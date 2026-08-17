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Wrześniowa waloryzacja emerytur w 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?

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17 sierpnia 2026, 08:25
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
waloryzacja, emerytury, renta, druga waloryzacja emerytur, GUS, senior, świadczenie, podwyżka, ZUS
Wrześniowa waloryzacja emerytur w 2026 – ważny komunikat GUS nie pozostawia wątpliwości. Seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?
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W dniu 15 lipca 2026 r. GUS wydał komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. Choć, biorąc pod uwagę literalne brzmienie projektowanego art. 89a ust. 1 i 5 ustawy FUS, który przewiduje dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych – nie jest to wskaźnik za pierwsze półrocze roku 2026, w stosunku do drugiego półrocza roku 2025 i nie dotyczy on stricte wzrostu cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – z dużym prawdopodobieństwem, na jego podstawie, już dzisiaj, możemy udzielić odpowiedzi na pytanie – czy we wrześniu 2026 r. będzie miała miejsce druga waloryzacja emerytur i rent (a zatem – czy seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?).

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Na jakich zasadach przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy FUS?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest odpowiedzią na spadek siły nabywczej pieniądza spowodowany głównie przez inflację. Ma ona na celu urealnienie wartości wypłacanych świadczeń w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dostosowując – w sposób ciągły – wartość wypłacanych świadczeń do zmian cen.

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Emerytury i renty (oraz niektóre dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne) podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten - zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa FUS) – odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku braku porozumienia w ramach tych negocjacji – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w danym roku, określa rozporządzenie Rady Ministrów.

W 2026 r. – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – została ustalona na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

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Rzeczywisty wskaźnik rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych opiera się na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ogłaszanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Do jego wyliczenia – potrzebne są zatem dane z dwóch komunikatów Prezesa GUS:

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  1. dotyczące faktycznego wykonania w zakresie inflacji oraz
  2. dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ile wyniosła waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w 2026 r. i na jakie kwoty opiewają obecnie najniższe emerytury i renty?

W 2026 r. ww. dane GUS, potrzebne do wyliczenia rzeczywistego wskaźnika rocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wynikały odpowiednio z:

  1. komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%) oraz
  2. komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. – w zakresie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, zgodnie z którym – realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., w stosunku do 2024 r., wyniósł 5,5%.

W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem wspomniane powyżej 4,2%), zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (a zatem – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. – o równe 20% ze wspomnianego powyżej 5,5%) – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r., wyniósł 5,3% (tj. 4,2%+1,1%). Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy FUS – został on ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. i opiewa on na 105,3%. Ww. komunikat ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (którym aktualnie jest – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) musi bowiem zostać, co roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że beneficjenci ww. świadczeń nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku do ZUS. W następstwie dokonanej waloryzacji – każdy emeryt i rencista otrzymuje z ZUS decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. W 2026 r. – łączny koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, MRPiPS oszacowało na ok. 24,8 mld zł.

Najniższe gwarantowane emerytury i renty - w wyniku przeprowadzonej waloryzacji - od 1 marca 2026 r., wzrosły natomiast do następujących kwot:

  • najniższa emerytura 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł w stosunku do kwoty, która obowiązywała od 1 marca 2025 r.1),
  • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł1),
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy1 483,87 zł (podwyżka o 74,69 zł2),
  • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 2 374,19 zł (podwyżka o 119,5 zł),
  • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową1 780,64 zł (podwyżka o 89,62 zł),
  • najniższa renta rodzinna1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł zł1) oraz
  • najniższa renta socjalna 1 978,49 zł (podwyżka o 99,58 zł1).

Druga waloryzacja emerytur i rent we wrześniu 2026 r. – jest projekt rządowy i co dalej?

Pod koniec 2024 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dodatkowa waloryzacja) (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA6), który – celem zabezpieczenia w większym stopniu sytuacji finansowej osób starszych i zapewnienia im stabilności finansowej w trakcie roku – zakłada drugą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do poprzedniego okresu (drugiego półrocza poprzedniego roku) przekroczy 105%. Owa dodatkowa waloryzacja (tzw. interwencyjna/okresowa) miałaby być działaniem mającym na celu ochronę świadczeniobiorców (przede wszystkim emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia) przed skutkami wysokiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w trakcie roku.

