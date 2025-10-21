REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych

Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2025, 15:08
[Data aktualizacji 21 października 2025, 15:52]
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych
Stracisz prawo jazdy i nie skasujesz punktów. Nowe wchodzą w życie jeszcze w 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.

rozwiń >

Nowe prawo drogowe uchwalone przez Sejm

Sejm 17 października 2025 r. uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Ustawa została przekazana do Senatu, a po podpisie Prezydenta wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać w drugiej połowie listopada 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Kierowcy bez taryfy ulgowej

Ustawa przewiduje, że każdy kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h, straci prawo jazdy na trzy miesiące, również poza terenem zabudowanym. Dotychczas przepis ten obowiązywał jedynie w miastach. Teraz za jazdę 140 km/h na drodze krajowej, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h, również grozi utrata uprawnień.

Resort infrastruktury argumentuje, że zmiana ma ograniczyć brawurę na trasach pozamiejskich. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, co czwarty śmiertelny wypadek w Polsce ma miejsce właśnie poza terenem zabudowanym, a najczęstszą przyczyną jest nadmierna prędkość.

Koniec z czyszczeniem punktów

Kolejna ważna zmiana dotyczy kursów redukujących punkty karne. Nadal będzie można z nich korzystać, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Osoby, które dopuściły się przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h, jazdy po alkoholu, spowodowania kolizji lub ucieczki z miejsca zdarzenia, nie będą mogły już skasować punktów szkoleniem.

REKLAMA

Jeśli kierowca uzbiera 24 punkty (lub 20 w przypadku młodych kierowców), jego uprawnienia zostaną automatycznie cofnięte. Aby je odzyskać, konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu państwowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kaski dla dzieci i młodzieży – nowy obowiązek

Nowelizacja wprowadza również obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia. Dotyczy to zarówno jazdy rowerem, jak i e-hulajnogą oraz innych urządzeń transportu osobistego. Przepis obejmuje także sytuacje, gdy dziecko porusza się pod opieką dorosłego.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że to reakcja na wzrost liczby wypadków z udziałem najmłodszych. Według danych policji, tylko w 2024 r. odnotowano ponad 2700 zdarzeń z udziałem dzieci na hulajnogach i rowerach, w których aż 40 proc. przypadków kończyło się urazem głowy.

Prawo jazdy od 17 lat, ale pod nadzorem

Nowe przepisy przewidują również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B już po ukończeniu 17 lat. Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Młody kierowca będzie jednak objęty dodatkowymi ograniczeniami. Nie będzie mógł przekraczać prędkości 80 km/h poza miastem i 100 km/h na autostradach oraz drogach ekspresowych, ani przewozić dorosłych pasażerów bez obecności doświadczonego kierowcy. Celem jest stopniowe wprowadzanie młodych osób do ruchu drogowego w kontrolowanych warunkach.

Zmiany dla rolników i służb

Ustawa wprowadza również zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. To odpowiedź na postulaty rolników, którzy wskazywali, że dotychczasowe limity nie przystają do nowoczesnych maszyn rolniczych.

Nowe przepisy dopuszczają jazdę pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, zwiększają dopuszczalną liczbę pojazdów wojskowych w kolumnie oraz przedłużają do końca 2027 r. możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.

Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo?

Eksperci ruchu drogowego zwracają uwagę, że zmiany w przepisach są potrzebne, ale to dopiero początek. Zaostrzenie kar i wprowadzenie obowiązku kasków dla dzieci może ograniczyć liczbę wypadków, jednak kluczowa będzie skuteczna egzekucja nowych regulacji.

Policja i ITD już zapowiedziały wzmożone kontrole, zwłaszcza na trasach pozamiejskich. Wiceminister infrastruktury podkreśla, że „prawo musi być wsparte edukacją i odpowiedzialnością uczestników ruchu”, bo sama kara nie zawsze wystarczy, by zmienić nawyki.

