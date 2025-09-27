W tytule umieściłem przykładowy komentarz Internauty niezadowolonego z systemu kaucyjnego. Z sarkazmem kreśli obraz pokoju wypełnionego butelkami PET, które musi zanieść do sklepu dla odzyskania kaucji. Jest dużo takich opinii w Internecie – Polacy nie chcą przechowywać w domu niezgniecionych butelek PET. Druga obawa to o podwyżki opłat za odbiór „zwykłych” śmieci – gminy będą miały mniej odpadów (o butelki "przejęte" przez sklepy) więc przy tych samych kosztach działania segregacji śmieci, podniosą opłaty. Tego się boją Polacy.

Wyjściowa dla artykuły opinia Internatu "Swiniaka" i odpowiedź "Cztero0404"

REKLAMA

REKLAMA

swiniak No wreszcie. Mając czteroosobowa rodzinę w mieszkaniu w bloku miałem zdecydowanie za dużo miejsca trzymając różne kosze na poszczególne frakcje. Teraz na szczęście nie będę mógł zgnieść butelek żeby odzyskać pieniądze z kaucji. Cztero0404: Oni myślą, że każdy ma wyspę na środku kuchni w której może sobie ulokować 15 koszy na śmieci.

bosman1705 Jaki problem? Kupisz sobie większe mieszkanie, aby móc trzymać butelki. Nie widzę problemu xd

Coraz więcej Polaków jest niezadowolonych z systemu kaucyjnego. Są to osoby, które maja jedną wspólną cechę – starają się zakupy robić raz na jakiś czas. Przykładowo, wodę mineralną kupują zgrzewkami odwiedzając sklepy raz w tygodniu. System kaucyjny nakazuje im – z ich perspektywy - gromadzić w domu puste butelki PET. Nie można ich zgnieść więc oddając w sklepie trzeba zrobić to dla np. 16 butelek. Najpierw przechować, potem zapakować do bagażnika samochodu, i załatwić oddanie. W artykule przykładowe komentarze z serwisy Wykop niezadowolonych osób.

REKLAMA

Mieszkam na sporym blokowisku gdzie dosłownie w sercu stoi niemiecki sklep. Już dziś automat wyje od przepełnienia butelek, gdzie ciągle jest w fazie testów. Jak menele zaczną zbierać plastikowe butelki i stać godzinami żeby je oddać będzie ciekawie. Nie wiem też co za geniusz wpadł na pomysł umieszczenia tych automatów przy kasach ale pozdrawiam pracowników ciągających worki butelek kilkanaście razy dziennie przez pół sklepu na magazyn.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W moim lokalnym Aldi postawili na testy butelkomat. Niby przyjmuje każdą butelkę i puszkę. Przyszedłem z całą siatą butelek i puszek żeby sprawdzić. I co. I lipa. Na dwadzieścia butelek przyjął raptem dwie puszki. Reszta zakończyła się komunikatem „nie można rozpoznać opakowania” czy jakoś tak. Ja to walę . Będę wywalać do żółtego jak to do tej pory robiłem.

Polacy nie chcą gromadzić butelek w domach. I boją się o wzrost opłat za zwykłe śmieci

Komentarze Internautów:

Z automatu w sklepie branża dostanie dokładnie tą butelkę, no bo gdzie indziej. Zamiast śmieciarka podjechać do ciebie bezpośrednio, gdzie razem z setkami sąsiadów wrzuciliście butelki zbiorczo i jednym ruchem je zabiorą, setki ludzi będą się z tymi butelkami p-------ć, by sklepy się z tymi butelkami i zwrotami kasy znowu p-------ć tylko po to, by podjechała śmieciarka i to zabrała. Po prostu doszła dziesiątka dodatkowych czynności, mieszania powietrzem, redystrybucji kasy, ogólnie miliardowe niepotrzebne zużycie roboczogodzin, motogodzin i maszyn. Produkcja CO2 w takim systemie, to niezliczone tony rocznie ekstra za robienie w sumie niczego.