Miałaby ona zostać przeprowadzana od 1 września – tak jak zostało już wspomniane – w sytuacji, jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do poprzedniego okresu (drugiego półrocza poprzedniego roku) przekroczyłby 105%. Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji rocznej, która odbywa się 1 marca każdego roku – dodatkowa waloryzacja miałaby przy tym polegać na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej dnia 31 sierpnia danego roku (w którym przeprowadzana jest ta waloryzacja), przez wskaźnik dodatkowej waloryzacji. Waloryzacja wrześniowa miałaby obejmować emerytury i renty przyznane przed terminem tej waloryzacji, a w jej wyniku kwota świadczenia nie mogłaby ulec obniżeniu.

Ważne

Wskaźnikiem dodatkowej waloryzacji (zgodnie z projektowanym art. 89a ust. 5 ustawy FUS) miałby być:

  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku (a zatem – w pierwszym półroczu 2026 r.) w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku (a zatem – w stosunku do drugiego półrocza 2025 r.) albo
  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym półroczu danego roku (a zatem – w pierwszym półroczu 2026 r.) w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku (a zatem – w stosunku do drugiego półrocza 2025 r. – jeżeli byłby on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku.

Należy jednak pokreślić, że druga (tzw. wrześniowa) waloryzacja nie miałaby stanowić dodatkowej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, a być tylko przyspieszoną wypłatą części podwyżki, która wynika ze wskaźnika waloryzacji z marca następnego roku, opartego na rocznym wskaźniku inflacji z roku poprzedniego, ze względu na wyższą niż 5% inflację w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do drugiego półrocza poprzedniego roku. Czyli – wyższe świadczenia we wrześniu, miałyby być wypłacane niejako na poczet przyszłorocznej, standardowej (marcowej) waloryzacji świadczeń.

Do dnia dzisiejszego – projekt ten nie został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu, ale rząd (po jego zatwierdzeniu pod koniec 2024 r.) zapowiadał, że uczyni to (tj. nada projektowi dalszy bieg w ramach procesu legislacyjnego), jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku, przekroczy 105%. W dniu 15 lipca br. GUS podał do publicznej wiadomości wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze 2026 r., a zatem – z dużym prawdopodobieństwem, wiemy już, czy emeryci i renciści mogą liczyć na wrześniową waloryzację świadczeń.

Ważny komunikat GUS w sprawie wskaźnika cen towarów u usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. – czy będzie druga waloryzacja emerytur i rent w 2026 r. (tzw. waloryzacja wrześniowa)? Czy seniorzy mogą liczyć na kolejną podwyżkę świadczeń?

W dniu 15 lipca 2026 r. GUS wydał komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r., który wyniósł – 102,7% (wzrost cen o 2,7%).

Wracając do projektu MRPiPS w sprawie wrześniowej waloryzacji emerytur – z proponowanego brzmienia art. 89a ust. 1 – mogłoby się wydawać, że znamy już zatem odpowiedź na pytanie – czy będzie miała miejsce wrześniowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, bowiem:

Jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekracza 105, emerytury i renty podlegają dodatkowej waloryzacji od dnia 1 września, na poczet kolejnej waloryzacji.”

Z ww. komunikatu GUS – wiemy już natomiast, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. – wyniósł 102,7%, a zatem – nie przekroczył 105%.

Ważne

Jeżeli jednak wczytać się „głębiej” w komunikat GUS – dowiadujemy się, że jest to wskaźnik za pierwsze półrocze 2026 r., w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r., a nie jak w projektowanym art. 85a ust. 5 ustawy FUS – w stosunku do drugiego półrocza 2025 r., a ponadto – jest to wskaźnik „ogólny”, a nie dotyczący stricte gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Skoro jednak – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. – nie przekroczył 105, w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. – z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, że tym bardziej – nie przekroczył 105 w stosunku do drugiego półrocza 2025 r.

Ostateczne dane w zakresie:

  • stosunku cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku 2026, w stosunku do drugiego półrocza roku 2025 ogółem, jak również
  • stosunku cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku 2026, w stosunku do drugiego półrocza roku 2025 dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

poznamy, z pewnością, już niebawem. Na podstawie komunikatu GUS z 15 lipca 2026 r. można jednak już dzisiaj – z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w 2026 r. – na drugą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych we wrześniu 2026 r., emeryci i renciści nie mają co liczyć.

Należy również podkreślić, że nawet jeżeli doszłoby do przekroczenia progu 105 (zgodnie z projektowanym art. 89a ust. i 5 ustawy FUS) – nie ma 100 proc. gwarancji, że rząd – pomimo zapowiedzi (która padła już jakiś czas temu) – ostatecznie zdecydowałby się na jej przeprowadzenie. Z wypowiedzi ekspertów zaprezentowanych w 2025 r. podczas Forum Ekonomicznego w Sopocie wynika, że nawet niewielki wzrost wydatków emerytalnych (o zaledwie 0,5 punku procentowego) – mógłby bowiem negatywnie wpłynąć na poziom deficytu publicznego.

