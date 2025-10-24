REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe

Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe

24 października 2025, 16:09
Katarzyna Kania
Prawnik
Dopiero w 2025 r. zadziała w Polsce system kaucyjny, który pozwoli zwiększyć recykling opakowań
fot. Juice Flair/Shutterstock
Wdrożenie systemu kaucyjnego ma pozytywnie wpłynąć na możliwość osiągania przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i pomóc im uniknąć kar za niezrealizowane cele – zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. Wiceszefowa resortu odniosła się w ten sposób do interpelacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na szereg wątpliwości związanych z wdrażaniem nowego systemu.

Wątpliwości posłów dotyczące zasad rozliczania i kosztów

Parlamentarzyści zwrócili uwagę na brak jasnych zasad rozliczania poziomów odzysku i recyklingu za rok 2025, w którym system zostanie uruchomiony w trakcie roku kalendarzowego. Wskazali również na ryzyko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawet o 20–30 procent.

„Samorządy nie mają informacji, czy i w jaki sposób opakowania zbierane w ramach systemu kaucyjnego będą zaliczane do gminnych poziomów odzysku i recyklingu; nie zostały również wydane niezbędne akty wykonawcze lub wytyczne w tym zakresie” – napisali posłowie w interpelacji.

Zapewnienie resortu: system wesprze recykling i gminy

W odpowiedzi wiceminister Sowińska zapewniła, że system kaucyjny wzmocni efektywność selektywnej zbiórki odpadów i przyczyni się do wzrostu poziomów recyklingu.

„Dokonywane przez mieszkańców zwroty odpadów opakowaniowych w ramach systemów kaucyjnych będą zwiększać poziomy selektywnego zbierania, a w kolejnym kroku również recyklingu, który będzie mógł zostać zaliczony do poziomów recyklingu odpadów komunalnych zapewnianych przez gminy” – podkreśliła.

Dane z systemu dostępne dla gmin

Jak wyjaśniła, dane ze sprawozdań za 2025 rok, przygotowywane przez podmioty prowadzące systemy kaucyjne, zostaną przekazane gminom, które będą mogły uwzględnić je w swoich raportach.

„Z uwagi na wysoką skuteczność selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w krajach europejskich (wydajność ok. 90%), wdrożenie systemu kaucyjnego wpłynie pozytywnie na możliwość osiągania przez gminy wymaganych poziomów recyklingu, a tym samym unikania ewentualnych kar finansowych za niezrealizowane cele” – zaznaczyła Sowińska.

Punkty zbiórki także w małych gminach

Odnosząc się do dostępności punktów zbiórki na terenach słabo zurbanizowanych, wiceszefowa MKiŚ przypomniała, że operatorzy systemu kaucyjnego są zobowiązani do zorganizowania co najmniej jednego stacjonarnego punktu odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych w każdej gminie.

Według szacunków resortu, umowami na prowadzenie systemu objętych jest obecnie około 45 tysięcy punktów handlowych. „Większość jednostek handlu, niepewna co do ostatecznego terminu startu, dopiero teraz rozpoczyna rozmowy dotyczące przystąpienia do systemu kaucyjnego” – dodała Sowińska.

Analiza wpływu systemu na opłaty dla mieszkańców

Wiceszefowa resortu odniosła się także do obaw dotyczących możliwego wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami. Jak poinformowała, kwestia ta jest analizowana przez ekspertów, a w ministerstwie trwają prace legislacyjne, które mają na celu złagodzenie ewentualnych skutków finansowych dla samorządów.

Wskazała przy tym na projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UC252) oraz projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100), dotyczący zmian w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Źródło: INFOR
