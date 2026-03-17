Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za trud wychowania dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za trud wychowania dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie?

Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Powiązane
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Ważny apel ZUS do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Ważny apel ZUS do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Infor.pl
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Test sztucznej inteligencji. Wiadomo, jak wypadły polskie modele AI
17 mar 2026

W pierwszym „polskim” teście dużych modeli językowych krajowe systemy AI, Bielik i PLLuM wypadły znacznie gorzej od globalnych narzędzi.

Działalność gospodarcza a prywatny najem nieruchomości [VAT]
17 mar 2026

Wynajem nieruchomości, które nie należą do majątku przedsiębiorstwa, a do prywatnego majątku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - czy w takim przypadku można korzystać ze zwolnienia z tytułu VAT?
Emerytura bez podatku. Ile realnie powinno trafiać na Twoje konto? Sprawdź, czy ZUS nie zabiera Ci pieniędzy
17 mar 2026

Hasło "emerytura bez podatku" brzmi jak marzenie każdego seniora, ale w świecie finansów diabeł tkwi w szczegółach. Czy wiesz, że granica 2500 zł brutto to nie tylko cyfra na pasku z ZUS, ale klucz do Twojego portfela? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ulgi i jak uniknąć błędów w rozliczeniach, które mogą kosztować Cię nawet kilkaset złotych rocznie.

REKLAMA

Polacy nie umieją rozmawiać o pieniądzach. Skutki widać po latach – i są poważne
17 mar 2026

Brak rozmów o finansach w dzieciństwie dziś odbija się na portfelach dorosłych Polaków. Co trzeci zmaga się z problemami finansowymi, a wielu powiela błędy wyniesione z domu. Najnowsze dane pokazują jasno: to, jak mówimy o pieniądzach dzieciom, decyduje o ich przyszłości.
Ekspert alarmuje: wypalanie traw niszczy przyrodę i może Cię kosztować nawet 30 tys. zł
17 mar 2026

W Polsce należy jednoznacznie odrzucić bezmyślne wypalanie traw, bo jest ono przyrodniczo destrukcyjne i oparte na mitach – powiedział biolog prof. Piotr Tryjanowski. Ale zastrzegł, że patrząc w skali globalnej obraz ekologiczny ognia nie jest czarno-biały.
Koniec dopłat do kredytów. Rząd mocno zmienia politykę mieszkaniową i wybiera inny kierunek
17 mar 2026

Rząd przeznaczy 8,7 mld zł na rozwój budownictwa społecznego – poinformował Andrzej Domański. Jednocześnie nie będzie dopłat do kredytów, co oznacza zmianę podejścia po latach wspierania popytu – środki mają teraz zwiększyć podaż mieszkań.
Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów
17 mar 2026

Od 2026 roku sprzedaż B2B w sklepach zmienia się diametralnie. Paragon z NIP przestaje być fakturą, a większość przedsiębiorców musi wystawiać dokumenty wyłącznie w KSeF. W praktyce oznacza to nowe obowiązki przy kasie, inne zasady dokumentowania sprzedaży i koniec popularnych „paragonów do 450 zł” jako faktur. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać e-faktury, kiedy paragon ma jeszcze znaczenie i jak uniknąć najczęstszych błędów w rozliczeniach.

REKLAMA

Gdzie wynajem rośnie, a gdzie spada? Zobacz aktualne ceny mieszkań
17 mar 2026

W lutym średnia ofertowa cena najmu mieszkania w Polsce wyniosła 3 588 zł, czyli 71 zł za mkw. – wynika z analizy portalu Otodom. To o niespełna 1 proc. mniej niż w styczniu i o ok. 1,4 proc. mniej niż przed rokiem. Choć w większości miast ceny minimalnie spadają, w niektórych regionach odnotowano wzrosty stawek.

Skarbówka: jak udokumentować darowiznę niespłaconej pożyczki od rodzica!
17 mar 2026

Rodzic, który wcześniej pożyczył dziecku pieniądze, nie musi domagać się ich zwrotu tylko po to, by po chwili przekazać tę samą kwotę w darowiźnie. Fiskus potwierdza, że możliwe jest prostsze rozwiązanie: darowanie wierzytelności, czyli zwolnienie z obowiązku spłaty pożyczki. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma jednak to, jak strony opiszą całą czynność i jak ją udokumentują. Od tego zależy, czy obdarowany skorzysta ze zwolnienia z podatku.
