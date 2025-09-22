REKLAMA

Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?

Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?

22 września 2025, 11:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, seniorka
Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?
Shutterstock

Rząd przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, zawierający propozycje, które mogą mieć duży wpływ na życie Polaków. Nie wszystkie z tych obietnic są jednak jednoznaczne, a ich pełne znaczenie i potencjalne skutki pozostają niejasne. Pełen obraz rządowych zamierzeń jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?

Rząd ogłosił 58 priorytetów na najbliższe miesiące, podzielonych na cztery obszary: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawne państwo i cyfryzacja. Chociaż dokument ma pokazywać długofalową strategię, wzbudził zaskoczenie brakiem obiecanych w kampanii wyborczej kluczowych reform, takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy waloryzacja emerytur. Ekonomista Marek Zuber skrytykował plan, nazywając go niespójną strategią.

Pułapki w szczegółach

Na pierwszy rzut oka, priorytety takie jak stabilizacja cen energii, likwidacja podatku Belki czy wzmocnienie praw pracowników brzmią obiecująco, ale ich szczegóły budzą wątpliwości:

  • Ceny energii – choć rząd obiecuje, że rachunki za prąd nie będą wyższe niż 500 zł/MWh, realne obniżki mają wejść w życie dopiero w 2026 roku. Do tego czasu ceny pozostaną zmienne.
  • Podatek Belki – zapowiadana likwidacja dotyczy tylko inwestycji na Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI) o wartości do 100 tys. zł, a i tak z pewnymi ograniczeniami co do rodzaju lokat. Osoby, które liczyły na całkowite zniesienie podatku, mogą czuć się zawiedzione.
  • Rynek pracy – planowane wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów (ok. 3 tys. zł brutto) i zakaz bezpłatnych staży jest korzystne dla młodych pracowników, jednak eksperci obawiają się, że może to doprowadzić do ograniczenia liczby oferowanych staży. Podobnie, pilotaż krótszego tygodnia pracy ma rozpocząć się dopiero w 2026 roku i tylko w wybranych firmach.

Selektywne wsparcie dla obywateli

Wsparcie dla seniorów i rodzin również jest obwarowane licznymi warunkami:

  • Bon senioralny – ma wynosić do 2150 zł, ale nie w gotówce, lecz na finansowanie usług opiekuńczych. Dostęp do niego uzależniony jest od kryteriów dochodowych zarówno seniora, jak i jego rodziny, co sprawia, że jest to pomoc selektywna, a nie powszechna.
  • Pomoc społeczna – choć rząd planuje coroczną waloryzację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, nie wiadomo, ile rodzin faktycznie skorzysta z tej zmiany.

Cena reform

Ekonomiści ostrzegają, że realizacja zapowiedzianych programów będzie wymagała nowych źródeł finansowania. Chociaż w dokumencie nie ma o tym mowy, spodziewany jest wzrost obciążeń podatkowych. W efekcie, obietnice poprawy sytuacji finansowej Polaków mogą okazać się jedynie przesunięciem kosztów w inne miejsce.

Emerytura może być wyższa nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko dostarczyć do ZUS ten dokument
Emerytura może być wyższa nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko dostarczyć do ZUS ten dokument
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
ZUS zweryfikuje, kto z tobą mieszka. To nowe zasady wypłaty tego zasiłku. Lepiej miej się na baczności!
ZUS zweryfikuje, kto z tobą mieszka. To nowe zasady wypłaty tego zasiłku. Lepiej miej się na baczności!
Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF?
22 wrz 2025

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 r. rozpocznie się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Nowy dokument u prezydenta: Emerytura wyższa o minimum 600 zł, ale pod warunkiem spełnienia pewnego wymogu. Jakiego?
22 wrz 2025

Zamiast jednorazowych świadczeń, Kancelaria Prezydenta rozważa długoterminowe wsparcie dla matek. Nowa inicjatywa zakłada nie tylko miesięczne wypłaty po urodzeniu dziecka, ale również dodatkowe składki emerytalne. Celem programu jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej rodzin, ale także zachęcenie do posiadania dzieci, co ma wpłynąć na zwiększenie dzietności w Polsce.
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
22 wrz 2025

Bon ciepłowniczy to nowe rozwiązanie, które ma chronić gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania sieciowego przed rosnącymi rachunkami. Wsparcie będzie wypłacane dwukrotnie: najpierw za drugą połowę 2025 roku, a następnie za cały 2026 rok. W zależności od ceny ciepła oraz dochodu rodziny, dopłata może wynieść od 500 zł do nawet 3500 zł.

KGP: 113 674 interwencji, 516 wypadków drogowych, 41 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
22 wrz 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 113 674 interwencji. Byli wzywani do 516 wypadków drogowych.
Nowa decyzja ZUS: Seniorzy mogą dostać 3757 zł miesięcznie. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!
22 wrz 2025

Zarobki seniorów, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, wzrosną, co wiąże się z wprowadzeniem nowego świadczenia, które ma na celu zastąpienie programu "Mama 4+". Jego nazwa to "Rodzice 4+", a ma wejść w życie, by wyrównać dotychczasowe nierówności. Oto szczegóły.

Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?
22 wrz 2025

Rząd przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, zawierający propozycje, które mogą mieć duży wpływ na życie Polaków. Nie wszystkie z tych obietnic są jednak jednoznaczne, a ich pełne znaczenie i potencjalne skutki pozostają niejasne. Pełen obraz rządowych zamierzeń jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
PFRON: 1 punkt, 2 punkty, 5 i 10 punktów. Pozwalają łatwiej uzyskać dofinansowanie
22 wrz 2025

W artykule porównujemy system punktów preferencyjnych w programie "Aktywny samorząd” w 2025 roku z punktami dla zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością).

Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
22 wrz 2025

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.
Opodatkowanie budowli – przepisy i orzecznictwo
22 wrz 2025

Budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W prawie podatkowym jest ona czymś innym niż budynek. Muszą jednak zostać spełnione określone przesłanki, aby jakaś konkretna rzecz została objęta opodatkowaniem od nieruchomości jako budowla.

