Minimum 750 zł, a maksymalnie 4100 zł miesięcznie z ZUS, bez względu na dochód. O jakie świadczenie chodzi i kto może się o nie ubiegać?

Minimum 750 zł, a maksymalnie 4100 zł miesięcznie z ZUS, bez względu na dochód. O jakie świadczenie chodzi i kto może się o nie ubiegać?

10 października 2025, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Minimum 750 zł, a maksymalnie 4100 zł miesięcznie z ZUS, bez względu na dochód. O jakie świadczenie chodzi i kto może się o nie ubiegać?
Uprawnieni do świadczenia wspierającego z ZUS otrzymali przelewy już 9 października. Miesięczna kwota tego świadczenia to od 751 zł do 4134 zł. Co ważne, wysokość dochodów nie ma wpływu na jego przyznanie. Oto szczegóły.

Minimum 750 zł, a maksymalnie 4100 zł miesięcznie z ZUS, bez względu na dochód. O jakie świadczenie chodzi i kto może się o nie ubiegać?

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnościami (od 18. roku życia). Co kluczowe, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów osoby uprawnionej, jej aktywności zawodowej czy pobierania innych świadczeń, takich jak emerytura czy renta.

Świadczenie wspierające z ZUS. Jak uzyskać wsparcie? Harmonogram wprowadzania

Aby móc ubiegać się o świadczenie, osoba musi najpierw uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Poziom ten musi wynosić od 70 do 100 punktów. Dopiero z taką decyzją, wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który jest odpowiedzialny za przyznawanie i comiesięczną wypłatę środków. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w formie bezgotówkowej na konto bankowe. Przysługuje ono co do zasady od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie jest wprowadzane stopniowo. Pierwszy etap objął od 1 stycznia 2024 roku osoby z najwyższymi poziomami wsparcia (87-100 pkt). Drugi etap, który wszedł w życie 1 stycznia 2025 roku, rozszerzył uprawnienia na osoby z poziomami wsparcia 78-86 pkt. Ostatni, trzeci etap, rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i obejmie pozostałych uprawnionych, czyli osoby z 70-77 pkt.

Wysokość świadczenia wspierającego i waloryzacja w 2025 roku

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej i podlega corocznej waloryzacji. Wraz z waloryzacją renty socjalnej, która miała miejsce 1 marca 2025 roku, wzrosła również kwota świadczenia. Wcześniej, gdy renta socjalna wynosiła 1780,96 zł, świadczenie mieściło się w przedziale od 712 zł do 3920 zł. Od 1 marca 2025 roku, renta socjalna wzrosła do 1878,91 zł, co podniosło zakres świadczenia. Obecnie minimalna kwota to 751,56 zł (40 proc. renty), a maksymalna 4133,60 zł (220 proc. renty). Kwota miesięcznej wypłaty zależy od liczby punktów przyznanych przez WZON i stanowi określony procent renty socjalnej (1878,91 zł od marca 2025 roku):

  • Najwyższe wsparcie, czyli 220 proc. renty (4133,60 zł), przysługuje osobom z 95–100 pkt.
  • Osoby z 90–94 pkt otrzymują 180 proc. renty (3382,04 zł).
  • Poziom wsparcia 85–89 pkt to 120 proc. renty (2254,69 zł). Dla przykładu, osoby, które stały się uprawnione od 1 stycznia 2025 roku z 85-86 punktami, otrzymują tę właśnie kwotę.
  • Osoby z 80–84 pkt dostają 80 proc. renty (1503,13 zł).
  • Poziom 75–79 pkt odpowiada 60 proc. renty (1127,35 zł). To kwota dla uprawnionych od stycznia 2025 roku z 78-79 punktami.
  • Najniższe świadczenie, czyli 40 proc. renty (751,56 zł), otrzymują osoby z 70–74 pkt.

Wypłaty przyznanego świadczenia ZUS realizuje w określonych dniach miesiąca (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22.). Według danych ZUS, do listopada 2024 roku wypłacono świadczenie wspierające dla 70,4 tys. osób, na łączną kwotę ponad 2,2 miliarda złotych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

