REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent

Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2026, 11:26
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2027 roku blisko milion seniorów w Polsce otrzyma wyższe przelewy z ZUS. Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. Zmiana ta bezpośrednio przełoży się na większy zastrzyk gotówki dla wdów i wdowców. Do tej pory dodatkowe 15 proc. podwyższało emeryturę średnio o 379,10 zł miesięcznie. Od nowego roku ta dopłata będzie znacznie bardziej odczuwalna.

rozwiń >

Wyższa renta wdowia. Ile zyskają seniorzy?

Program, który wystartował w styczniu 2025 roku (a pierwsze wypłaty ruszyły w lipcu 2025 roku), pozwala na bezpieczne łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Seniorzy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wariant 1: 100 proc. własnego świadczenia + 25 proc. renty rodzinnej (od stycznia 2027 roku),
  • Wariant 2: 100 proc. renty rodzinnej + 25 proc. własnego świadczenia (od stycznia 2027 roku) .

Warto pamiętać: Renta rodzinna dla jednej osoby wynosi wyjściowo 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. To od tej kwoty wyliczane jest dodatkowe 25 proc.

Miliardowe wypłaty z ZUS. Statystyki nie kłamią

Skala wsparcia dla osób starszych po stracie współmałżonka jest ogromna. Oficjalne dane ZUS podsumowujące pierwszy rok wypłat pokazują twarde liczby:

  • 993,4 tys. osób pobierało rentę wdowią w czerwcu 2026 roku.
  • 1,1 mln osób otrzymało przynajmniej jedną wypłatę od momentu startu programu.
  • 22,8 mld zł wypłacił ZUS na ten cel tylko w pierwszej połowie 2026 roku.
  • 3949,43 zł wynosiła w czerwcu średnia łączna kwota wypłacanego świadczenia w kraju.

Kto ma prawo do renty wdowiej? Kluczowe warunki

Wyższe wypłaty nie przysługują automatycznie wszystkim. Aby połączyć świadczenia, wdowa lub wdowiec muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

REKLAMA

  • Wiek emerytalny: Ukończone 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Wspólność małżeńska: Musiała trwać nieprzerwanie aż do dnia śmierci współmałżonka.
  • Wiek w momencie straty: Nabycie prawa do renty rodzinnej nastąpiło nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  • Stan cywilny: Osoba ubiegająca się o środki nie może obecnie znajdować się w nowym związku małżeńskim.

Uwaga! Prawo do łączenia dotyczy wyłącznie renty po ostatnim zmarłym małżonku. Wyjście za mąż lub ponowne ożenienie się oznacza natychmiastową i bezpowrotną utratę prawa do wypłaty w zbiegu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga na limit. ZUS może obciąć nadwyżkę

Wprowadzono sztywny sufit finansowy dla połączonych emerytur. Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecny limit wynosi 5935,47 zł brutto. Jeżeli suma Twoich świadczeń przekroczy tę barierę, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o kwotę nadwyżki.

Jak sprawdzić swoje prawo do pieniędzy?

Przed złożeniem oficjalnych dokumentów warto wykonać dwa proste kroki na platformie internetowej PUE ZUS (eZUS):

  1. Wypełnij ankietę - system zada Ci kilka pytań o wiek i sytuację rodzinną, po czym oceni, czy spełniasz warunki.
  2. Uruchom kalkulator renty wdowiej - narzędzie wyliczy orientacyjną kwotę i podpowie, który wariant łączenia (własne świadczenie czy renta po małżonku) będzie dla Ciebie bardziej opłacalny.

Renta wdowia - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co wlicza się do limitu renty wdowiej?

Do limitu (obecnie 5935,47 zł brutto) ZUS zalicza zsumowaną kwotę obu pobieranych w zbiegu świadczeń (np. całą Twoją emeryturę oraz 25 proc. renty rodzinnej). Uwzględniane są również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne dodatki wypłacane na podstawie przepisów emerytalnych.

Czy rozwodnik ma prawo do renty wdowiej?

Nie. Ustawa jasno precyzuje, że jednym z bezwzględnych warunków jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Rozwód automatycznie wyklucza możliwość ubiegania się o rentę wdowią.

Co jeśli mąż zmarł, gdy miałam mniej niż 55 lat?

Jeżeli w momencie śmierci męża (lub maksymalnie w ciągu 5 lat od jego śmierci) nie miałaś ukończonych 55 lat, prawo do renty wdowiej nie przysługuje. Przepisy wymagają, aby prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zostało nabyte nie wcześniej niż po ukończeniu 55. roku życia przez kobietę i 60. roku życia przez mężczyznę.

Gdzie składać wniosek i jak uniknąć błędów?

Wniosek składa się bezpośrednio w ZUS (elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce). Wiceminister rodziny ostrzega, że najczęstszym błędem seniorów jest mylenie instytucji wypłacających i błędne wpisywanie nazwy funduszu (np. mylenie emerytalnego systemu wojskowego z policyjnym przy rentach mundurowych).

