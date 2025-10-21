Refundacja leczenia ortodontycznego, o której mało kto wie. Kto może liczyć na refundację aparatu ortodontycznego z NFZ? Oto zasady finansowania

Leczenie ortodontyczne u prywatnego specjalisty bywa bardzo kosztowne. Okazuje się jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w pewnych sytuacjach pokrywa koszty wizyt i aparatu ortodontycznego. Czy to w ogóle realne i kto dokładnie może skorzystać z ortodoncji refundowanej przez NFZ? Oto szczegóły.

Refundacja aparatu ortodontycznego z NFZ. Ortodoncja refundowana tylko dla dzieci

Leczenie ortodontyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jest zarezerwowane wyłącznie dla najmłodszych pacjentów, którzy nie ukończyli 12. roku życia. Niestety, choć przepis ten wydaje się korzystny, w praktyce znalezienie szybkiego terminu na wizytę bywa trudne z powodu bardzo długich kolejek. Czas oczekiwania u ortodonty na NFZ może wynosić nawet kilka miesięcy. Warto jednak skorzystać z informatora NFZ, ponieważ w niektórych większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, możliwe jest umówienie się do specjalisty nawet w ciągu następnego tygodnia.

Aparat ortodontyczny na koszt NFZ - zakres świadczeń

Podjęcie próby leczenia na NFZ jest opłacalne, gdyż całkowity koszt prywatnej terapii ortodontycznej może sięgać kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że NFZ finansuje wyłącznie aparat ruchomy. To ograniczenie jest istotne, ponieważ wielu specjalistów podkreśla, że w dużej liczbie przypadków jedynie zastosowanie aparatu stałego może przynieść optymalne rezultaty leczenia. Dodatkowo, aby umówić się na wizytę do ortodonty w ramach NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Wady zgryzu to powszechny problem

Wady zgryzu są bardzo powszechne w Polsce, a ich skala jest znacząca. Chociaż szacunki są różne, te najbardziej realne wskazują, że problem może dotyczyć nawet 60 proc. Polaków, a najbardziej pesymistyczne mówią nawet o 90 proc. Krzywe zęby stanowią problem równie powszechny, jak próchnica czy paradontoza. Ich przyczyną są często niewłaściwe nawyki, takie jak ssanie kciuka, ale także nieleczone schorzenia, np. oddychanie przez usta. Ta druga przypadłość bywa wynikiem nieprawidłowego leczenia przerostu trzeciego migdałka lub nawracających problemów z układem oddechowym we wczesnym dzieciństwie. Rodzice powinni umówić dziecko na wizytę u ortodonty jeszcze przed utratą wszystkich zębów mlecznych. Wskazaniem do konsultacji są takie sygnały jak:

wady wymowy,

oddychanie ustami,

jakakolwiek asymetria twarzy lub wysunięta broda,

bruksizm (zgrzytanie zębami),

nawracające bóle głowy i szczęki.

Wczesne rozpoczęcie leczenia ortodontycznego znacznie zwiększa szanse na sukces terapeutyczny i pełne przywrócenie prawidłowego zgryzu. Podsumowując, mimo że NFZ refunduje ortodoncję tylko do 12. roku życia i jedynie aparaty ruchome, warto sprawdzić terminy, by zaoszczędzić na kosztownym, ale niezbędnym leczeniu wad zgryzu.