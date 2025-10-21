Stracisz prawo jazdy i nie skasujesz punktów. Nowe wchodzą w życie jeszcze w 2025

Jeszcze w tym roku, w listopadzie lub grudniu wejdą w życie przepisy, które całkowicie zmienią zasady dla kierowców. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza rozwiązania, o których mówi się od miesięcy. Nowe regulacje zaskoczą wielu kierowców, bo prawo jazdy będzie można stracić znacznie szybciej niż dotąd.

Nowe prawo drogowe uchwalone przez Sejm

Sejm 17 października 2025 r. uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Ustawa została przekazana do Senatu, a po podpisie Prezydenta wejdzie w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać w drugiej połowie listopada 2025 r.

Kierowcy bez taryfy ulgowej

Ustawa przewiduje, że każdy kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h, straci prawo jazdy na trzy miesiące, również poza terenem zabudowanym. Dotychczas przepis ten obowiązywał jedynie w miastach. Teraz za jazdę 140 km/h na drodze krajowej, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h, również grozi utrata uprawnień.

Resort infrastruktury argumentuje, że zmiana ma ograniczyć brawurę na trasach pozamiejskich. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, co czwarty śmiertelny wypadek w Polsce ma miejsce właśnie poza terenem zabudowanym, a najczęstszą przyczyną jest nadmierna prędkość.

Koniec z czyszczeniem punktów

Kolejna ważna zmiana dotyczy kursów redukujących punkty karne. Nadal będzie można z nich korzystać, ale nie w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Osoby, które dopuściły się przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h, jazdy po alkoholu, spowodowania kolizji lub ucieczki z miejsca zdarzenia, nie będą mogły już skasować punktów szkoleniem.

Jeśli kierowca uzbiera 24 punkty (lub 20 w przypadku młodych kierowców), jego uprawnienia zostaną automatycznie cofnięte. Aby je odzyskać, konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu państwowego.

Kaski dla dzieci i młodzieży – nowy obowiązek

Nowelizacja wprowadza również obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia. Dotyczy to zarówno jazdy rowerem, jak i e-hulajnogą oraz innych urządzeń transportu osobistego. Przepis obejmuje także sytuacje, gdy dziecko porusza się pod opieką dorosłego.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że to reakcja na wzrost liczby wypadków z udziałem najmłodszych. Według danych policji, tylko w 2024 r. odnotowano ponad 2700 zdarzeń z udziałem dzieci na hulajnogach i rowerach, w których aż 40 proc. przypadków kończyło się urazem głowy.

Prawo jazdy od 17 lat, ale pod nadzorem

Nowe przepisy przewidują również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B już po ukończeniu 17 lat. Pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Młody kierowca będzie jednak objęty dodatkowymi ograniczeniami. Nie będzie mógł przekraczać prędkości 80 km/h poza miastem i 100 km/h na autostradach oraz drogach ekspresowych, ani przewozić dorosłych pasażerów bez obecności doświadczonego kierowcy. Celem jest stopniowe wprowadzanie młodych osób do ruchu drogowego w kontrolowanych warunkach.

Zmiany dla rolników i służb

Ustawa wprowadza również zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. To odpowiedź na postulaty rolników, którzy wskazywali, że dotychczasowe limity nie przystają do nowoczesnych maszyn rolniczych.

Nowe przepisy dopuszczają jazdę pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, zwiększają dopuszczalną liczbę pojazdów wojskowych w kolumnie oraz przedłużają do końca 2027 r. możliwość korzystania z buspasów przez pojazdy elektryczne i wodorowe.

Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo?

Eksperci ruchu drogowego zwracają uwagę, że zmiany w przepisach są potrzebne, ale to dopiero początek. Zaostrzenie kar i wprowadzenie obowiązku kasków dla dzieci może ograniczyć liczbę wypadków, jednak kluczowa będzie skuteczna egzekucja nowych regulacji.

Policja i ITD już zapowiedziały wzmożone kontrole, zwłaszcza na trasach pozamiejskich. Wiceminister infrastruktury podkreśla, że „prawo musi być wsparte edukacją i odpowiedzialnością uczestników ruchu”, bo sama kara nie zawsze wystarczy, by zmienić nawyki.