Podstawa prawna

Powiązane
Sześć systemów, brak lekarzy i 200 dni czekania. Jak naprawdę działa polskie orzekanie o niepełnosprawności [raport 2025]
Sześć systemów, brak lekarzy i 200 dni czekania. Jak naprawdę działa polskie orzekanie o niepełnosprawności [raport 2025]
Nie masz dzieci, jesteś kobietą? Chcą, żebyś pracowała do 65 roku życia. Petycja w Kancelarii Prezydenta
Nie masz dzieci, jesteś kobietą? Chcą, żebyś pracowała do 65 roku życia. Petycja w Kancelarii Prezydenta
500, 700, a nawet 1000 zł więcej do pensji dla dużej grupy pracowników od 2026 roku. Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną ustawę
500, 700, a nawet 1000 zł więcej do pensji dla dużej grupy pracowników od 2026 roku. Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną ustawę
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
21 paź 2025

„Kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze kawalerem, zmarła moja mama. Teraz jestem już żonaty i niedawno zmarł mój ojciec. Jakie prawa do spadku ma moja żona? Czy dziedziczy ona razem ze mną?” – pyta Czytelnik.
Każdy pracownik ma prawo do tej dodatkowej pensji. Pracodawca ma obowiązek ją wypłacić
21 paź 2025

Dodatkowa pensja kojarzy się z pracownikami zatrudnionymi w sferze budżetowej. Jednak prawo do takiego świadczenia ma w określonych okolicznościach każdy pracownik, a pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu należne pieniądze.
Nowe przepisy drogowe 2025: odbiorą prawo jazdy i zablokują kasowanie punktów karnych
21 paź 2025

Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
21 paź 2025

Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rencie socjalnej. Zmiana ta była dość istotna, bowiem nowelizacja wprowadziła nowy dodatek – tak zwany dodatek dopełniający. Komu przysługuje, na jakich zasadach i ile wynosi?

REKLAMA

Co dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 r.? [LISTA]
21 paź 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często zastanawiają się nad tym, na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć. Co daje orzeczenie? Jakie są przywileje w pracy? Czy w 2026 r. wzrosną dostępne świadczenia i zasiłki? Oto najważniejsze zasady w MOPS, PFRON i miejscu pracy.
Dodatkowy dzień wolny od pracy. I to już na przełomie października i listopada 2025. Nie trzeba brać urlopu. O jaki dzień chodzi?
21 paź 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
To trzeba sprawdzić właśnie teraz, przed końcem roku. Jeśli nie, w rocznym rozliczeniu możesz stracić ponad 7000,00 zł. Dlaczego?
21 paź 2025

Przełom roku to moment, w którym przedsiębiorców obciąża wiele specyficznych obowiązków. Dotyczą podatków, ubezpieczeń społecznych i wielu innych kwestii. Niektóre z nich mają jedynie charakter porządkowy, jednak od innych zależą kwestie finansowe.
Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2026 r. za święto wypadające w sobotę lub niedzielę. Kto powinien dostać?
21 paź 2025

W praktyce najczęstszym wariantem pracowniczego czasu pracy jest pięciodniowy tydzień pracy z wolną sobotą i niedzielą. W takim wariancie pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny od pracy tylko za święta wypadające w soboty. Z tego powodu (co do zasady) pracodawca nie ma obowiązku dawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy za święta wypadające w niedziele. Ale ta zasada nie dotyczy tych wyjątkowych przypadków, w których praca jest świadczona w niedziele i święta zgodnie z art. 151(10) Kodeksu pracy. Bo w takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić (wyznaczyć) pracownikom inny dzień wolny od pracy za święto wypadające w te dni. Warto wiedzieć, że w 2026 r. mamy następujące święta wypadające w sobotę: 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia). Natomiast w 2026 r. mamy następujące święta wypadające w niedziele: 5 kwietnia (Wielkanoc), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja (Zielone Świątki), czy 1 listopada (Wszystkich Świętych) 2026 roku.

REKLAMA

Nowa opłata obejmie także te urządzenia - już niedługo uderzy wszystkich po kieszeni
20 paź 2025

Już niedługo trzeba będzie płacić więcej za urządzenia elektroniczne codziennego użytku, takie jak komputery (w tym laptopy), telewizory, tablety czy smartfony. Zostaną objęte nową opłatą, która ma w założeniu rekompensować ich używanie do pewnych celów. Jakich?
Komisje w całej Polsce w 2-10 minut uzdrawiają niepełnosprawne osoby. Tak uważają rodzice i opiekunowie
20 paź 2025

Do redakcji Infor.pl trafiają kolejne listy od rodziców albo opiekunów dzieci, którzy stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte kilka miesięcy temu korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8).

REKLAMA