Czy w luksusowych apartamentach Polaków jest jeszcze miejsce na oddzielny kosz na niepogięte butelki plastikowe? Czy musimy juz jednak pozbyć się luksusowego łóżka w naszych 30 m apartamentach, aby zmiescic jeszcze butelki?

to moze lepiej juz domową śmieciarkę zeby każdy mial swoją, a salon zaadaptować w jakąś spalarnie odpadów?

Jeszcze idioci pół roku temu zabiliby za stwierdzenie, że to zły pomysł bo w Niemczech to działa i tam ludzie mogą nosić butelki i jest porządek i ohy ahy. Teraz jak przygłupy zrozumiały, że co drugi z nich nie ma samochodu i te worki będzie musiał wozić autobusem to trochę ich to sprowadziło do parteru i zaczęli coś tam kminić, że może jednak to nie będzie aż taki dobry pomysł z tą całą kaucja.

W ogóle hitem jest to, że mieszkając w bloku możesz w zasadzie nielegalnie wywalić do śmieci co chcesz i gdzie chcesz. Ale jak masz dom, to od razu widać co tam masz i śmieciarka może tego po prostu nie zabrać.

Może i mamy zwracać butelki w sklepie, ale za to podnieśli nam ceny wywozu śmieci (których że facto będzie mniej) ¯\(ツ)/¯

Ciekawe kiedy miasta wprowadzą dodatkowe opłaty za przewóz gabarytów, jak połowa mieszkańców zacznie jeździć autobusami z wielkimi workami wypełnionymi powietrzem w butelkach xD

Dla mnie to po prostu kolejny podatek. Zainwestowałem w SodaStream a resztę rzeczy będę się starał kupować w opakowaniach bezzwrotnych o ile się da.

- marnowanie wody, żeby oddać czyste: check - wożenie autem przez miasto do odpowiedniego sklepu: check - walanie się po ulicach tych nieprzyjętych: check - dymanie klienta na pieniądze: check O ekologio (ʘ‿ʘ)

Pełna zgoda z OP-em...od dawna nie podoba mi się to, że jako obywatele jesteśmy zmuszani do wykonywania większej pracy przy segregowaniu śmieci w domach oraz do ponoszenia wyższych kosztów bo trzeba kupić dodatkowe śmietniki i poświęcić trochę domowej przestrzeni, żeby je ustawić. W nagrodę dostajemy wyższe opłaty za wywóz śmieci czy absurdalne podejście firm odbierających odpady to tematów takich jak odbiór gabarytów. To jest granda jak to wygląda i tyle.

Przykład Byłem niedawno na Węgrzech i tam to funkcjonuje tak, że każdy ma w------e, bo a) jest na mieście i nie będzie ze sobą tachał śmieci, b) jest turystą i nie będzie ze sobą tachał śmieci. Jedynie w domu ktoś może to trzyma i robiąc zakupy wymienia, ale to jest mniejsza grupa, bo większość normalnie wywala do śmieci. Skąd wiem? Ano stąd, że dzięki tamtejszej ustawie pojawiły się bandy cyganów, które szabrują pojemniki na śmieci i chodzą przez miasto taszcząc 2-3, czasem 4 wielkie wory wypełnione butelkami. I oni najwięcej na tej ustawie zyskują, bo realnie są w stanie te 1000 butelek ogarnąć na mieście z palcem w dupie w mniej niż 5 godzin na pewno, czyli 500 zł dniówki za kilka chwil roboty. A płaci za to jak zawsze zwykły człowiek. Jeszcze za towar, który był w 100% recyklingowalny i wartościowy jak szkło, plastikowa butelka i aluminiowa puszka... @Rubbik: W Skandynawii bardzo podobnie. Idę oddać dwie butelki a przede mną zawsze chlop z 1000 butelek i wrzuca przez pól godziny xD Więc wcześniej im po prostu te butelki dawałem, a teraz już wyrzucam do zmieszanych bo nie chce mi się nawet tam chodzić

czemu tak jest? Bo pozwalamy na to. Żaden z was ani ja nie wyjdzie protestować, gdybyśmy spalili pół miasta za wysokie podatki to ktoś by się z nami liczył, ale i ze mną i z wami nikt się nie liczy. Możemy sobie popisać, pogadać a i tak zapłacicie.

