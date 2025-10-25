REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy mogą otrzymać 3757 zł miesięcznie od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!

Seniorzy mogą otrzymać 3757 zł miesięcznie od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 października 2025, 10:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, gotówka
Seniorzy mogą otrzymać 3757 zł miesięcznie od ZUS. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zarobki seniorów, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, wzrosną, co wiąże się z wprowadzeniem nowego świadczenia, które ma na celu zastąpienie programu "Mama 4+". Jego nazwa to "Rodzice 4+", a ma wejść w życie, by wyrównać dotychczasowe nierówności. Oto szczegóły.

Nowa decyzja ZUS: Seniorzy mogą dostać 3757 zł miesięcznie. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!

Program "Rodzice 4+" zastąpi dotychczasowe świadczenie, potocznie nazywane "Mama 4+", aby zniwelować nierówności, na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Wcześniejszy program był przeznaczony głównie dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, jednak z różnych powodów (np. rezygnacji z pracy, by zająć się dziećmi) nie nabyły prawa do emerytury lub renty. Mimo że z zasady świadczenie to było przeznaczone dla kobiet, to w niektórych przypadkach mogli je otrzymać również ojcowie.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe warunki i wyższe świadczenie

Według nowych zasad, zaproponowanych przez ZUS, świadczenie w wysokości 1878,91 zł ma przysługiwać każdemu z rodziców, który wychował co najmniej czworo dzieci. Oznacza to, że łącznie w domowym budżecie może pojawić się aż 3757,82 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać z programu "Rodzice 4+"?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy spełnić następujące kryteria:

  • wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • liczba dzieci: wychowanie co najmniej czworga dzieci (biologicznych, adoptowanych lub z rodziny zastępczej),
  • zamieszkanie w Polsce: co najmniej 10 lat mieszkania w Polsce i posiadanie w kraju interesów życiowych,
  • obywatelstwo: polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wniosek o świadczenie należy złożyć w placówce ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

REKLAMA

Program "Rodzice 4 plus" - najważniejsze informacje

Program "Rodzice 4 plus" to forma wsparcia emerytalno-rentowego dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jest to kontynuacja i rozszerzenie programu "Mama 4 Plus", który przysługiwał przede wszystkim kobietom (matkom) po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby wychować liczną rodzinę. Obecnie program obejmuje także ojców w sytuacjach, gdy samotnie wychowywali dzieci po śmierci lub porzuceniu przez matkę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie w ramach programu "Rodzice 4 Plus" wynosi od 1 marca 2025 roku 1878,91 zł brutto miesięcznie, co odpowiada najniższej emeryturze w Polsce. Jeśli uprawniony rodzic pobiera już emeryturę lub rentę niższą niż ta kwota, świadczenie stanowi uzupełnienie do minimalnej emerytury. Żeby otrzymać to świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS i spełnić warunki dotyczące wieku, liczby wychowanych dzieci oraz prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Z programu mogą korzystać osoby, które:

  • wychowały co najmniej czworo dzieci (w tym również przysposobionych),
  • osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat),
  • nie mają prawa do emerytury lub renty w wysokości co najmniej minimalnej emerytury,
  • mogą być również ojcami, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub ich nie wychowywała.
Powiązane
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Nowe świadczenie 1900 zł miesięcznie dla rodziców-seniorów za wychowanie dzieci: jako dodatek do emerytury dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy nie pracowali
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koniec z opłatami za wjazd na cmentarz – na Wszystkich Świętych zaparkujesz za darmo. Przełomowy wyrok WSA w Olsztynie [Święto Zmarłych 2025]
25 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. W związku ze zbliżającym się Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem na cmentarzach – warto, aby osoby, które będą odwiedzać groby swoich bliskich, znały te zasady.
Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
25 paź 2025

Jedni pośpią godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej będą musieli pracować. Tej nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarków cofniemy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przechodzimy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają wczasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.
Rodzice stracą 40 000 zł świadczenia rocznie. Jeżeli ich niepełnosprawne dziecko odpowie lekarzom na trzy pytania. 1) Jak masz na imię i nazwisko 2) Ile masz lat i 3) co lubisz robić [świadczenie pielęgnacyjne]
24 paź 2025