A ile wyniesie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2027 r. (na poczet której odbywałaby się ewentualna druga waloryzacja w 2026 r. – jeżeli by do niej doszło) – co, w kwestii przyszłorocznej podwyżki emerytur i rent, wiadomo już na dzień dzisiejszy?

W dniu 17 lipca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazały się założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., zgodnie z którymi – w związku z brakiem porozumienia z Radą Dialogu Społecznego, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent – o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wyjaśnia strona rządowa – zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów, w dniu 9 czerwca 2026 r., propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. – rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. W dniu 23 czerwca 2026 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., w części dotyczącej realnego wzrostu płac. Wspólne stanowisko w przedmiotowym zakresie nie zostało wypracowane również podczas Plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w dniu 9 lipca 2026 r.

W następstwie powyższego – w dniu 22 lipca 2026 r. – rząd przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., z którego wynika, że – w 2027 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FFUS, ustala się na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ww. rozporządzenie zostało wydane przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca br. i weszło w życie z dniem 30 lipca 2026 r.

Ważne

Zgodnie z powyższym – wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów, została ustalona na poziomie odpowiadającym propozycji pierwotnie złożonej przez rząd Radzie Dialogu Społecznego, czyli – na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w roku 2026).

Jak (w dniu 9 czerwca 2026 r.) podała Rada Ministrów – oznacza to, że:

  • w roku 2027 emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48%,
  • prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli z 1978,49 zł do 2047,34 zł oraz
  • szacowany koszt waloryzacji wyniósłby ok. 16,7 mld zł.

Ostateczne dane w zakresie przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent (tj. rzeczywisty wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych), poznamy jednak dopiero na początku przyszłego roku, gdyż opierają się one na danych dotyczących faktycznego wykonania w zakresie inflacji i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (które ogłaszane są przez GUS w pierwszym kwartale każdego roku).

Jest jeszcze projekt Prezydenta Karola Nawrockiego, który przewiduje nowe zasady waloryzacji emerytur i rent, wprowadzając kwotę minimalnego podwyższenia świadczenia (obok podwyżki procentowej)

Poza projektem rządowym, który przewiduje drugą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w stosunku do poprzedniego okresu (drugiego półrocza poprzedniego roku) przekroczy 105% – nowe zasady waloryzacji emerytur i rent proponuje również Prezydent Karol Nawrocki. W dniu 3 listopada 2025 r., podczas swojej wizyty w Sochaczewie, (symbolicznie) złożył on swój podpis pod projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (określanym przez Kancelarię Prezydenta – projektem ustawy „Godna emerytura”).

Ww. projekt zakłada dodanie do ustawy FUS zupełnie nowego rozdziału (2a), z którego wynikać ma kwota minimalnego podwyższenia emerytury lub renty, dokonywanego w ramach waloryzacji. Kwota ta – została określona w projekcie na poziomie 150 zł. Co więcej – kwota ta, ma podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca (i być ogłaszana przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem waloryzacji w danym roku).

Oznacza to, że – jeżeli w wyniku waloryzacji – kwota podwyższenia emerytury lub renty, ustalona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, opiewać będzie na kwotę niższą od kwoty minimalnego podwyższenia – wówczas, kwota ta, podlegać będzie uzupełnieniu do ww. kwoty minimalnego podwyższenia (czyli – w pierwszym roku obowiązywania ustawy, do 150 zł, a w następnych latach – do odpowiednio wyższej, zwaloryzowanej kwoty).

Mechanizm waloryzacji kwoty minimalnego podwyższenia ma zagwarantować emerytom i rencistom prawo do godnej podwyżki świadczeń również w kolejnych latach, po wejściu w życie ustawy – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, wydanym po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy w powyższym przedmiocie.

Ww. projekt został złożony przez Prezydenta do Sejmu w dniu 4 listopada 2025 r. Po nadaniu projektowi numeru druku sejmowego (nr 1956) – w dniu 9 lutego 2026 r. – został on skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na dzień dzisiejszy, cały czas jeszcze trwają prace ww. Komisji nad projektem – obecnie oczekuje on na III czytanie przed ww. Komisją, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.

