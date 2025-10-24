REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Renty » Wysokość renty » ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok

ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 października 2025, 14:57
[Data aktualizacji 24 października 2025, 15:49]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co z ZUS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku?
Co z ZUS dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie świadczenia mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby z niepełnosprawnościami? Jak otrzymać orzeczenie? Co może się zmienić w 2026 roku? Oto najważniejsze przepisy i kwoty!

Orzeczenie ZUS. Procedura i planowane zmiany na 2026 rok

Procedura orzecznicza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna się, gdy osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o świadczenie np. rentę. W pierwszej instancji orzeczenia wydają lekarze orzecznicy ZUS (jednoosobowo), a w drugiej – komisje lekarskie ZUS (w składzie trzyosobowym). Przy ocenie niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji bierze się pod uwagę szereg kryteriów takich jak m.in. stopień naruszenia sprawności organizmu i możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności poprzez leczenie i rehabilitację.

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady orzeczenia wydawane są na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku i bezpośredniego badania. Wyjątkowo jednak, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca, aby wydać orzeczenie, można to zrobić to zrobić bez badania bezpośredniego. Możliwe jest też przeprowadzenie badania w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością ze względu na jej stan zdrowia potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad uproszczeniem tych procedur. Rządowy projekt, który znajduje się już w Sejmie, zakłada m.in:

jednoosobowe orzekanie we wszystkich przypadkach zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji;

REKLAMA

• możliwość wydawania orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji przez pielęgniarki i pielęgniarzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Termin wejścia w życie tych zmian zaplanowano na 1 stycznia 2026 r.

Świadczenia z ZUS dla osób z niepełnosprawnościami? Kryteria i kwoty na 2026 rok

Jakie świadczenia może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, gdy posiada odpowiednie orzeczenie?

Świadczenie wspierające

Posiadanie orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji umożliwia osobie z niepełnosprawnością ubieganie się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Taki dokument wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Od liczby punktów w decyzji zależy wysokość świadczenia, która jest też powiązana z aktualną kwotą renty socjalnej.

Ważne

W 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla kolejnej grupy osób, czyli tych, które w decyzji WZON otrzymały od 70 do 76 punktów.

Do końca lutego 2026 r. wysokość świadczenia dla tych progów wyniesie odpowiednio 752 i 1128 zł. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego to aktualnie 4134 zł. Zostanie ona podwyższona od 1 marca 2026 r. wskutek waloryzacji renty socjalnej. Aby uzyskać świadczenie, poza decyzją WZON, konieczny jest wniosek do ZUS.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające, często nazywane „500 plus”, ZUS wypłaca osobom, posiadającym

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ponadto suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, nie może przekraczać kwoty 2552,39 zł. Limit ten również podlega corocznej waloryzacji. Gdy łączna kwota brutto takich świadczeń wynosi więcej niż 2052,39 zł, a nie przekracza 2552,39 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Katalog form wsparcia, które obniżają wysokość świadczenia uzupełniającego, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Aby otrzymać taką rentę, trzeba spełnić kilka wymogów, przede wszystkim mieć wymagany staż ubezpieczeniowy. Ponadto, niezdolność do pracy powinna powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym albo w ciągu 18 miesięcy od zakończenia takiego okresu. Renta z tytułu niezdolności do pracy nie przysługuje osobom, które są uprawnione do emerytury (z wyjątkiem emerytur pomostowych).

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r.) wynosi 1878,91 zł brutto. W każdym przypadku ZUS rentę wylicza indywidualnie w oparciu o staż ubezpieczenia, wysokość zarobków i kwotę bazową.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. ZUS wypłaca też takie świadczenie osobom, które ukończyły 75 lat (w takim przypadku dodatek nie wymaga składania wniosku).

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł brutto i podlega corocznej marcowej waloryzacji. Co ważne, osoby z dodatkiem pielęgnacyjnym nie mogą otrzymywać zasiłku pielęgnacyjnego z gminy.

Renta socjalna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

• przed ukończeniem 18. roku życia;

• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

• w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Rentę socjalną ZUS przyznaje na stałe bądź okresowo. Od 1 marca 2024 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł (brutto).

Część osób uprawnionych do renty socjalnej w 2025 r. może pobierać dodatek dopełniający. Są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Od 1 stycznia 2025 r. dodatek dopełniający wynosi 2520 zł brutto a od 1 marca 2025 r. - 2610,72 zł brutto.

Nad czym będzie pracował rząd i jakich zmian oczekują osoby z niepełnosprawnościami?

W kolejnych dwóch latach swojej kadencji rząd chce przeprowadzić przegląd świadczeń z różnych systemów i wypracować reguły ich zbiegu. W priorytetach rządu znalazło się również dokonanie przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Rekomendacje w sprawie ewentualnej konieczności dokonania korekty tego rozwiązania zostaną przedstawione Radzie Ministrów.

