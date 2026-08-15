Nie tylko 14 sierpnia, ale również 17 sierpnia 2026 r. wolny od pracy – aż 4 dni wolnego w sierpniu br., długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego), które obchodzone jest 15 sierpnia każdego roku, w 2026 roku przypada w sobotę. Dzięki temu – z uwagi na przysługiwanie, na podstawie art. 130 par. 2 kodeku pracy, dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę – wielu pracowników, czeka długi weekend sierpniowy. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby ten długi weekend sierpniowy trwał nie 3, a aż 4 dni i nie trzeba wykorzystywać w tym celu ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać?

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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) 2026 – jak dzień wolny od pracy, przypadający 15 sierpnia, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (w ten sam dzień obchodzone jest również święto Wojska Polskiego), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., święto to wypada w sobotę 15 sierpnia.

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Ważne Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego. Za święto wypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje zatem jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego.

Jakie jeszcze dni są ustawowo wolne od pracy, w świetle obecnie obowiązujących przepisów i jak ww. święta wypadają w kalendarzu na 2026 rok?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są ponadto:

1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek), 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek), pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 5 kwietnia (w niedzielę), drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypadał 6 kwietnia (w poniedziałek), 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypadał w piątek), 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypadał w niedzielę), pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypadał 24 maja (w niedzielę), dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypadał 4 czerwca (w czwartek), wspomniany już powyże j 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę), 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę), 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę), 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek), 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek), 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów.

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Nie tylko 14 sierpnia, ale również 17 sierpnia 2026 r. wolny od pracy, w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) przypadające w sobotę – na jakich zasadach i kto może mieć aż 4-dniowy długi weekend w sierpniu br., bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego?

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia (czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/święto Wojska Polskiego) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Jest kilka sposobów na wykorzystanie ww. dni wolnych – w zależności od tego, jaki okres rozliczeniowy obowiązuje u danego pracodawcy.

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Przykład 1 W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego – w 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – można wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),

(wówczas zyska się długi weekend, czyli 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego), za sobotę 26 grudnia natomiast – można wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego w dniach 21 i 22 grudnia – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

Przykład 2 W przypadku półrocznego albo rocznego okresu rozliczeniowego natomiast – w 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób: za sobotę 15 sierpnia – można wziąć wolne 14 sierpnia , a

, a za sobotę 26 grudnia – można wziąć wolne 17 sierpnia, wówczas – zyska się jeszcze dłuższy weekend w sierpniu br., czyli aż 4 dni wolne od pracy „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego.

Propozycja z przykładu drugiego powyżej jest oczywiście możliwa tylko pod warunkiem, że:

u danego pracodawcy obowiązuje półroczny albo roczny okres rozliczeniowy (a nie miesięczny okres rozliczeniowy, który dotyczy większości zakładów pracy), ponieważ – zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 130 par. 2 kodeksu pracy – święto przypadające w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, w danym okresie rozliczeniowym; oraz

(a nie miesięczny okres rozliczeniowy, który dotyczy większości zakładów pracy), ponieważ – zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 130 par. 2 kodeksu pracy – święto przypadające w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, w danym okresie rozliczeniowym; oraz pracodawca – na wniosek pracownika – wyrazi zgodę na wykorzystanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r., w sierpniu 2026 r.

Jak bowiem potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy1 – „W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu.

Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.”

Ponadto – dzień wolny od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę) może zostać udzielony zarówno przed jak i po święcie przypadającym w sobotę.2 Powinno to jednak nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce święto. Przepis art. 130 par. 2 kodeksu pracy odnosi się bowiem do okresu rozliczeniowego. Nie ma więc przeszkód prawnych, aby wolne za 26 grudnia 2026 r. – jeżeli oczywiście u pracodawcy obowiązuje półroczny albo roczny okres rozliczeniowy – zostało udzielone wcześniej, np. w sierpniu 2026 r.

Ważne Należy jednak również podkreślić, że – pracodawca nie musi ustalać z pracownikami terminu, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Wystarczy, że poinformuje o nim załogę w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie.

Powyższe nie wyklucza oczywiście tego, że pracownik może zawnioskować o udzielenie dnia wolnego (w zamian za święto przypadające w sobotę) w innym dniu (niż odgórnie wyznaczony przez pracodawcę), wskazanym przez pracownika we wniosku, w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca może uwzględnić taki wniosek pracownika, ale nie jest do tego zobowiązany.2

Ważne Na koniec, warto jeszcze zaznaczyć, że – wcześniejsze udzielenie dnia wolnego od pracy, za święto przypadające w sobotę (w ramach jednego okresu rozliczeniowego), wiąże się z pewnym ryzykiem dla pracodawcy. Jeżeli bowiem – po takim dniu wolnym od pracy, wykorzystanym np. w sierpniu 2026 r., w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r., ale przed wspomnianym 26 grudnia 2026 r. – doszłoby do rozwiązania stosunku pracy – pracownik, któremu udzielono dnia wolnego przed rzeczonym świętem – skorzysta z płatnego dnia wolnego od pracy (pracodawca zapłaci mu wynagrodzenie za ten dzień), który został mu udzielony z uwagi na przyszłe święto, lecz ostatecznie święto to nie wpłynie na jego wymiar czasu pracy, ponieważ w chwili jego wystąpienia, nie będzie pozostawał już w zatrudnieniu.

Kto – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – nie otrzyma jednak dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) wypadające w sobotę (czyli – wyłączenia od ogólnej zasady wynikającej z art. 130 par. 2 kodeksu pracy)?

