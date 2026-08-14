3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie sierpnia. Trzeba jednak złożyć wniosek

Dla tysięcy rodzin stanowi podstawowe źródło utrzymania. Mowa o świadczeniu pielęgnacyjnym. Z tego wsparcia korzystają osoby, które zrezygnowały z pracy lub ograniczyły aktywność zawodową, aby przez całą dobę opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. W 2026 roku świadczenie jest wyższe niż przed rokiem, ale to nie jedyna istotna kwestia. Wciąż obowiązują dwa różne systemy przyznawania pomocy, a wybór jednego z nich może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla opiekuna, jak i osoby wymagającej opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku. Tyle wynosi miesięczna wypłata

Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie. Jego wysokość jest corocznie waloryzowana i zależy od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pieniądze są wypłacane w pełnej wysokości, ponieważ świadczenie pielęgnacyjne jest zwolnione z podatku dochodowego. Trafiająca na konto beneficjenta kwota nie jest więc pomniejszana o podatek.

REKLAMA

REKLAMA

Istotnym elementem wsparcia pozostają również składki opłacane przez państwo. Organ wypłacający świadczenie finansuje za opiekuna składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Dzięki temu okres pobierania świadczenia jest uwzględniany przy ustalaniu uprawnień emerytalnych, co ma szczególne znaczenie dla osób, które przez wiele lat pozostają poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania stałej opieki nad bliskim.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne trafi na konto?

Nie istnieje jeden termin wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujący w całym kraju. Harmonogramy ustalają samodzielnie gminy oraz jednostki odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych, dlatego daty przelewów różnią się w zależności od miejsca zamieszkania.

Najczęściej pieniądze trafiają na konta między 20. a 30. dniem miesiąca. Można się spodziewać, że w sierpniu większość wypłat przypadnie na jego drugą połowę, choć w poszczególnych gminach terminy mogą być inne.

REKLAMA

Osoby pobierające świadczenie powinny sprawdzić harmonogram obowiązujący w swoim ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo urzędzie gminy. To właśnie te instytucje odpowiadają za realizację wypłat i udzielają informacji o konkretnych terminach przekazywania środków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca i świadczenie jednocześnie. Przepisy zmieniły sytuację wielu rodzin

Reforma obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku całkowicie zmieniła zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego nowym beneficjentom. Najważniejszą zmianą było zniesienie zakazu podejmowania pracy zarobkowej.

Obecnie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18. roku życia mogą wykonywać pracę zarobkową i jednocześnie zachować prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie obowiązuje przy tym żaden limit dochodów.

To rozwiązanie pozwoliło wielu osobom wrócić do aktywności zawodowej, podjąć zatrudnienie na część etatu lub prowadzić własną działalność gospodarczą bez obawy o utratę świadczenia. Dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność finansową i możliwość pogodzenia obowiązków opiekuńczych z pracą.

Dwa systemy świadczeń. Przed zmianą warto dobrze przeliczyć wszystkie konsekwencje

Opiekunowie, którzy nabyli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2024 roku, nadal mogą pobierać je na dotychczasowych zasadach. Zachowali oni tak zwane prawa nabyte, ale jednocześnie nadal obowiązuje ich zakaz podejmowania pracy zarobkowej.

Mogą zdecydować się na przejście do nowego systemu, jednak taka decyzja jest nieodwracalna. Po rezygnacji ze starych zasad nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych przepisów.

Wybór ma również znaczenie dla osoby z niepełnosprawnością. Jeżeli opiekun pozostaje przy świadczeniu przyznanym na starych zasadach, podopieczny nie może otrzymywać świadczenia wspierającego. To właśnie ta zależność sprawia, że wiele rodzin przed podjęciem decyzji dokładnie analizuje, które rozwiązanie będzie dla nich korzystniejsze.

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W większości przypadków sprawy prowadzą miejskie albo gminne ośrodki pomocy społecznej.

Do wniosku trzeba dołączyć przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej stałej opieki.

Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie albo drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia. Coraz więcej osób wybiera tę drugą możliwość, ponieważ pozwala załatwić formalności bez wizyty w urzędzie i skraca czas potrzebny na złożenie wniosku.