Stracisz prawo jazdy i nie skasujesz punktów. Nowe wchodzą w życie jeszcze w 2025

Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych
Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.
- Nowe prawo drogowe uchwalone przez Sejm
- Kierowcy bez taryfy ulgowej
- Koniec z czyszczeniem punktów
- Prawo jazdy od 17 lat, ale pod nadzorem
- Zmiany dla rolników i służb
- Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo?
- Podstawa prawna
Nowe prawo drogowe uchwalone przez Sejm
Sejm 17 października 2025 r. uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Ustawa została przekazana do Senatu, a po podpisie Prezydenta wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać w drugiej połowie listopada 2025 r.
Kierowcy bez taryfy ulgowej
Ustawa przewiduje, że każdy kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h, straci prawo jazdy na trzy miesiące, również poza terenem zabudowanym. Dotychczas przepis ten obowiązywał jedynie w miastach. Teraz za jazdę 140 km/h na drodze krajowej, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h, również grozi utrata uprawnień.
Resort infrastruktury argumentuje, że zmiana ma ograniczyć brawurę na trasach pozamiejskich. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, co czwarty śmiertelny wypadek w Polsce ma miejsce właśnie poza terenem zabudowanym, a najczęstszą przyczyną jest nadmierna prędkość.
Koniec z czyszczeniem punktów
Kolejna ważna zmiana dotyczy kursów redukujących punkty karne. Nadal będzie można z nich korzystać, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Osoby, które dopuściły się przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h, jazdy po alkoholu, spowodowania kolizji lub ucieczki z miejsca zdarzenia, nie będą mogły już skasować punktów szkoleniem.
Jeśli kierowca uzbiera 24 punkty (lub 20 w przypadku młodych kierowców), jego uprawnienia zostaną automatycznie cofnięte. Aby je odzyskać, konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu państwowego.
Kaski dla dzieci i młodzieży – nowy obowiązek
Nowelizacja wprowadza również obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia. Dotyczy to zarówno jazdy rowerem, jak i e-hulajnogą oraz innych urządzeń transportu osobistego. Przepis obejmuje także sytuacje, gdy dziecko porusza się pod opieką dorosłego.
Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że to reakcja na wzrost liczby wypadków z udziałem najmłodszych. Według danych policji, tylko w 2024 r. odnotowano ponad 2700 zdarzeń z udziałem dzieci na hulajnogach i rowerach, w których aż 40 proc. przypadków kończyło się urazem głowy.
Prawo jazdy od 17 lat, ale pod nadzorem
Nowe przepisy przewidują również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B już po ukończeniu 17 lat. Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
Młody kierowca będzie jednak objęty dodatkowymi ograniczeniami. Nie będzie mógł przekraczać prędkości 80 km/h poza miastem i 100 km/h na autostradach oraz drogach ekspresowych, ani przewozić dorosłych pasażerów bez obecności doświadczonego kierowcy. Celem jest stopniowe wprowadzanie młodych osób do ruchu drogowego w kontrolowanych warunkach.
Zmiany dla rolników i służb
Ustawa wprowadza również zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. To odpowiedź na postulaty rolników, którzy wskazywali, że dotychczasowe limity nie przystają do nowoczesnych maszyn rolniczych.
Nowe przepisy dopuszczają jazdę pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, zwiększają dopuszczalną liczbę pojazdów wojskowych w kolumnie oraz przedłużają do końca 2027 r. możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.
Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo?
Eksperci ruchu drogowego zwracają uwagę, że zmiany w przepisach są potrzebne, ale to dopiero początek. Zaostrzenie kar i wprowadzenie obowiązku kasków dla dzieci może ograniczyć liczbę wypadków, jednak kluczowa będzie skuteczna egzekucja nowych regulacji.
Policja i ITD już zapowiedziały wzmożone kontrole, zwłaszcza na trasach pozamiejskich. Wiceminister infrastruktury podkreśla, że „prawo musi być wsparte edukacją i odpowiedzialnością uczestników ruchu”, bo sama kara nie zawsze wystarczy, by zmienić nawyki.
Podstawa prawna
