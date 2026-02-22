REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. W 2026 roku więcej Polaków dostanie te pieniądze

ZUS wypłaca 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód. W 2026 roku więcej Polaków dostanie te pieniądze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 13:07
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
ZUS w 2026 wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wspierającego. ZUS wypłaci 1127 zł miesięcznie bez względu na dochód, a krąg uprawnionych znacząco się powiększy. Sprawdzamy, co dokładnie zmieniło się od początku 2026 roku.

rozwiń >

Świadczenie wspierające dla większej grupy osób w 2026

Rządowy program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wszedł w kluczowy etap. Od 1 stycznia 2026 ZUS wypłaca świadczenie także tym osobom, które do tej pory były wykluczone z systemu, przede wszystkim z powodu zbyt niskiej punktacji w ocenie potrzeby wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

To duża zmiana, bo oznacza, że tysiące nowych osób otrzyma realne wsparcie finansowe, niezależne od wysokości dochodów.

Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami. Chodziło o to, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiała do osób w najtrudniejszej sytuacji. System opiera się na tzw. poziomie potrzeby wsparcia, ocenianym w punktach od 70 do 100 punktów.

Do końca 2025 roku wyglądało to tak:

REKLAMA

  • od 1 stycznia 2024 – świadczenie dostawały osoby z najwyższą punktacją: od 87 do 100 pkt
  • od 1 stycznia 2025 – program rozszerzono na osoby z 78–86 pkt

To oznacza, że w latach 2024–2025 pomoc otrzymywały wyłącznie osoby o najtrudniejszej sytuacji życiowej. Takie, które wymagają stałej opieki, pomocy w poruszaniu się, komunikacji czy wykonywaniu codziennych zadań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rewolucja od 2026 roku. Świadczenie od 70 do 77 punktów

Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli od 70 do 77 pkt.

To właśnie ta grupa zyskała prawo do świadczenia niezależnie od dochodu czy innych świadczeń. Według szacunków resortu, na zmianie skorzystają szczególnie osoby, które:

  • potrzebują pomocy w niektórych czynnościach dnia codziennego,
  • nie wymagają stałej opieki całodobowej, ale potrzebują wsparcia,
  • mają problemy z mobilnością, komunikacją lub załatwianiem podstawowych spraw.

Ile wyniesie świadczenie wspierające w 2026?

W styczniu i w lutym 2026 obowiązywać będą poniższe stawki. Od marca 2026 kwoty wzrosną, gdyż zapowiadana jest waloryzacja na poziomie 4,88%.

Wysokość świadczenia zależy od punktacji. Podstawą jest renta socjalna, która od 1 marca 2025 wynosi 1 878,91 zł brutto. Aktualne stawki:

  • 95–100 pkt – ok. 4 133,60 zł brutto (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – ok. 3 381,90 zł brutto (180%)
  • 85–89 pkt – ok. 2 254,70 zł brutto (120%)
  • 80–84 pkt – ok. 1 503,10 zł brutto (80%)
  • 75–79 pkt – ok. 1 127,35 zł brutto (60%)
  • 70–74 pkt – ok. 751,55 zł brutto (40%)

To właśnie grupy 75–79 pkt (1127,35 zł) i 70-74 pkt (751 zł) będą tymi, które od 1 stycznia 2026 po raz pierwszy dostaną pieniądze od ZUS.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie mogą otrzymać osoby:

  • które ukończyły 18 lat,
  • posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia (70–100 pkt),
  • są obywatelami Polski lub uprawnionymi cudzoziemcami.

Świadczenie nie zastępuje renty, a jest dodatkową formą pomocy.

Jak zdobyć decyzję o poziomie potrzeby wsparcia?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji z wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Złożyć wniosek można:

  • w wojewódzkim zespole,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu,
  • elektronicznie - przez portal Emp@tia.

Ocena obejmuje m.in.:

  • samodzielne poruszanie się,
  • komunikację,
  • wykonywanie codziennych czynności,
  • potrzebę wsparcia w różnych sferach życia.

Jak złożyć wniosek o świadczenie w ZUS?

Po uzyskaniu decyzji o punktacji wniosek składa się wyłącznie online:

  • przez PUE ZUS,
  • przez Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

ZUS odmówi wypłaty, jeśli osoba:

  • przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (DPS, ZOL, ZPO, zakład karny, areszt),
  • pobiera podobne świadczenie za granicą.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wynagrodzenie nauczyciela 2026. Rozporządzenie o podwyżkach [TABELA]
22 lut 2026

Wynagrodzenie nauczyciela w 2026 roku wzrośnie tylko o 3%? Jakie wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego przewiduje nowe rozporządzenie? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Tabela.
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.

REKLAMA

Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.
Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.

REKLAMA

25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA