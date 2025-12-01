Nowe zasady znakowania żywności od 17 lutego 2026 roku: owoce, warzywa, soki, dżemy, miody
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 1 grudnia 2025 r., że od 17 lutego 2026 r. zmienią się zasady znakowania żywności: świeże owoce, warzywa i banany sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia, a miód, soki i dżemy – etykietowane według nowych unijnych standardów. Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów. Produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.
- Flaga państwa pochodzenia
- Etykiety miodu, dżemów, soków owocowych i innych produktów
- Data wejścia w życie nowych przepisów i okres przejściowy
Flaga państwa pochodzenia
Nowe regulacje wprowadzają obowiązek prezentacji grafiki z flagą państwa pochodzenia dla świeżych owoców, warzyw oraz bananów sprzedawanych bez opakowań. Ma to zapewnić konsumentom bardziej czytelną informację o kraju pochodzenia produktów — zarówno w formie słownej, jak i graficznej.
Etykiety miodu, dżemów, soków owocowych i innych produktów
Rozporządzenie wdraża również przepisy unijnej dyrektywy 2024/1438 dotyczącej składu i etykietowania miodu, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Zgodnie z nowymi regulacjami:
- etykiety miodu będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju,
- z etykiet dżemów, galaretek i marmolad usunięto obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów,
- wprowadzono nową kategorię soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów.
Przepisy dyrektywy 2024/1438 zostały równolegle zaimplementowane w krajowych aktach prawnych dotyczących jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł oraz soków i nektarów owocowych.
Data wejścia w życie nowych przepisów i okres przejściowy
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 17 lutego 2026 r., natomiast regulacje dotyczące etykietowania miodu, soków oraz dżemów – od 14 czerwca 2026 r., równolegle z wejściem w życie nowych wymagań jakościowych określonych rozporządzeniem MRiRW. Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą i oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami będą mogły pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów.
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2025r. poz. 1574). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/1574
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 lipca 2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 991). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/991
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 lipca 2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych(Dz. U. z 2025 r. poz. 965). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/965
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1438 z 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu, dyrektywy Rady 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dyrektywy Rady 2001/113/WE odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz dyrektywy Rady 2001/114/WE odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. L 2024/1438 z 24.5.2024). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32024L1438