Od kiedy wskaźnik drugiego świadczenia w rencie wdowiej wzrośnie do 25 proc.?

Wskaźnik drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. od stycznia 2027 roku.

Jakie warianty łączenia świadczeń obejmie renta wdowia od stycznia 2027 roku?

Seniorzy mogą wybrać: 100 proc. własnego świadczenia + 25 proc. renty rodzinnej albo 100 proc. renty rodzinnej + 25 proc. własnego świadczenia. Warianty dotyczą okresu od stycznia 2027 roku.

Jakie warunki musi spełnić wdowa lub wdowiec, aby połączyć świadczenia w rencie wdowiej?

Wdowa lub wdowiec muszą mieć 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i nie być w nowym małżeństwie.

Jaki jest obecny limit łącznej kwoty świadczeń przy rencie wdowiej?

Łączna kwota pobieranych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecny limit wynosi 5935,47 zł brutto; po przekroczeniu tej kwoty ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę o nadwyżkę.

Gdzie składa się wniosek o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek o rentę wdowią składa się bezpośrednio w ZUS: elektronicznie przez platformę eZUS, pocztą lub osobiście w placówce.

Powiązane
Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że te dwa świadczenia się sumują
Dodatkowe pieniądze do emerytury. Wielu seniorów nie wie, że te dwa świadczenia się sumują
Karta Dużej Rodziny dla seniora zostanie unieważniona – urzędnicy dzwonią i niespodziewanie informują o odebraniu świadczenia
Karta Dużej Rodziny dla seniora zostanie unieważniona – urzędnicy dzwonią i niespodziewanie informują o odebraniu świadczenia
Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką
Nawet 4353 zł miesięcznie do emerytury. ZUS podał stawki, ale urzędnicy ostrzegają przed tą pułapką
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mamy przełom ws. opłat za energię. Rusza masowy montaż nowych urządzeń w domach
15 sie 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży aż 1 mld zł na zakup i montaż nowoczesnych liczników energii w polskich domach i firmach. Nowe urządzenia pozwolą na rozliczanie wyłącznie za faktyczne zużycie prądu, eliminując szacunkowe prognozy. Zobacz, co zmiany oznaczają dla odbiorców końcowych oraz właścicieli instalacji fotowoltaicznych.
Rząd szykuje rewolucję w podatkach, która może przynieść spore zyski dla blisko 2 milionów Polaków. O co chodzi?
15 sie 2026

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Został miesiąc na zapłatę, kara może wynieść 64 tys. zł
15 sie 2026

15 września 2026 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Nie każdy jednak wie, kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i co grozi za spóźnienie. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, gdzie znaleźć kwotę podatku i kiedy zaległość może skończyć się wysoką karą.
Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie
15 sie 2026

Chcesz dorabiać, udzielając korepetycji, i liczysz na wygodną działalność nierejestrowaną? To możliwe – ale nie zawsze. W interpretacji z 10 sierpnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że korepetycje opisane przez podatniczkę nie mogą być działalnością nierejestrowaną. Trzy tygodnie wcześniej skarbówka miała jednak inne zdanie.

REKLAMA

Ta ulga to prawdziwy hit. Fala wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie
15 sie 2026

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
Praca w marketingu 2026: kogo szukają pracodawcy? W 2026 r. najwyższa liczba ofert pracy w historii i w końcu zarobki rosną
15 sie 2026

Praca w marketingu w 2026 r. i latach poprzednich: kogo szukają pracodawcy? Firmy coraz częściej poszukują specjalistów z obszaru performance marketingu, marketing automation, analityki czy zarządzania projektami marketingowymi. W 2026 r. przewiduje się najwyższą liczbę ofert pracy w historii. W końcu rosną zarobki i zmniejsza się konkurencyjność na rynku pracy.
Jakie prawa mają seniorzy? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+
15 sie 2026

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!
Wyciek danych z MyDr a bezpieczeństwo finansów firmy. Jak działać, gdy dane już wyciekną?
14 sie 2026

Wyciek danych z MyDr jest potężnym ostrzeżeniem dla biznesu. To zdarzenie pokazało, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują same firmy, a uderzają w ich zewnętrznych dostawców. W obszarze księgowości i kadr taki atak to nie tylko kryzys wizerunkowy, ale natychmiastowy paraliż operacyjny, brak wypłat i ryzyko wysokich kar od UODO czy KAS. Słowne obietnice i deklaracje o „dbaniu o bezpieczeństwo” przestały mieć znaczenie. W świecie cyfrowym i pracy zdalnej liczą się twarde normy (ISO 27001, ISO 9001), zasada Zero Trust oraz sprawdzone procedury reagowania na kryzys. Jak więc chronić finanse, kadry i księgowość przed atakami łańcucha dostaw i jak krok po kroku działać, gdy dane już wyciekną?

REKLAMA

Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA