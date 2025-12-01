Nowe zasady znakowania żywności od 17 lutego 2026 roku: owoce, warzywa, soki, dżemy, miody

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 1 grudnia 2025 r., że od 17 lutego 2026 r. zmienią się zasady znakowania żywności: świeże owoce, warzywa i banany sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia, a miód, soki i dżemy – etykietowane według nowych unijnych standardów. Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów. Produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Flaga państwa pochodzenia

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek prezentacji grafiki z flagą państwa pochodzenia dla świeżych owoców, warzyw oraz bananów sprzedawanych bez opakowań. Ma to zapewnić konsumentom bardziej czytelną informację o kraju pochodzenia produktów — zarówno w formie słownej, jak i graficznej.

Etykiety miodu, dżemów, soków owocowych i innych produktów

Rozporządzenie wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Zgodnie z nowymi regulacjami:

- etykiety miodu będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju,

- z etykiet dżemów, galaretek i marmolad usunięto obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów,

- wprowadzono nową kategorię soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów.



Przepisy dyrektywy 2024/1438 zostały równolegle zaimplementowane w krajowych aktach prawnych dotyczących jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł oraz soków i nektarów owocowych.

Data wejścia w życie nowych przepisów i okres przejściowy

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 17 lutego 2026 r., natomiast regulacje dotyczące etykietowania miodu, soków oraz dżemów – od 14 czerwca 2026 r., równolegle z wejściem w życie nowych wymagań jakościowych określonych rozporządzeniem MRiRW. Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą i oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami będą mogły pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów.

Podstawa prawna