Zaczęło się od wyprowadzania śmietników przed dom - ok, faktycznie gdy każdy wystawia to wszystko idzie zdecydowanie szybciej, potem plastik, szkło, papier, mieszane, teraz trzeba specjalnie jechać do lidla zwrócić butelki plastikowe, bez auta ani rusz bo wiadomo że 20-30 butelek trzeba wsadzić do dużego worka, co będzie kolejnym etapem? Przymus pracowania w sortowni? Pamiętam jak za śmieci płaciłem 15zł, teraz jest to 70zł, już ich całkiem po...yebao.

Powiem Ci tak. Zawieziesz raz pełny worek brudnych butelek i puszek w którym przez kilka tygodni fermentowało i kisło wszystko co w nich zostało, u...yebiesz się po łokcie przy butelkomacie, następnie z tymi klejącymi śmierdzącymi łapami wsiądziesz do samochodu to będziesz na pewno szczęśliwy. O ile w ogóle ktoś ma auto bo jesli jesteś skazany na zbiorkomy i będziesz musiał wozić ten cały śmietnik ze sobą to ja serdecznie współczuję tobie i osobom w tym autobusie.

To po prostu kolejny podatek. Liczą na to, że nie będzie się chciało tych butelek zbierać, że po wypiciu odruchowo ją zgnieciesz bo przezcież od lata powtarzane było aby zagniatać puste aby miejsca mniej zajmowało w koszu. Jebią nas w dupę a część społeczeństwa jeszcze przy tym klaszcze.

Jakoś mnie to ominęło. Nie no, genialne. Żeby odzyskać 50 groszy za puszkę czy butelkę, muszę ją nietkniętą dostarczyć do maszyny. P...o kogoś ostro! To marnowanie czasu, pieniędzy i przestrzeni. Co ja mam mieć zawalony przedpokój pustymi butelkami i puszkami?!

Ja teraz będe wszystko wywalał do zmieszanych a zakupy produktów z kaucją ogranicze prawie do zera.

Wbijcie sobie do głowy - jesteście inwentarzem wyborczym, o którym decyduje elyta - ona robi z was śmieciarzy, a w waszych domach instaluje sortownie i składowiska śmieci, a wy to z uśmiechem i przyklaskiem uszowym przyjmujecie (ʘ‿ʘ)

Kupując obecnie napój, w cenę mamy wliczony koszt puszki /butelki pet. Od 1 października po wejściu systemu kaucyjnego ceny spadną. Prawda? Wzrosna! Bo koszt opakowania jest wliczony w cene produktu a kaucja to jest odrebny byt ktory zostanie doliczony do kosztu towaru i opakowania. XD

Skończy się tak że będziecie stali w kolejce do automatu na butelki który będzie się zapełniał kilkanaście razy dziennie, myślicie że w takiej biedronce będą się przejmować że pół dnia jest zapchany? Xd I będzie tak jak zwykle, zarobią ci co mają zarobić a ekologia jeszcze bardziej ucierpi bo nic realnie to nie da a do tego zniechęci część ludzi do starania się.

Akurat walką z plastikiem powinniśmy obciążyć korporacje. Wieje opakowań jest bezsensownych i zawiera o wiele więcej plastiku niż by mogło tylko po to żeby się ładniej prezentować. Klient końcowy nie ma wpływu na kształt opakowań, a musi ponosić koszty wymysłów producenta. Żeby do przekąski dodać eko-drewniany widelec to ma ona dodatkowe plastikowe przykrycie z folią. Kiedyś w sklepach przy lodach leżały łyżeczki i można było sobie wziąć, łyżeczki plastikowe. Teraz mamy drewniane ale pakowane w plastikową pokrywkę z folią.