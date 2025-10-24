REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!

Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!

24 października 2025, 11:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie 800 plus
Podwójne wypłaty 800 plus w listopadzie. ZUS zaskakuje nowym harmonogramem. Dwa przelewy jednego dnia!
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przelewa świadczenie 800 plus w dziesięciu ustalonych terminach każdego miesiąca. Znany jest już harmonogram wypłat na listopad, z którego wynika, że ZUS dwukrotnie wyśle środki, a realizację listopadowych wypłat rozpocznie jeszcze w październiku. Oto szczegóły.

Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadza modyfikacje do harmonogramu wypłat świadczenia 800 plus na listopad 2025 roku, co skutkuje m.in. podwójnymi przelewami w określone dni. Wypłaty za listopad rozpoczną się wcześniej, bo już w październiku. Jest to spowodowane tym, że 1 listopada, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w sobotę. W związku z tym, osoby, które standardowo otrzymują świadczenie na początku miesiąca, dostaną pieniądze już 30 października 2025 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie 800 plus - zasady składania wniosków

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus otrzymują rocznie 9600 zł na jedno dziecko. Wnioski o to świadczenie można składać przez cały rok, jednak niezwykle istotne jest złożenie ich przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, który trwa od czerwca do maja następnego roku. Dostępne są cztery metody aplikowania: za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS / eZUS), systemów bankowości elektronicznej, Portalu Emp@tia (Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) oraz aplikacji mobilnej mZUS.

Zasady wypłat świadczenia 800 plus dla noworodków

Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące od daty narodzin na złożenie wniosku, by uzyskać wypłatę z wyrównaniem od miesiąca narodzin. Wniosek złożony po upływie tego terminu oznacza wypłatę świadczenia dopiero od miesiąca jego złożenia, bez prawa do wyrównania.

Szczegółowy harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025

ZUS standardowo realizuje wypłaty 800 plus w 10 ustalonych terminach w miesiącu. Zgodnie z zasadą, gdy termin przypada na dzień wolny od pracy, ZUS przelewa środki wcześniej. W listopadzie 2025 roku będą miały miejsce podwójne wypłaty (obejmujące jednocześnie dwie grupy beneficjentów) w dniach 7 listopada i 14 listopada. Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram wypłat 800 plus na listopad 2025 wraz z przesunięciami: Wypłata z terminu 2 listopada (niedziela) nastąpi wcześniej, już w piątek 30 października. Kolejne przelewy mają miejsce 4 listopada. W piątek 7 listopada nastąpi podwójna wypłata, która obejmie także osoby z terminem 9 listopada (niedziela), którego wypłata została przyspieszona z powodu dnia wolnego. Następnie środki zostaną przekazane 12 listopada. Kolejna podwójna wypłata będzie miała miejsce w piątek 14 listopada i obejmie także osoby z terminem 16 listopada (niedziela), którego wypłata została przyspieszona. Wypłaty w standardowym terminie odbędą się jeszcze 18 listopada i 20 listopada. Ostatni termin, 22 listopada (sobota), zostanie przesunięty, a świadczenie trafi do beneficjentów wcześniej, w piątek 21 listopada.

REKLAMA

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