Nie wiemy jeszcze czy i kiedy zostanie wprowadzony dodatek dla rencistów chorobowych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapowiedź wprowadzenia takiej formy wsparcia również dla innych rencistów z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji pojawiła się jeszcze w trakcie prac nad dodatkiem dopełniającym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej wprawdzie przygotowało założenia nowego projektu, jednak na tym etapie nie da się wskazać konkretnego możliwego terminu wejścia w życie takich zmian.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 769);

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (UD114).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 r. [TABELA]
MOPS czy ZUS? Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami w 2025 r. [TABELA]
Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS
Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Nie wszystkie można łączyć [Przykłady 2025]
Świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Nie wszystkie można łączyć [Przykłady 2025]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenia i planowane zmiany na 2026 rok
24 paź 2025

Jakie świadczenia mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby z niepełnosprawnościami? Jak otrzymać orzeczenie? Co może się zmienić w 2026 roku? Oto najważniejsze przepisy i kwoty!
Pracodawca nie musi udzielić ci wolnego w terminie, który wybierzesz. Nie musi, ale może, więc warto spróbować się dogadać
24 paź 2025

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co to oznacza w praktyce? Czy pracownik może wnioskować o udzielenie mu wolnego w wybranym przez siebie terminie?
Kredyty z WIBOR-em. Adwokat: masowa weryfikacja umów i nowa fala pozwów przeciw bankom, to coraz bardziej realny scenariusz
24 paź 2025

W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi się o tym, że kredyty złotowe oparte o WIBOR mogą stać się nowym frontem sporów sądowych pomiędzy konsumentami a bankami. Choć sytuacja prawna nie jest identyczna jak w przypadku kredytów frankowych to dynamika zjawiska i wątpliwości wokół wskaźnika WIBOR wskazują, że ten temat będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych w polskim wymiarze sprawiedliwości – pisze adwokat Robert Piskor z Kancelarii Adwokackiej Hantke&Piskor.
Pieniądze dla babci za opiekę nad chorym wnukiem. Dla dziadka też. Wiele osób nie wie, że mogą się ubiegać o taki zasiłek
24 paź 2025

Opieka nad najmłodszymi członkami rodziny w sezonie jesienno-zimowym wymaga niemałej logistyki. Wiele osób nie wie o tym, że o zasiłek za opiekę nad chorym wnukiem mogą ubiegać się również dziadkowie.

REKLAMA

Samorządy apelują o ekologiczne obchody Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
24 paź 2025

Co roku na początku listopada, gdy Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, polskie cmentarze stają się miejscem nie tylko zadumy, ale i… ogromnej produkcji odpadów. Według szacunków samorządów, masa śmieci powstających w tym okresie przekracza 100 tysięcy ton. W odpowiedzi na ten problem organizacje samorządowe i społeczne apelują o bardziej przyjazne dla środowiska formy upamiętnienia zmarłych.
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę – przypomnienie Państwowej Inspekcji Pracy
24 paź 2025

W tym roku 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, wypada w sobotę. Dla wielu pracowników oznacza to nie tylko dzień pamięci o bliskich, lecz także konsekwencje organizacyjne w zakresie czasu pracy. Jak przypomniał Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki, pracodawcy są zobowiązani do udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień, który w danym zakładzie jest dniem wolnym od pracy.
Nowe darmowe rozwiązanie dla 11 milionów Polaków dostępne od października 2025
24 paź 2025

Rząd udostępnił nową ważną funkcję w aplikacji mObywatel. Szacuje się, że z aplikacji korzysta już około 11 milionów Polaków. Poprzez aplikację mObywatel dostępny jest od teraz podpis elektroniczny – chwali się Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie z 23 października 2025 r. Przeczytaj szczegóły o wymogach, jakie trzeba spełnić i obowiązujących zasadach.
Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
23 paź 2025

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – zaduszki. To czas pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie osobach bliskich. W tym czasie masowo ruszymy odwiedzać groby, a niektórzy już teraz je porządkują przed 1 listopada. Jednak czas ten nie zwalnia nas od przestrzegania przepisów. Także na cmentarzach obowiązują zasady segregacji, a w tym roku w niektórych miejscach czeka na nas nowość - jaka?

REKLAMA

Fikcyjna deregulacja niekorzystna dla spadkobierców. Dłuższy okres przedawnienia w podatku od spadków ukryty w nowelizacji
24 paź 2025

Najnowszy rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn nałoży na podatników (spadkobierców) obowiązek złożenia zeznania podatkowego po uzyskaniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia (APD). Jeżeli ta nowelizacja wejdzie w życie, to faktycznie termin przedawnienia wyniesie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie 3 lata, jak obecnie, co wynika z art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej. Nie realizuje się w tym wypadku deklarowanego celu w postaci „uproszczenia procedur oraz ochrony spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych.”, lecz w istocie przedkłada się projekt ustawy niekorzystnej dla podatników – pisze adwokat Konrad Giedrojć.
Mieszkanie w Warszawie (50 m2) za 103 średnie pensje. A w innych dużych miastach? Ceny mieszkań w III kwartale 2025 r. [raport]
24 paź 2025

W III kwartale 2025 r. w większości z 17 największych polskich miast ceny mieszkań spadły w porównaniu z poprzednim kwartałem. W segmencie mieszkań średniej wielkości (35–60 m²) największy spadek odnotowano w Gdyni – o prawie 5%. Po obniżkach przeciętna ofertowa cena mieszkania o powierzchni 50 m² w tym mieście wynosi 585 tys. zł. Dla porównania, w najtańszej Częstochowie to 350 tys. zł, a w najdroższej z zestawienia Warszawie – prawie 837 tys. zł. W stolicy w ostatnim kwartale ceny mieszkań wzrosły o 2%. Warszawa należy też do najdroższych stolic Europy pod względem dostępności mieszkań. Aby kupić mieszkanie o powierzchni 50 m² poza centrum, potrzeba 103 średnich pensji. Tak wynika z najnowszego raportu Rankomat.pl i Rentier.io.

REKLAMA