA

  • 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 1 750 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

a w 2026 roku jednorazowa wypłata kwoty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

Z uwagi na fakt, iż jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ, niż 230 zł/GJ – należy spodziewać się, że większa część uprawnionych do świadczenia, w 2025 r., otrzyma bon ciepłowniczy w kwocie 500 zł (a w 2026 r. w kwocie 1000 zł), a nie 1 750 zł (czy 3 500 zł).

Przy wypłacie świadczenia obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota świadczenia będzie w takim przypadku odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Jeżeli jednak wyliczona, w powyższy sposób, kwota bonu ciepłowniczego będzie niższa niż 20 zł – świadczenie nie będzie przysługiwać.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – w jaki sposób i w jakim terminie będzie można ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Wnioski w sprawie bonu ciepłowniczego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

  • wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku – będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku,
  • a wnioski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Jeżeli wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego nie zostanie złożony w ww. terminach – świadczenie przepadnie.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba – bon zostanie wypłacony osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski zostaną natomiast pozostawione bez rozpoznania.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że podpisze ustawę

Rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1684) został przegłosowany przez Sejm w dniu 12 września 2025 r., a 17 września br. skierowany do dalszych prac w Senacie, który nie wniósł do niego żadnych poprawek. Ustawa wprowadzająca bon ciepłowniczy, trafiła zatem na biurko Prezydenta Karola Nawrockiego. W dniu 26 września br., podczas briefingu prasowego, Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że Prezydent zdecydował o podpisaniu trzech ustaw, wśród których jest ustawa z dnia 12 września 2025 roku o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Po podpisaniu ww. ustawy przez Prezydenta – wejdzie ona w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – to nie jedyne rozwiązanie, w ustawie która trafiła na biurko Prezydenta, mające na celu wsparcie gospodarstw domowych w zakresie rachunków za media

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która zakłada wprowadzenie bonu ciepłowniczego, przewiduje również, że do 31 grudnia 2025 r. przedłużony zostaje mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozwiązanie to oznacza, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca 2025 r.

Zamrożenie cen energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r. ma zostać wprowadzone poprzez dodanie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 lit. e w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.. Na dzień dzisiejszy – mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych był bowiem ustalony do dnia 30 września 2025 r.

W 2026 r. wsparcie odbiorców energii elektrycznej w postaci ustalania maksymalnej ceny (tj. mrożenia cen energii elektrycznej) nie ma już jednak być kontynuowane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (ustalającej maksymalną cenę energii elektrycznej na okres od 1 października do 31 grudnia 2025 r.) – analiza sytuacji na rynku energii elektrycznej wskazuje na zasadność stopniowego odchodzenia od wsparcia odbiorców tej energii. Początkowo zaplanowano, że datą końcową stosowania ceny maksymalnej powinien być 30 września 2025 r., ale – „aby zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych” – projekt przewiduje jej zmianę na 31 grudnia 2025 r.

W 2026, jak i 2027 r. nie będzie również przysługiwał tzw. dodatek osłonowy (projekt zakłada wydłużenie zawieszenia jego wypłat z końca roku 2025, do końca roku 2027). Ministerstwo Energii przekonuje, że jest to podyktowane – niską kwotą dodatku, ograniczoną grupą jego beneficjentów oraz wdrożeniem w ostatnich latach lepszych rozwiązań chroniących odbiorców energii elektrycznej przed wzrostami cen tej energii.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (druk sejmowy nr 1684)
  • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)
Powiązane
Emeryci wygrywają wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń – przyznają je sądy, pomimo, że prezydent podpisał ustawę, która ich tego pozbawia, bo „świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem”
Emeryci wygrywają wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń – przyznają je sądy, pomimo, że prezydent podpisał ustawę, która ich tego pozbawia, bo „świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem”
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe
ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
27 wrz 2025

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w październiku.
Czy 28.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
27 wrz 2025

Jesień już zawładnęła pogodą i niedziela 28.09.2025 r. raczej na przebywanie we wnętrzach niż spacery czy grillowanie. W sam raz więc na wyprawę do galerii handlowej i zrobienie większych zakupów. Ale czy to jest niedziela handlowa i można liczyć, że wszystkie sklepy są otwarte?
No wreszcie. Moja 4-osobowa rodzina miała za dużo miejsca w bloku. Damy tam butelki [Sarkazm. Kaucja 50 groszy i 1 zł]
26 wrz 2025

W tytule umieściłem przykładowy komentarz Internauty niezadowolonego z systemu kaucyjnego. Z sarkazmem kreśli obraz pokoju wypełnionego butelkami PET, które musi zanieść do sklepu dla odzyskania kaucji. Jest dużo takich opinii w Internecie – Polacy nie chcą przechowywać w domu niezgniecionych butelek PET. Druga obawa to o podwyżki opłat za odbiór „zwykłych” śmieci – gminy będą miały mniej odpadów (o butelki "przejęte" przez sklepy) więc przy tych samych kosztach działania segregacji śmieci, podniosą opłaty. Tego się boją Polacy.
25 ważnych zmian w VAT w 2026 r. (dodatkowo oprócz KSeF). Ministerstwo Finansów pokazało założenia projektu nowelizacji ustawy
26 wrz 2025

W dniu 23 września 2025 r. opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nowelizacja ta ma dokonać co najmniej 25 większych i mniejszych zmian w różnych przepisach ustawy o VAT. Będą to kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT w 2026 roku oprócz zmiany zasad fakturowania i wprowadzenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur. Poniżej lista tych zmian z krótkim omówieniem.

REKLAMA

Czy można edytować fakturę w KSeF?
26 wrz 2025

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy popełniony błąd w fakturze da się poprawić bez wystawiania nowego dokumentu. Oficjalna odpowiedź Ministerstwa Finansów nie pozostawia wątpliwości - w KSeF edytowanie faktury nie będzie możliwe.
Czy ośrodek sportu płaci podatek od nieruchomości, z których korzysta w ramach trwałego zarządu?
26 wrz 2025

Aby ocenić status danego podmiotu na gruncie podatku od nieruchomości i określić jego obowiązki związane z tym podatkiem, nie jest wystarczające samo przeanalizowanie relacji właścicielskich. W katalogu podatników znalazły się bowiem również określone grupy posiadaczy, którymi są m.in. trwali zarządcy.
Budownictwo mieszkaniowe w II poł. 2025 r.: mniej pozwoleń i budów, ceny mieszkań i materiałów budowlanych wyhamowały. Co dalej?
26 wrz 2025

Branża budowlana wkracza w ostatni kwartał 2025 roku z umiarkowanym optymizmem. Z jednej strony dane statystyczne z pierwszych trzech kwartałów pokazują wyraźne spowolnienie – mniejszą liczbę nowych inwestycji i wydanych pozwoleń na budowę – z drugiej jednak strony pojawiają się czynniki, które mogą ożywić rynek mieszkaniowy. We wrześniu doszło do kolejnej obniżki stóp procentowych, co poprawia dostępność kredytów hipotecznych. Stabilizują się także ceny materiałów budowlanych i mieszkań.

Płatne staże dla młodych z orzeczeniami: 3510,92 zł netto przez 4 miesiące
26 wrz 2025

Studenci i absolwenci z niepełnosprawnościami mają szansę zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W ramach projektu „Dyplom i co dalej” można odbyć 4-miesięczny płatny ze staż ze stypendium 3510,92 zł netto miesięcznie i z gwarancją zatrudnienia.

REKLAMA

Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
26 wrz 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec września 2025 r. Dobre "procenty" raczej dla mniejszych kwot
26 wrz 2025

Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

REKLAMA