Okazuje się, że nie każdy pracownik, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy (czyli – pracujący od poniedziałku do piątku) i nie w każdej sytuacji, otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy1 – jeżeli pracownik – w dniu wyznaczonym jako dzień wolny, w zamian za święto przypadające w sobotę – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku udzielania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

Przykład Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Ponadto – pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dzień wolny, wynikający z harmonogramu pracy, jeżeli – liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu). Dotyczy to na przykład:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto, przypadające 15 sierpnia (w sobotę).

Jak przypomina PIP – wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:

pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

Nieudzielenie przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w zamian za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego) wypadające w sobotę, to – wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny

Należy również podkreślić, że nieudzielenie przez pracodawcę należnego pracownikowi dnia wolnego od pracy za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego), które przypada w dniu 15 sierpnia (jak i za każde inne święto, które wypada w sobotę, jeżeli pracownikowi przysługuje dzień wolny zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy) stanowi – naruszenie przepisów o czasie pracy, co jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 5 kodeksu pracy). Od 8 lipca 2026 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw – za wykroczenie to, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 2000 zł do 60 000 zł (a nie jak wcześniej – od 1000 zł do 30 000 zł).

A czy za święto przypadające w niedzielę, pracownikowi również przysługuje dzień wolny od pracy – na takich zasadach jak za święto przypadające w sobotę?

Nie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – za święto wypadające w niedzielę (tak jak tegoroczne Zielone Świątki, które przypadały na niedzielę 24 maja 2026 r.) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wynika to wprost art. 130 par. 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym – każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Postulat zmiany stanu prawnego w powyższym zakresie był przedmiotem petycji zbiorowej (nr BKSP-153-X-826/26), autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 14 stycznia 2026 r. została wniesiona do Sejmu. Petytorzy domagali się w niej zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy w taki sposób, aby zrównano zasady przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend – bez rozróżniania na sobotę i niedzielę. Gdy święto przypada w sobotę – wówczas, każdy zatrudniony (dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy) może odebrać w zamian inny dzień wolny. Zasada ta jednak nie obowiązuje natomiast w przypadku, jeżeli uroczystość wypadnie w niedzielę.

Jak argumentowali autorzy petycji – „W 2026 roku kalendarz układa się bardzo niekorzystnie dla pracowników. Dni 3 maja i 1 listopada [red.: jak również 5 kwietnia i 24 maja] wypadają w niedzielę, więc święta nie wpłyną na czas jaki trzeba będzie przepracować. Sytuacja wyglądałaby jednak zupełnie inaczej, gdyby uroczystości przypadły na sobotę, wtedy każdy zatrudniony mógłby odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach. Ciężki los czeka kadrowych, którzy pewnie będą musieli poświęcić sporo czasu na tłumaczenie zdziwionym pracownikom, że w tym roku niektóre święta są niejako wymazane z kalendarzy firmowych. W Polsce łatwo przywyknąć do różnych absurdalnych przepisów, a często już nawet nie zadaje się pytań, czemu jakaś zasada obowiązuję, bo nikt nie wierzy w otrzymanie logicznej odpowiedzi. Może warto zastanowić się jednak w czym niedziela jest gorsza od soboty? W poprzednich latach przepis nie budził kontrowersji, bo od 2022 roku żadne święto nie przypadało w ostatnim dniu tygodnia. (…)

Może to być dla wielu osób zaskakujące, ale w Kodeksie pracy sobota nie ma jakiegoś specjalnego statusu i jest teoretycznie dniem roboczym jak każdy inny. Przysługujący pracownikowi dwudniowy weekend nie wynika bezpośrednio z jakiegoś przepisu, a jest tylko pośrednim efektem wprowadzenia kilku zasad takich jak na przykład konieczność, co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę czy pięciodniowego tygodnia pracy. I to właśnie jest przyczyną niespójnych przepisów dotyczących odbioru wolnego za święta. We wprowadzonym ponad 20 lat temu przepisie jest mowa, że uroczystość przypadająca w innym dniu wolnym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jak można się domyślać chodziło głównie o sytuacje, gdy ktoś musi pracować podczas święta i w przepisie po prostu zostały uwzględnione wszystkie dni będące formalnie roboczymi.

Gdyby rozszerzyć zasadę [red.: tj. że za święto przypadające w sobotę, można odebrać sobie dzień wolny od pracy] na niedzielę to liczba dni wolnych w każdym roku byłaby zawsze taka sama, co wydaje się sprawiedliwym rozwiązaniem. Nasza inicjatywa nie oznacza skracania czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad. Tym bardziej, że zdarza się przecież, że przez parę lat żadne święto nie wypada w weekend i sytuacja, gdy pracownikom przysługuje cała pula dni wolnych nie jest dużym obciążeniem dla gospodarki.”

W związku z powyższym – Fundacja przedstawiła propozycję zmiany art. 130 par. 2 kodeksu pracy, polegającą na nadaniu mu brzmienia: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” Z ww. przepisu miałoby zostać usunięte sformułowanie – „i przypadające w innym dniu niż niedziela”.

Podczas posiedzenia, które miało miejsce w dniu 13 maja 2026 r. – sejmowa Komisji do Spraw Petycji podjęła jednak decyzję o nieuwzględnianiu żądania będącego przedmiotem powyższej petycji i nie podjęła inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę art. 130 par. 2 kodeksu pracy, w taki sposób, aby za święto przypadające w niedzielę, również przysługiwał dodatkowy dzień wolny od pracy.

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

2 Państwowa Inspekcja Pracy, Co z pracą w piątek 2 maja?, 24 kwietnia 2025 r. (LINK)

Podstawa prawna :