Kwota 40 000 zł to przybliżona roczna wartość świadczenia pielęgnacyjnego. Badanie medyczne w postaci trzech pytań lekarze stosują wobec dzieci ze spektrum autyzmu. Jeżeli dziecko odpowie zostaje automatyczne uznane za niebędące osobą niepełnosprawną. Piszą do nas o tym rodzice dzieci, którym odbiera się w 2025 r. orzeczenia o niepełnosprawności w taki sposób, aby rodzice nie mieli świadczenia pielęgnacyjnego 3287 zł miesięcznie. Podobnie odbierane są orzeczenia dzieciom z zespołem Aspergera, Chodzi tu o dzieci, które dysponowały orzeczeniami w okresie kilku ostatnich lat. Rodzice uważają, że ich dzieci zostały cudownie "uzdrowione". Najczęściej odbywa się to poprzez tzw. punkt 7 orzeczenia. Jest to wskazanie "konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji". Jeżeli dziecko nie wymaga tego, to nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Z listów rodziców wynika, że usunięcie z orzeczenia pkt 7 to jest obecnie nie incydenty a seria orzeczeń w PZON i WZON w całej Polsce.
Dofinansowanie do 300 zł na ucznia. Teatr. Opera. Koncerty. Wystawy. Nauka. Warsztaty [Wnioski od 27 października 2025 r.]
24 paź 2025

Ponad 110 mln zł znajduje się w puli programu resortu edukacji „Wyjście z klasą”. To nie jest program, w którym wnioski może składać rodzic albo uczeń, ale finalnie skorzystają dzieci. Dziś do jego realizacji mogą zgłaszać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Nabór wniosków ruszy 27 października 2025 r.

REKLAMA

Osoby niepełnosprawne nie zapomniały obietnicy. W 2026 r. byłoby 4806 zł brutto. Nie pomógł Sejm, Senat, rząd. Prezydent rozpatruje petycje
24 paź 2025

Podwyżka ta wyniosłaby dla renty socjalnej w 2026 r. 4806 zł brutto. Nie została zrealizowan. Do redakcji Infor.pl trafiają stale listy osób niepełnosprawnych walczących o przeprowadzenie przez Sejm dwóch zmian: 1) obiecanej ustawy wprowadzającej dodatek odpowiadający temu, który od niedawna otrzymują osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mający rentę socjalną. Będący w identycznej sytuacji renciści Z listów wynika bezradność osób niepełnosprawnych i prośba do dziennikarzy o to, aby ich próba przekonania najważniejszych ośrodków władzy była znana ogółowi. 2) Druga ustawa dotyczy rencistów chorobowych (renta z tytułu niezdolności do pracy) i jej nowelizacji tak, aby osoby z tym świadczeniem także otrzymały odpowiednik dodatku dopełniającego. Przykładowe prośby o wsparcie informacyjne w artykule
Jak segregować tekstylia od 2025 - unikaj tych błędów i kar, bo grozi grzywna do 5000 zł oraz 400% opłaty za śmieci
24 paź 2025

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce obowiązuje konieczność osobnej segregacji tekstyliów jako nowej frakcji odpadowej. Wynika to z konieczności spełnienia norm recyklingowych i odzysku jak największej ilości surowców – teraz także w zakresie tekstyliów, które po zużyciu wrzucane do odpadów zmieszanych nie były recyklingowane w wystarczającym stopniu lub po zanieczyszczeniu już się do tego nie nadawały.
Skończyłeś budowę domu? Masz wakacje podatkowe, ale z tego obowiązku musisz się wywiązać. Lepiej nie zadzierać z urzędem
24 paź 2025

Od kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości od nowego domu? To zależy. Jednak niezależnie od tego, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, prawo przewiduje również inne obowiązki, z których trzeba się wywiązać. I to na czas.
Zmiany w prawie pracy: rząd dopuszcza e‑mail, SMS czy skan podpisanego dokumentu - zamiast formy papierowej. Deregulacja i cyfryzacja dialogu społecznego [PROJEKT]
24 paź 2025

Rząd zaproponował projekt nowelizacji ustaw regulujących stosunki między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, którego celem jest uproszczenie i zdigitalizowanie obiegu informacji. Najważniejszym elementem projektu jest formalne dopuszczenie obok tradycyjnej formy pisemnej dwóch alternatyw: formy dokumentowej oraz formy elektronicznej. Zmiana ma zredukować formalności, przyspieszyć dialog społeczny i lepiej dostosować procedury do współczesnych praktyk komunikacyjnych.

REKLAMA

ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok
24 paź 2025

Jakie świadczenia mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby z niepełnosprawnościami? Jak uzyskać orzeczenie? Co może się zmienić w 2026 roku? Oto najważniejsze przepisy i kwoty!
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
24 paź 2025

Wdrożenie systemu kaucyjnego ma pozytywnie wpłynąć na możliwość osiągania przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i pomóc im uniknąć kar za niezrealizowane cele – zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. Wiceszefowa resortu odniosła się w ten sposób do interpelacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na szereg wątpliwości związanych z wdrażaniem nowego systemu.

REKLAMA