Więcej informacji na temat powyższej inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, której celem jest wprowadzenie nowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz również:

1 Od 1 marca 2025 r. obowiązywała bowiem kwota 1 878,91 zł na podstawie pkt 1 lit. a) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

2 Od 1 marca 2025 r. obowiązywała bowiem kwota 1 409,18 zł podstawie pkt 1 lit. b) komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2025 r., poz. 152)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1048)
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r.
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r.
  • Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r., poz. 202)
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)
  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. (Dz.U. z 2026 r., poz. 1018)
  • Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1956)
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Źródło: INFOR
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17 sie 2026

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Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Wraca debata o podatku od wartości mieszkań
17 sie 2026

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podatek od wartości nieruchomości dla osób posiadających więcej niż dwa mieszkania. Propozycja może oznaczać fundamentalną zmianę w sposobie opodatkowania rynku mieszkaniowego w Polsce i wywołuje coraz większe zainteresowanie inwestorów, deweloperów oraz sektora PRS. Eksperci ostrzegają, że nawet jeśli przepisy szybko nie wejdą w życie, sam kierunek zmian powinien już teraz znaleźć się na radarze zarządów i CFO firm działających na rynku nieruchomości.
ZUS obetnie emerytury. Ta zmiana i nowe zasady zaczną obowiązywać od września
17 sie 2026

Lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych, wysokie rachunki za energię za czynsz, drogie leki… to wszystko sprawia, że już nie spina się niejeden emerycki budżet. W takiej sytuacji niektórzy seniorzy decydują się na dodatkową pracę. Jednak nie wszyscy seniorzy mogą dorabiać bez ograniczeń. Niektórych obowiązują limity zarobków. Ich przekroczenie może oznaczać obniżenie emerytury lub renty, a w skrajnych przypadkach nawet wstrzymanie wypłaty świadczenia. Co więcej, od września przyjdzie ważna zmiana.
Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy. Kiedy osoba pełnoletnia może liczyć na rentę socjalną? Ile wynosi w 2026 r.?
16 sie 2026

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Kiedy osoba pełnoletnia może liczyć na rentę socjalną? Ile wynosi w 2026 r.?

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Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - państwowy monopol zagrozi gospodarce odpadami i podniesie ceny [ROP]
16 sie 2026

Projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych prowadzi do państwowego monopolu. Zagrozi to gospodarce odpadami i podniesie ceny. W praktyce przedsiębiorcy zostaną sprowadzeni wyłącznie do roli płatników opłaty opakowaniowej, bez realnego wpływu na organizację systemu, osiągane poziomy recyklingu czy efektywność wydatkowania środków.
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par, ale Senat zdecydował inaczej
16 sie 2026

5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją.
Kiedy ZUS wypłaci czternastkę? Harmonogram wrześniowych przelewów dla seniorów
16 sie 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty czternastych emerytur, które od 2023 roku stanowią stały element wsparcia dla seniorów. Dodatkowe świadczenie pieniężne trafi na konta uprawnionych emerytów i rencistów automatycznie bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
ZUS bije na alarm w sprawie limitu dla małżonków. Nowe świadczenie ma sztywną granicę, przez którą łatwo stracić całą dopłatę
16 sie 2026

Wypłaty w ramach nowego programu ruszyły pełną parą, a ZUS przelał już miliardy złotych. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku nie pozostawiają złudzeń - mechanizm potocznie nazywany rentą wdowią stał się finansowym ratunkiem dla ponad 1,1 miliona wdów i wdowców w Polsce. Choć średnia wypłata kusi, ZUS przypomina o surowym limicie: 5935,47 zł brutto. Kto zbliży się do tej kwoty, musi liczyć się z cięciami.

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Wyższa emerytura na własne życzenie. Ten dokument z ZUS gwarantuje dopłatę, ale urzędnicy sami po niego nie sięgną
16 sie 2026

Wielu polskich seniorów co miesiąc otrzymuje na konto mniejsze pieniądze, niż w rzeczywistości im się należy. Powód? ZUS sam z siebie nie sprawdzi, czy przysługuje nam podwyżka. Kluczem do wyższego świadczenia jest jeden formularz. Szczególnie zyskać może konkretna grupa świadczeniobiorców.
Masz ponad 1 ha ziemi, ale jej nie uprawiasz? Możesz mieć obowiązki, o których nie wiesz
16 sie 2026

Właściciele działek rolnych często zakładają, że skoro nie prowadzą gospodarstwa i nie wykorzystują ziemi rolniczo, przepisy ich nie dotyczą. To może być błąd. Już sama klasyfikacja gruntów w ewidencji może oznaczać podatek rolny, obowiązki wobec urzędu, a przy sprzedaży także ograniczenia i udział KOWR. Co dokładnie zmienia przekroczenie 1 ha i co powinien sprawdzić właściciel ziemi, zanim sprzeda, zabuduje albo zmieni sposób jej użytkowania?
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