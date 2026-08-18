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Emerytury zwolnione z PIT: senacka komisja zdecydowała, co dalej z „PIT 0” dla emerytów

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18 sierpnia 2026, 17:10
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
podatek, emerytura, emeryci, PIT, Senat
Emerytury zwolnione z PIT: senacka komisja zdecydowała, co dalej z „PIT 0” dla emerytów
Materiały prasowe

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W Senacie pojawił się pomysł, by rodzice co najmniej dwojga dzieci, w tym również obecni emeryci, mogli zostać z tego obowiązku zwolnieni. Petycja pojawiła się równolegle z prezydencką inicjatywą dotyczącą preferencji podatkowej dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Komisja Petycji zdecydowała, co dalej z tą propozycją.

Kto miałby dostać emeryturę bez PIT?

Chodzi o petycję P11-106/25, której autor chce, aby Senat przygotował projekt zwalniający z podatku dochodowego emerytury ZUS określonej grupy seniorów. Zgodnie z propozycją zwolnienie miałoby dotyczyć emerytów, którzy wychowali do pełnoletności i wykształcili co najmniej dwoje dzieci, a ich dzieci obecnie pracują i płacą podatki w kraju.

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W proponowanym przepisie nie zapisano wprost, że dzieci musiały zdobyć wykształcenie w Polsce. Taki argument pojawia się natomiast w uzasadnieniu petycji. Wnioskodawca uważa, że seniorzy, którzy ponosili koszty wychowania i wykształcenia dzieci, powinni otrzymać dodatkową preferencję podatkową. Jego zdaniem obecny system w niewystarczającym stopniu uwzględnia ich wcześniejszy wkład w wychowanie kolejnego pokolenia podatników.

Ministerstwo Finansów przeciwne pomysłowi

Ministerstwo Finansów negatywnie oceniło postulat zawarty w petycji. Resort wskazuje, że seniorzy korzystają już z różnych form wsparcia, w tym waloryzacji świadczeń, trzynastych i czternastych emerytur oraz obowiązujących preferencji podatkowych. MF zwraca również uwagę na konstrukcję systemu emerytalnego. Składki na ubezpieczenia społeczne są rozliczane w okresie aktywności zawodowej, natomiast wypłacana później emerytura stanowi przychód podlegający zasadom opodatkowania przewidzianym w ustawie o PIT.

Autor petycji proponuje z kolei, aby pieniędzy na sfinansowanie zwolnienia szukać m.in. poprzez zmiany dotyczące opodatkowania rolników. Krytycznie odnosi się przy tym do zasad funkcjonowania KRUS oraz obciążeń podatkowych gospodarstw rolnych.

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Co zdecydowała Komisja Petycji?

Komisja Petycji postanowiła kontynuować prace nad petycją. Podczas posiedzenia komisji senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o uzyskanie opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Komisja przyjęła ten wniosek.

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Postulat zwolnienia części emerytur z PIT pozostaje zatem otwarty. Komisja nie zdecydowała jeszcze ani o jego poparciu, ani o zakończeniu prac nad petycją. Ostateczna decyzja ma zapaść po otrzymaniu stanowiska resortu rodziny.

Skąd pomysł na zerowy PIT dla emerytów?

Petycja pojawiła się równolegle z prezydencką inicjatywą dotyczącą preferencji podatkowej dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci. Projekt podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego 8 sierpnia 2025 r. i wniesiony do Sejmu trzy dni później przewiduje szczególne zasady rozliczenia PIT dla takich rodzin.

Dla podatników spełniających warunki preferencji kwota zmniejszająca podatek miałaby wzrosnąć z 3600 zł do 16 800 zł. Projekt zakłada również podwyższenie pierwszego progu skali podatkowej ze 120 tys. do 140 tys. zł. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w portfelu przeciętnej polskiej rodziny mogłoby w ten sposób pozostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Autor senackiej petycji argumentuje, że przy wprowadzaniu nowych preferencji dla rodzin nie powinno się pomijać osób, które dzieci wychowały wcześniej i dziś pobierają emerytury.

Emerytura w 2026 r. Kiedy ZUS pobiera PIT?

Od zwykłego miesięcznego świadczenia nieprzekraczającego 2500 zł brutto ZUS zasadniczo nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Nie oznacza to jednak automatycznie, że emeryt nie zapłaci PIT w rozliczeniu całego roku.

Znaczenie mają również dodatkowe świadczenia i inne opodatkowane dochody. Przykładem jest trzynasta emerytura, która w 2026 r. wyniosła 1978,49 zł brutto i podlega zarówno PIT, jak i 9-proc. składce zdrowotnej. W 2026 r. skala PIT przewiduje stawkę 12 proc. do 120 tys. zł podstawy opodatkowania oraz 32 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Kwota wolna wynosi 30 tys. zł. Od 1 marca 2026 r. najniższa gwarantowana emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 r. został ustalony na poziomie 105,3 proc.

Źródło: Senat RP, Kancelaria Prezydenta RP, ZUS, Ministerstwo Finansów, gov.pl.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.; prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

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Źródło: INFOR
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